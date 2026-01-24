Γεραπετρίτης: Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει υποχώρηση ή αδυναμία – Είναι δικλείδα ηρεμίας, σταθερότητας και καλής γειτονίας

Υπέρ των πρωτοβουλιών, που προάγουν την ασφάλεια, την σταθερότητα, και την ειρήνη, τάχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον «Εθνικό Κήρυκα», αναφέρθηκε στη μη συμμετοχή της Ελλάδας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» αλλά και στις εξελίξεις στη Γροιλανδία, λέγοντας ότι η χώρα μας συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους, ενώ υπεραμύνθηκε της διαδικασίας διαλόγου με την Άγκυρα, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια».

«Υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα η Ελλάδα»

Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ των πρωτοβουλιών που προωθούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, αλλά η εντολή του Συμβουλίου Ειρήνης που σχηματίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ξεπερνά τα όρια της Γάζας, επαναλαμβάνει ο υπουργός Εξωτερικών, εξηγώντας τη μη συμμετοχή της χώρας στο άτυπο όργανο.

«Η απόσταση που υφίσταται μεταξύ του προτεινόμενου χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης και του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας εγείρει προβληματισμό. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα με σύνεση και αξιοπιστία βρίσκεται ως προς το ζήτημα αυτό σε διαρκή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και άλλες σύμμαχες χώρες», ξεκαθάρισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Η Αθήνα συμφωνεί με την Ουάσιγκτον στην ανάγκη θωράκισης της Αρκτικής, αναδεικνύοντας τον διακριτό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία.

«Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο συλλογικά και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σεβόμενοι όμως στο ακέραιο την αρχή της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να πετύχει η διπλωματία και να αποφευχθούν ρήγματα που θα θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του ΝΑΤΟ».

Η Ελλάδα διατηρεί αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια, διαμηνύει ο υπουργός Εξωτερικών, υπεραμυνόμενος τη διαδικασία διαλόγου με την Τουρκία.

«Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, αδυναμία, απεμπόληση του εθνικού συμφέροντος. Ο διάλογος είναι η δικλείδα ηρεμίας, σταθερότητας και καλής γειτονίας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Αθήνα και Άγκυρα αναζητούν πιθανές ημερομηνίες σύγκλησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου.