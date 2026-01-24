Βόσπορος: Βρέθηκε η σορός του Ρώσου αθλητή που εξαφανίστηκε σε διεθνή αγώνα κολύμβησης – Ήταν αποκεφαλισμένος, χωρίς πόδια και χέρια

Πέντε μήνες μετά την ανεξήγητη εξαφάνισή του Νικολάι Σβετσνίκοφ σε έναν από τους πιο γνωστούς διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες στον Βόσπορο, η υπόθεση του 29χρονου Ρώσου αθλητή κατέληξε σε τραγωδία, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος αλλά και ανοίγοντας νέο κύκλο ερωτημάτων για τις έρευνες.

Το CBS News αναφέρει ότι η σορός του κολυμβητή που αγνοούνταν μυστηριωδώς εδώ και πέντε μήνες, αφού χάθηκε κατά τη διάρκεια ενός διάσημου αγώνα κολύμβησης στον Βόσπορο, εντοπίστηκε, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό προξενείο.

Ο 29χρονος Ρώσος αθλητής είχε θεαθεί για τελευταία φορά στο μέσο της διαδρομής μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, στο πλαίσιο του Bosphorus Cross-Continental Swim, όμως δεν έφτασε ποτέ στον τερματισμό.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, το χρονικό όριο ολοκλήρωσης είναι δύο ώρες, ενώ η τουρκική ακτοφυλακή παραλαμβάνει όσους δεν καταφέρνουν να τερματίσουν εντός αυτού του διαστήματος.

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες είχαν επικρίνει τη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ανεπαρκής επιτήρηση και όχι αρκετά σκάφη διάσωσης κατά μήκος της διαδρομής, όπως μετέδωσε η Moscow Times.

«Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη εκφράζει τη λύπη του να αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, το σώμα που βρέθηκε στις 20 Ιανουαρίου … ανήκει στον Ρώσο κολυμβητή Νικολάι Σβετσνίκοφ», αναφέρεται στη δήλωση που εστάλη στο πρακτορείο RIA Novosti.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 29χρονος επαγγελματίας κολυμβητής είχε συμμετάσχει στον αγώνα τεσσάρων μιλίων ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη στις 24 Αυγούστου, μαζί με περισσότερους από 2.800 αθλητές από 81 χώρες.

Ωστόσο, η Τουρκική Ολυμπιακή Επιτροπή, που διοργάνωσε την εκδήλωση, ανακοίνωσε αργότερα ότι «εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα», με το RIA Novosti να μεταδίδει πως η απουσία του έγινε αντιληπτή μόλις αρκετές ώρες μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης είχε γνωστοποιήσει ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας και το ηλεκτρονικό τσιπ χρονομέτρησης που ήταν δεμένο στο πόδι του έδειχναν πως ξεκίνησε κανονικά, αλλά «δεν είχε φτάσει στον τερματισμό».

Παρά τις πολυήμερες έρευνες της ακτοφυλακής και των αρχών, η σορός του δεν είχε εντοπιστεί.

Αποκεφαλισμένος

Το πρωί της Τρίτης, όμως, η αστυνομία βρήκε το σώμα ενός άνδρα «κοντά στο ανάχωμα του Μπεμπέκ», όχι μακριά από το σημείο όπου ολοκληρώνεται ο αγώνας, όπως ανακοίνωσε το προξενείο, με τις εξετάσεις DNA να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο κολυμβητή.

Την Τετάρτη, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, που είχε ανοίξει έρευνα για την εξαφάνισή του, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε σορός «χωρίς κεφάλι, χωρίς πόδια και χωρίς χέρια».

Όπως προστέθηκε, βρέθηκε «φορώντας μαγιό», στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι επρόκειτο για τον Σβετσνίκοφ.

«Πιστεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν ζωντανός»

Η μητέρα του, Γκαλίνα Σβεσνίκοβα, μίλησε για τις δύσκολες ώρες αγωνίας που πέρασε η οικογένειά της.

«Δεν πιστεύαμε ότι ο γιος μας πνίγηκε, οπότε όταν ακούσαμε για πρώτη φορά ότι βρέθηκε το σώμα του, νιώσαμε μεγάλο φόβο και πόνο. Πιστεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν ζωντανός», δήλωσε το Σάββατο, πριν από την επιστροφή της οικογένειας στη Ρωσία, αναφέρει η Turkiye Today.

«Τελικά, ξέρουμε ότι ο γιος μας είναι μαζί μας. Η ελπίδα ήταν πολύ μικρή, οπότε είναι δύσκολο να εκφράσουμε με λόγια τι σημαίνει για εμάς ότι τον βρήκαμε», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλπερέν Τσακμάκ, δήλωσε ότι οι αρχές πραγματοποίησαν πάνω από 1.000 ώρες επιχειρήσεων έρευνας, χρησιμοποιώντας εξελιγμένο εξοπλισμό.

Η Σβεσνίκοβα εξέφρασε την έκπληξή της που η σορός του γιου της βρέθηκε κοντά στο σημείο τερματισμού και όχι στην αφετηρία, επισημαίνοντας ότι οι αρχικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε λάθος περιοχές.

«Μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον γιο μας στην αρχή του αγώνα, αλλά αποδείχθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο τερματισμού», είπε. Και πρόσθεσε: «Ο λόγος που ο γιος μας βρέθηκε στο σημείο τερματισμού είναι ότι ήταν σωματικά πολύ ανθεκτικός και ασχολούνταν με την κολύμβηση και άλλα αθλήματα από την παιδική ηλικία. Ήταν σωματικά αρκετά δυνατός».

Η οικογένεια αναμένει το πόρισμα της νεκροψίας από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και έχει καταθέσει μήνυση κατά των διοργανωτών του αγώνα για φερόμενη αμέλεια.

«Γιατί πνίγηκε; Γιατί συνέβη κάτι τέτοιο; Θέλουμε να καταλάβουμε γιατί έχασε τη ζωή του ο Νικολάι, τι του συνέβη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς», δήλωσε η μητέρα του.

Ο Τσακμάκ ανέφερε στο RIA Novosti ότι αναμένει η συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα να προχωρήσει γρήγορα. «Θα κάνουμε τα πάντα για να εντοπίσουμε όλους όσοι εμπλέκονται και όσους φέρουν ευθύνη για αμέλεια στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης», είπε.

«Υπάρχει ξεχωριστή νομική διαδικασία σχετικά με αποζημιώσεις, τις οποίες θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τους διοργανωτές».