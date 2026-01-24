Σέρρες: «Σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά» είπε η διευθύντρια στον 13χρονο – Τι αποκάλυψε η μητέρα του μαθητή

Τα όσα εκτυλίχθηκαν και όσα βίωσε ο 13χρονος γιος της, μέσα στη σχολική αίθουσα στις Σέρρες όταν η διευθύντριά του συγκροτήματος τον φίμωσε, περιέγραψε η μητέρα του μαθητή. Σημειώνεται ότι στην εκπαιδευτικό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της, τα δύο παιδιά της, επιστρέφοντας στο σπίτι από το φροντιστήριο, της περιέγραψαν με λεπτομέρειες το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου. Σύμφωνα με την ίδια, ο γιος της, της εξήγησε πως η καθηγήτρια, αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.

Η εκπαιδευτικός φέρεται αρχικά να έδωσε εντολή στην αδελφή του 13χρονου, η οποία φοιτά στο ίδιο σχολείο, να δέσει τον αδελφό της. Το κορίτσι, εμφανώς σοκαρισμένο, αρνήθηκε να υπακούσει. Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία.

Το παιδί το βρήκε φιμωμένο και δεμένο η φιλόλογος του σχολείου, τη δεύτερη ώρα του σχολικού ωραρίου.

«Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Εμένα δεν με ενημέρωσε κάνεις γι’ αυτό που έλαβε χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα. Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή) η καθηγήτρια είπε στο παιδί “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά”. Ο γιος μου αρνήθηκε και αποχώρησε» τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Μάλιστα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά να μη σιωπούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά, είτε αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον είτε οπουδήποτε αλλού. Όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή ώστε να μιλούν για όσα βιώνουν και οι γονείς να ακούν προσεκτικά και να παρεμβαίνουν άμεσα. «Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μίλησε και ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αλλά αύριο μπορεί να είναι τα δικά σας» ανάφερε χαρακτηριστικά, η μητέρα του 13χρονου.

Σύμφωνα με το Infonew24, εδώ και καιρό, η συμπεριφορά της καθηγήτριας είχε προβληματίσει τόσο τους συναδέλφους της, όσο και τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι φέρονται να είχαν απευθυνθεί ακόμη και στις ανώτερες εκπαιδευτικές αρχές.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή ζητά την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. «Ελπίζω σήμερα να μπει ένα τέλος σ’ αυτή την κατάσταση» καταλήγει η κ. Αβοκάτου.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών χωρίς αναστολή στη διευθύντρια

Η δικαιοσύνη απέδωσε στην εκπαιδευτικό δύο βαρύτατες κατηγορίες: Παράνομη βία (ποινή 12 μηνών), σωματική βλάβη ανηλίκου (ποινή 18 μηνών).

Η συνολική εκτιτέα ποινή καθορίστηκε στους 24 μήνες (2 έτη), όπως αναφέρει το lionews.gr

«Ήταν συμβολική κίνηση» – Η στάση της κατηγορούμενης

Παρά τις συγκλονιστικές καταθέσεις της μητέρας και της συναδέλφου της, η 60χρονη ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για παιχνίδι και αστεϊσμό.

Πρόεδρος: «Εσείς ως εκπαιδευτικός μας λέτε ότι τον φιμώσατε με τη συναίνεση της τάξης;»

«Εσείς ως εκπαιδευτικός μας λέτε ότι τον φιμώσατε με τη συναίνεση της τάξης;» Κατηγορούμενη: «Ήταν συμβολική κίνηση… δεν φανταζόμουν ότι θα τους πειράξει».

Η εισαγγελέας κατέρριψε τους ισχυρισμούς περί παιχνιδιού, τονίζοντας ότι η κατηγορούμενη χρησιμοποίησε σωματική βία και προκάλεσε ψυχική βλάβη στον ανήλικο.

Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ήταν κατηγορηματική, απορρίπτοντας το αίτημα αναστολής της ποινής που υπέβαλε ο δικηγόρος της εκπαιδευτικού. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, ορίζοντας το ποσό των 10 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης.

Όπως αποκαλύφθηκε, γονείς και καθηγητές είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας, χωρίς αποτέλεσμα. Υπήρχε ήδη σε εξέλιξη ΕΔΕ για παλαιότερη προβληματική συμπεριφορά. Πολλοί καθηγητές απέφευγαν να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο για να μην έρχονται σε επαφή μαζί της, ενώ γονείς μετέφεραν τα παιδιά τους σε άλλα σχολεία των Σερρών.

Διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα των Σερρών. Ο Γενικός Γραμματέας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές.

«Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων» ανέφεραν οι ίδιες πηγές.