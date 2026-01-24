Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Πιθανές νέες συναντήσεις με τη Ρωσία από την επόμενη εβδομάδα

Σύνοψη από το

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι νέες συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».
  • Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε μια συνέχιση του διαλόγου, ενώ ενημερωμένη πηγή επιβεβαίωσε νέες συναντήσεις την ερχόμενη εβδομάδα.
  • Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν σε «εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», έχουν στόχο την συνέχιση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι
Φωτογραφία: Alina Smutko / Reuters

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι νέες συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν «εν δυνάμει ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», μετά τις πρώτες συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές».

«Πολλά πράγματα συζητήθηκαν και είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν εποικοδομητικές», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω του X, προσθέτοντας ότι «νέες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως ήδη από την ερχόμενη εβδομάδα», καθώς στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκαν σήμερα δύο ημέρες συνομιλιών μεταξύ αντιπροσωπειών της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.


Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας σήμερα τις προοπτικές για επιπλέον συνομιλίες με ουκρανικές αντιπροσωπείες, δήλωσε πως η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε μια συνέχιση του διαλόγου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Εξάλλου, ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι νέες συναντήσεις ανάμεσα σε Ουκρανούς, Ρώσους και Αμερικανούς πρόκειται να πραγματοποιηθουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι για να συνεχισθούν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις πάνω στο αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συναντήσεις των τριών αντιπροσωπειών χθες, Παρασκευή, και σήμερα στο Αμπού Ντάμπι διεξήχθησαν «μέσα σε εποικοδομητική και θετική ατμόσφαιρα», δήλωσε εξάλλου εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ πηγή που ζήτησε να μην κατονομασθεί επιβεβαίωσε ότι νέες συνομιλίες προβλέπονται για την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

17:09 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

