ΗΠΑ: Χρησιμοποίησαν «ισχυρό και μυστικό» όπλο κατά την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο – «Ένιωσα το κεφάλι μου να εκρήγνυται»

Οι ΗΠΑ φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα ισχυρό μυστικό όπλο που «γονάτισε» τους στρατιώτες της Βενεζουέλα, οι οποίοι έβγαζαν «αίμα από τη μύτη και το στόμα» κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στο X από τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου.

Σε μια συνέντευξη που προκαλεί αίσθηση, ένας φρουρός περιέγραψε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις «εξόντωσαν» εκατοντάδες μαχητές χωρίς να χάσουν ούτε έναν στρατιώτη, χρησιμοποιώντας τεχνολογία που δεν είχε ξαναδεί — ή ακούσει.

«Δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι τότε»

«Ήμασταν σε επιφυλακή, αλλά ξαφνικά όλα τα ραντάρ μας σταμάτησαν να λειτουργούν χωρίς καμία εξήγηση», είπε ο φρουρός. «Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετούν πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε».

Λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίστηκαν περίπου 8 ελικόπτερα — σύμφωνα με την εκτίμησή του — μεταφέροντας στην περιοχή περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες. Αλλά αυτοί οι λίγοι άνδρες, είπε, ήταν οπλισμένοι με κάτι πολύ πιο ισχυρό από τα όπλα.

«Ήταν τεχνολογικά πολύ προηγμένοι», τόνισε ο φρουρός. «Δεν έμοιαζαν με τίποτα από όσα είχαμε αντιμετωπίσει μέχρι τότε».

«Ακολούθησε σφαγή»

«Αυτό που ακολούθησε, δεν ήταν μάχη, αλλά σφαγή. Ήμασταν εκατοντάδες, αλλά δεν είχαμε καμία ελπίδα. Πυροβολούσαν με τέτοια ακρίβεια και ταχύτητα που έμοιαζε σαν κάθε στρατιώτης να πυροβολούσε 300 σφαίρες το λεπτό» περιέγραψε ο φρουρός.

Τότε εμφανίστηκε το όπλο που τον στοιχειώνει ακόμα.

«Σε κάποιο σημείο, έριξαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν το κεφάλι μου να εκρήγνυται από μέσα» ανέφερε ο ίδιος.

Τα αποτελέσματα ήταν άμεσα και τρομακτικά.

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Μερικοί έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σηκωθούμε μετά από αυτό το ηχητικό όπλο — ή ό,τι κι αν ήταν» συμπλήρωσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση της New York Post σχετικά με το αν η κοινοποίηση της ανάρτησης από την Karoline Leavitt — με τη λεζάντα «Σταματήστε ό,τι κάνετε και διαβάστε αυτό…» — υποδείκνυε ότι η κυβέρνηση επαλήθευε την αλήθεια της μαρτυρίας του αυτόπτη μάρτυρα.

Stop what you are doing and read this…

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/v9OsbdLn1q — Karoline Leavitt (@PressSec) January 10, 2026

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Βενεζουέλας, περίπου 100 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας σκοτώθηκαν στην επίθεση της 3ης Ιανουαρίου. Δεν είναι σαφές αν κάποια από αυτές τις απώλειες προκλήθηκαν από το μυστηριώδες όπλο.

«Οι υπεράριθμοι αμυνόμενοι ήταν αβοήθητοι καθώς η μικρή αμερικανική μονάδα τους εξόντωσε. Αυτοί οι είκοσι άνδρες, χωρίς καμία απώλεια, σκότωσαν εκατοντάδες από εμάς. Δεν είχαμε κανέναν τρόπο να ανταγωνιστούμε την τεχνολογία τους, τα όπλα τους. Ορκίζομαι, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο» ισχυρίστηκε ακόμη ο φρουρός.

Ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει εδώ και χρόνια όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας — τα οποία εξουδετερώνουν στόχους χρησιμοποιώντας συγκεντρωμένη ενέργεια, όπως μικροκύματα ή ακτίνες λέιζερ — αλλά αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται σε μάχη από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στην New York Post, πρώην πηγή των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίνα χρησιμοποίησε ένα όπλο μικροκυμάτων το 2020 εναντίον Ινδών στρατιωτών κατά τη διάρκεια μιας συνοριακής διαμάχης στο Λαντάκ.

Η πηγή σημείωσε ότι αυτά τα όπλα έχουν την ικανότητα να προκαλούν τουλάχιστον μερικά από τα συμπτώματα, όπως «αιμορραγία, αδυναμία κίνησης ή λειτουργίας, πόνο και κάψιμο».

«Δεν μπορώ να πω όλα αυτά τα συμπτώματα. Αλλά ναι, μερικά. Και έχουμε εκδόσεις για δεκαετίες» πρόσθεσε.