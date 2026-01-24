Σίσσυ Χρηστίδου για Εύη Δρούτσα: «Απογοητεύτηκα, ήταν πολύ άστοχο αυτό» – ΒΙΝΤΕΟ

Τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα για την Marseaux σχολίασαν στον αέρα της εκπομπής της, «Χαμογέλα και Πάλι», η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα που το συζητάμε κιόλας. Και που την ξαναείδα την κυρία Δρούτσα, την οποία εκτιμώ, αλλά απογοητεύτηκα από τη δήλωση αυτή. Είναι από αυτά που έχουν φύγει από το τραπέζι», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε επίσης: «Ο άνθρωπος που κάνει μια πράξη εις βάρος κάποιου άλλου, συνήθως την έχει δεχτεί, δεν έχει γεννηθεί με αυτή την ιδιότητα. Ήταν πολύ άστοχο».

Ο Παύλος Σταματόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων πως «μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η δήλωση που έκανε».