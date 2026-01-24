Βόσπορος: Βρέθηκε η σορός του Ρώσου αθλητή που εξαφανίστηκε σε διεθνή αγώνα κολύμβησης – Ήταν αποκεφαλισμένος, χωρίς πόδια και χέρια

Σύνοψη από το

  • Η σορός του 29χρονου Ρώσου κολυμβητή Νικολάι Σβετσνίκοφ, ο οποίος αγνοούνταν μυστηριωδώς επί πέντε μήνες μετά την εξαφάνισή του σε αγώνα κολύμβησης στον Βόσπορο, εντοπίστηκε και αναγνωρίστηκε μέσω DNA.
  • Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι η σορός εντοπίστηκε «χωρίς κεφάλι, χωρίς πόδια και χωρίς χέρια», ενώ βρέθηκε να φοράει μαγιό.
  • Η οικογένεια του αθλητή, που «πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν ζωντανός», έχει καταθέσει μήνυση κατά των διοργανωτών του αγώνα για φερόμενη αμέλεια και αναμένει το πόρισμα της νεκροψίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Nikolai Svechnikov Νικολάι Σβετσνίκοφ

Πέντε μήνες μετά την ανεξήγητη εξαφάνισή του Νικολάι Σβετσνίκοφ σε έναν από τους πιο γνωστούς διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες στον Βόσπορο, η υπόθεση του 29χρονου Ρώσου αθλητή κατέληξε σε τραγωδία, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος αλλά και ανοίγοντας νέο κύκλο ερωτημάτων για τις έρευνες.

Το CBS News αναφέρει ότι η σορός του κολυμβητή που αγνοούνταν μυστηριωδώς εδώ και πέντε μήνες, αφού χάθηκε κατά τη διάρκεια ενός διάσημου αγώνα κολύμβησης στον Βόσπορο, εντοπίστηκε, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το ρωσικό προξενείο.

Ο 29χρονος Ρώσος αθλητής είχε θεαθεί για τελευταία φορά στο μέσο της διαδρομής μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, στο πλαίσιο του Bosphorus Cross-Continental Swim, όμως δεν έφτασε ποτέ στον τερματισμό.

Nikolai Svechnikov Νικολάι Σβετσνίκοφ

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα, το χρονικό όριο ολοκλήρωσης είναι δύο ώρες, ενώ η τουρκική ακτοφυλακή παραλαμβάνει όσους δεν καταφέρνουν να τερματίσουν εντός αυτού του διαστήματος.

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες είχαν επικρίνει τη διοργάνωση, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ανεπαρκής επιτήρηση και όχι αρκετά σκάφη διάσωσης κατά μήκος της διαδρομής, όπως μετέδωσε η Moscow Times.

«Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη εκφράζει τη λύπη του να αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA, το σώμα που βρέθηκε στις 20 Ιανουαρίου … ανήκει στον Ρώσο κολυμβητή Νικολάι Σβετσνίκοφ», αναφέρεται στη δήλωση που εστάλη στο πρακτορείο RIA Novosti.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο 29χρονος επαγγελματίας κολυμβητής είχε συμμετάσχει στον αγώνα τεσσάρων μιλίων ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη στις 24 Αυγούστου, μαζί με περισσότερους από 2.800 αθλητές από 81 χώρες.

Ωστόσο, η Τουρκική Ολυμπιακή Επιτροπή, που διοργάνωσε την εκδήλωση, ανακοίνωσε αργότερα ότι «εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα», με το RIA Novosti να μεταδίδει πως η απουσία του έγινε αντιληπτή μόλις αρκετές ώρες μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης είχε γνωστοποιήσει ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας και το ηλεκτρονικό τσιπ χρονομέτρησης που ήταν δεμένο στο πόδι του έδειχναν πως ξεκίνησε κανονικά, αλλά «δεν είχε φτάσει στον τερματισμό».

Παρά τις πολυήμερες έρευνες της ακτοφυλακής και των αρχών, η σορός του δεν είχε εντοπιστεί.

Αποκεφαλισμένος

Το πρωί της Τρίτης, όμως, η αστυνομία βρήκε το σώμα ενός άνδρα «κοντά στο ανάχωμα του Μπεμπέκ», όχι μακριά από το σημείο όπου ολοκληρώνεται ο αγώνας, όπως ανακοίνωσε το προξενείο, με τις εξετάσεις DNA να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο κολυμβητή.

Την Τετάρτη, η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, που είχε ανοίξει έρευνα για την εξαφάνισή του, επιβεβαίωσε ότι εντοπίστηκε σορός «χωρίς κεφάλι, χωρίς πόδια και χωρίς χέρια».

