Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Πιθανές νέες συναντήσεις με τη Ρωσία από την επόμενη εβδομάδα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι νέες συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X, προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», καθώς στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Our delegation delivered a report; the meetings in the UAE have concluded. And this was the first format of this kind in quite some time: two days of trilateral meetings. A lot was discussed, and it is important that the conversations were constructive. The negotiations also… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026



Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας σήμερα τις προοπτικές για επιπλέον συνομιλίες με ουκρανικές αντιπροσωπείες, δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε μια συνέχιση του διαλόγου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Εξάλλου, ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι νέες συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς πρόκειται να πραγματοποιηθουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι για να συνεχισθούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις πάνω στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συναντήσεις των τριών αντιπροσωπειών χθες, Παρασκευή, και σήμερα στο Αμπού Ντάμπι διεξήχθησαν «μέσα σε εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», δήλωσε εξάλλου εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ πηγή που ζήτησε να μην κατονομασθεί επιβεβαίωσε ότι νέες συνομιλίες προβλέπονται για την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