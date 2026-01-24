Διευκρινίσεις ΔΕΔΔΗΕ για το έργο υπογειοποίησης στον Υμηττό – Τι απαντά στον δήμαρχο Γλυφάδας

Διευκρινίσεις για το έργο υπογειοποίησης γραμμής μεταφοράς στον Υμηττό δίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, διαψεύδοντας σχετικές ανακριβείς, όπως αναφέρει, δημόσιες αναφορές.

Συγκεκριμένα επισημαίνει τα εξής: «Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο υπογειοποίησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για τον εκσυγχρονισμό και τη θωράκιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Απόπειρες να συσχετιστούν οι εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα, καθώς και η τραγική απώλεια ανθρώπινης ζωής με το έργο υπογειοποίησης της γραμμής δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για το έργο, συνολικού μήκους περίπου 5.500 χλμ., έχουν εκπονηθεί όλες οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες και έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των γεωμορφολογικών, υδρολογικών και λοιπών επιστημονικών δεδομένων.

Η ανάδυση στην επιφάνεια ενός περιορισμένου μήκους καλωδίου μέσης τάσης αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα του πρωτόγνωρου πλημμυρικού φαινομένου και σε καμία περίπτωση δεν είναι η αιτία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο μέρος του έργου το σκάμμα παραμένει ακέραιο, ενώ αντίθετα εντοπίζονται εκτεταμένες διαβρώσεις στο γειτονικό έδαφος και στην ευρύτερη περιοχή έχουν διαπιστωθεί σοβαρές καθιζήσεις σε δρόμους της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και μετακινήσεις σημαντικών όγκων εδάφους.

Τα έργα υπογειοποίησης αποτελούν πάγιο αίτημα δημοτικών Αρχών και τοπικών φορέων, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ μειώνουν σημαντικά την έκθεση του δικτύου σε ακραία καιρικά φαινόμενα, περιορίζουν τον κίνδυνο εκτεταμένων βλαβών και διακοπών ηλεκτροδότησης και ενισχύουν τη συνολική ανθεκτικότητα των υποδομών σε περιπτώσεις πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών.

Επισημαίνεται ότι -αντίθετα με όσα διαδίδονται- συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρέθηκαν στην περιοχή από την επόμενη κιόλας ημέρα εμφάνισης των φαινομένων και συνεχίζουν αδιάκοπα να επιχειρούν, υλοποιώντας ήδη τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν τα σημεία όπου αποκαλύφθηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης, λόγω σαθρότητας του εδάφους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα για κάθε εξέλιξη, με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων, τη στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν πλήξει την αρτιότητα του έργου.»

Τι υποστήριξε ο δήμαρχος Γλυφάδας

«Επείγον: Πρέπει να μαζευτούν τα εκτεθειμένα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ από τον Υμηττό!

Στην Άνω Γλυφάδα, που εκτείνονται σε μήκος περίπου ένα χιλιόμετρο, πάνω από τη Μετσόβου και την Ανθέων. Στις εικόνες βλέπετε το αποτέλεσμα πρόσφατων έργων του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεννόηση όπως μας ενημέρωσαν με το Δασαρχείο.

Την άνοιξη που μας πέρασε, έγιναν εργασίες υπογειοποίησης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Υμηττό, πάνω από τη Γλυφάδα. Είναι ένας από τους λόγους που έφτασε τόσο πολύ χώμα, λάσπη και φερτά υλικά στην πόλη, στη Μετσόβου, στην Ανθέων και στους γύρω δρόμους. Όχι ο μόνος, αλλά πολύ σημαντικός.

Τι ακριβώς συνέβη;

Πρώτον, η υπογειοποίηση των καλωδίων έσκαψε το βουνό, δημιούργησε σαθρό έδαφος και άπλωσε φερτά υλικά, τα οποία ο προχθεσινός μεγάλος όγκος βροχής έφερε στην Άνω Γλυφάδα.

Δεύτερον, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον αστικό ιστό έκαναν κάθετο μπάζωμα – με διαστάσεις περίπου δεκαπέντε μέτρα μήκος, δέκα μέτρα πλάτος και οκτώ μέτρα ύψος! – στο παλιό ρέμα του Πυρναρίου για να φτιάξουν δρόμο και να περάσουν καλώδια. Με μια απλή πράξη, προκύπτει ότι τουλάχιστον 1200 κυβικά φερτά υλικά έφτασαν σε Μετσόβου και Ανθέων, μόνο από το σημείο αυτό.

Άφησαν μάλιστα κατά την εκτέλεση των έργων κάποιον σωλήνα (!) για να περάσουν τα νερά… Το αποτέλεσμα το βλέπετε στις εικόνες, το νερό παρέσυρε τα πάντα και τα καλώδια πλέον κρέμονται στον αέρα, πάνω από τη ρεματιά.

Πρέπει κατεπειγόντως ο ΔΕΔΔΗΕ να παρέμβει και να κάνει ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες. Ούτε άλλα μπαζώματα, ούτε άλλα χώματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτεθειμένα υψηλής τάσης καλώδια, κάτι που αυτονόητα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία για μπαζώματα από τη δεκαετία του ‘60 και πιο πίσω ακόμα, στον Υμηττό, που αποκαλύφθηκαν τώρα.

Θα αναδείξουμε πολλά αυτά τις ημέρες. Και κυρίως, θα πράξουμε πολλά».