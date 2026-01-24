Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί που είναι μήνες σε κώμα, να του λέω ένα τραγούδι μου στο αυτί και να σηκώνεται»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος μίλησε για την πίστη του στον Θεό και αποκάλυψε μία πολύ σημαντική στιγμή της ζωής του.

«Ο Χριστός ετάφη. Δεν τον έκαψαν. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί, γιατί ένα λουλούδι όταν θα ρίξεις τον καρπό ας πούμε μέσα στο χώμα, στη γη, θα φυτρώσει ένα λουλούδι. Άμα τον κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δεν θα υπήρχαν άγιοι αν τους καίγανε», είπε στην ερώτηση σχετικά με την καύση των νεκρών» ανέφερε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.

«Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια», αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής, προσθέτοντας: «Ήταν το “Χτες το βράδυ στ’ όνειρό μου”».

«Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα; Όταν του τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σταμάτης Γονίδης ανέφερε: «Αυτό που γνωρίζω εγώ για τον Γιώργο είναι πως είναι πολύ καλός καλλιτέχνης και είναι καλό παιδί. Από κει και πέρα, το τι συμβαίνει στον χώρο του, ή πώς κινείται και αυτά δεν τα γνωρίζω εγώ».

«Άμα γίνει βιβλίο η ζωή μου δεν θα μπορούμε να το σηκώσουμε από κάτω. Το να γίνει ταινία… θα είναι αυστηρώς ακατάλληλο», κατέληξε ο γνωστός τραγουδιστής.