Όπως προστέθηκε, βρέθηκε «φορώντας μαγιό», στοιχείο που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι επρόκειτο για τον Σβετσνίκοφ.

Nikolai Svechnikov Νικολάι Σβετσνίκοφ

«Πιστεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν ζωντανός»

Η μητέρα του, Γκαλίνα Σβεσνίκοβα, μίλησε για τις δύσκολες ώρες αγωνίας που πέρασε η οικογένειά της.

«Δεν πιστεύαμε ότι ο γιος μας πνίγηκε, οπότε όταν ακούσαμε για πρώτη φορά ότι βρέθηκε το σώμα του, νιώσαμε μεγάλο φόβο και πόνο. Πιστεύαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι ήταν ζωντανός», δήλωσε το Σάββατο, πριν από την επιστροφή της οικογένειας στη Ρωσία, αναφέρει η Turkiye Today.

«Τελικά, ξέρουμε ότι ο γιος μας είναι μαζί μας. Η ελπίδα ήταν πολύ μικρή, οπότε είναι δύσκολο να εκφράσουμε με λόγια τι σημαίνει για εμάς ότι τον βρήκαμε», πρόσθεσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλπερέν Τσακμάκ, δήλωσε ότι οι αρχές πραγματοποίησαν πάνω από 1.000 ώρες επιχειρήσεων έρευνας, χρησιμοποιώντας εξελιγμένο εξοπλισμό.

Η Σβεσνίκοβα εξέφρασε την έκπληξή της που η σορός του γιου της βρέθηκε κοντά στο σημείο τερματισμού και όχι στην αφετηρία, επισημαίνοντας ότι οι αρχικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε λάθος περιοχές.

«Μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον γιο μας στην αρχή του αγώνα, αλλά αποδείχθηκε ότι βρισκόταν στο σημείο τερματισμού», είπε. Και πρόσθεσε: «Ο λόγος που ο γιος μας βρέθηκε στο σημείο τερματισμού είναι ότι ήταν σωματικά πολύ ανθεκτικός και ασχολούνταν με την κολύμβηση και άλλα αθλήματα από την παιδική ηλικία. Ήταν σωματικά αρκετά δυνατός».

Nikolai Svechnikov Νικολάι Σβετσνίκοφ

Η οικογένεια αναμένει το πόρισμα της νεκροψίας από το Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής και έχει καταθέσει μήνυση κατά των διοργανωτών του αγώνα για φερόμενη αμέλεια.

«Γιατί πνίγηκε; Γιατί συνέβη κάτι τέτοιο; Θέλουμε να καταλάβουμε γιατί έχασε τη ζωή του ο Νικολάι, τι του συνέβη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς», δήλωσε η μητέρα του.

Ο Τσακμάκ ανέφερε στο RIA Novosti ότι αναμένει η συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα να προχωρήσει γρήγορα. «Θα κάνουμε τα πάντα για να εντοπίσουμε όλους όσοι εμπλέκονται και όσους φέρουν ευθύνη για αμέλεια στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης», είπε.

«Υπάρχει ξεχωριστή νομική διαδικασία σχετικά με αποζημιώσεις, τις οποίες θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε από τους διοργανωτές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρος: Πώς να καίτε περισσότερες θερμίδες στο περπάτημα, σύμφωνα με ειδικούς

Χοληστερίνη: Πόσο επικίνδυνη είναι η υψηλή LDL και πώς μπορείτε να τη μειώσετε;

Πρόγραμμα επιχορήγησης από τη ΔΥΠΑ: Ποιες επιχειρήσεις αφορά – Η συνολική διάρκειά του και το ύψος της ενίσχυσης

Πώς ξεμπλέκεται η γραφειοκρατία με 400 απλουστεύσεις – Ποιος ο ρόλος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Μίτος»

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:39 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Αμπού Ντάμπι: Ολοκληρώθηκαν οι σημερινές συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας – Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι υπονομεύει τη διαδικασία

Η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που διεξάγονται υπό την αι...
15:03 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή – «Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη» προειδοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ οι Φρουροί της Επανάστασης

Ηχούν ξανά τα τύμπανα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για αμερικανική αρμά...
13:16 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

«Η κίνηση των Τούρκων που “τρέλανε” την Ελλάδα» – Προκλητικό δημοσίευμα της Sozcu για τις αγοραπωλησίες ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

Συνεχίζονται τα προκλητικά δημοσιεύματα από τα τουρκικά ΜΜΕ, αυτή τη φορά με αφορμή τις αγοραπ...
11:49 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ μετά τη ρωσική επίθεση

Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφων...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι