Προκαλεί ο «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα: «Αν δεν υπήρχε η “μαμά” πατρίδα, οι Έλληνες θα μας είχαν σφάξει»

Με έντονη ρητορική απέναντι στην ελληνοκυπριακή πλευρά και επαναλαμβανόμενες αναφορές στη στήριξη της Άγκυρας, ο «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, Ουνάλ Ουστέλ, παρουσίασε τις θέσεις της κυβέρνησής του για το Κυπριακό, την ενέργεια, την οικονομία και την εσωτερική ασφάλεια.

Ο Ουστέλ συναντήθηκε με δημοσιογράφους από την Τουρκία σε ξενοδοχείο, όπου έκανε δηλώσεις για την επικαιρότητα και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις.

Οι Ελληνοκύπριοι δεν θα μας αποδεχθούν ποτέ – Οι Τουρκοκύπριοι αποκλείονται

Η ελληνοκυπριακή κοινότητα δεν μπόρεσε ποτέ να αποδεχθεί το ψευδοκράτος και ούτε πρόκειται να το αποδεχθεί, είπε αρχικά και τόνισε ότι δόθηκε μεγάλος αγώνας με τη στήριξη που έλαβαν από την Τουρκία. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι «η επιχείρηση», την οποία αποκάλεσε “Επιχείρηση Ειρήνης στην Κύπρο”, «που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 1974 έφερε ειρήνη και ηρεμία στο νησί και οι Τουρκοκύπριοι απέκτησαν την ελευθερία τους».

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία στήριζε πάντα τους Τουρκοκύπριους στους κοινωνικούς και οικονομικούς τους αγώνες, αλλά οι Τουρκοκύπριοι αποκλείονταν διαρκώς από την Ευρώπη και τον κόσμο.

Αν δεν υπήρχε η «μαμά» πατρίδα, οι Έλληνες θα μας είχαν σφάξει

Υποστήριξε ακόμη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δημιουργεί εμπόδια για να αποτρέψει την ανάπτυξη της οικονομίας στα Κατεχόμενα και τη βελτίωση της ζωής του λαού της, προσθέτοντας: «Αλλά ό,τι κι αν κάνουν, ξεπερνάμε όλα τα εμπόδια με τη μεγάλη στήριξη της μητέρας πατρίδας μας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και τη Γάζα, ο Ουστέλ δήλωσε: «Ο κόσμος παίζει το παιχνίδι των “τριών πιθήκων” και παραμένει σιωπηλός. Ο μόνος που μιλά είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αν δεν υπήρχε η μητέρα πατρίδα μας, η Δημοκρατία της Τουρκίας, θα είχαμε βιώσει την ίδια καταπίεση, τους ίδιους διωγμούς και τις ίδιες βάρβαρες σφαγές από τους Έλληνες. Το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να φτάσουν τόσο μακριά οφείλεται στη μεγάλη στήριξη που λάβαμε από τη Δημοκρατία της Τουρκίας.

«Διαφορετικά, ίσως σήμερα να είχαν εξαλείψει τους Τουρκοκύπριους», τόνισε.

«Θέλουμε λύση δύο κρατών»

Ο Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επέδειξε αδιάλλακτη στάση όταν κάθισαν στο τραπέζι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και ανέφερε: «Αφού ο τότε Πρόεδρός μας, ο αείμνηστος Ραούφ Ντενκτάς, ανακήρυξε την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, πάντα μιλούσαμε για ομοσπονδία. Μέχρι το 2020, συζητούσαμε μια διζωνική ομοσπονδία βασισμένη στην πολιτική ισότητα. Τελικά, το 2020 είδαμε ότι οι Ελληνοκύπριοι σπαταλούσαν τον χρόνο μας».

«Βλέπουμε ότι χρησιμοποιούν κάθε είδους ίντριγκα και πιέσεις για να αποτρέψουν την ανάπτυξη της οικονομίας μας, να προκαλέσουν τη φυγή της νεολαίας μας από το νησί και να αναγκάσουν τον πληθυσμό μας να μεταναστεύσει. Γι’ αυτό, το 2020, έπειτα από διαβούλευση με την Τουρκία, προβλέψαμε ότι αν υπάρξει συμφωνία στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, θα πρέπει να βασίζεται σε κυρίαρχο, ισότιμο, καθεστώς δύο κρατών, και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε περαιτέρω το κράτος μας», πρόσθεσε.

Δήλωσε επίσης ότι πιστεύουν πως το μέλλον των Τουρκοκυπρίων εξαρτάται από το άνοιγμα του κράτους στον κόσμο και πρόσθεσε: «Ο Πρόεδρος της Τουρκίας κάλεσε τον κόσμο να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ. Κι εμείς καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια για να προωθήσουμε τη χώρα μας ως απάντηση σε αυτή την έκκληση».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να τεθεί ξανά στο τραπέζι η ιδέα της ομοσπονδίας, δεδομένου ότι ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CTP) είναι σήμερα «πρόεδρος» των Τουρκοκυπρίων, ο Ουστέλ υπενθύμισε ότι ο Τουφάν Ερχιουρμάν συναντήθηκε δύο φορές με τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής διοίκησης, Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την εκλογή του, και ότι έγιναν δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ στην Κύπρο.

«Φυσικά, αυτά είναι σημάδια ομοσπονδίας, ακόμη κι αν δεν είναι μια πλήρης πρωτοβουλία ομοσπονδίας. Αφού (ο Τουφάν Ερχιουρμάν) έγινε πρόεδρος, ο νεοεκλεγείς αρχηγός του κόμματος πέρασε ξανά το ψήφισμα υπέρ της ομοσπονδίας στο συνέδριό τους. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει τον Πρόεδρο να προφέρει τη λέξη “ομοσπονδία”. Ούτε τον έχουμε ακούσει να μιλά για δύο κράτη. Επομένως, περιμένουμε. Ελπίζουμε ότι θα δει την αλήθεια».

Επενδύσεις με εμπόδια

Ερωτηθείς για τις επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, υπενθύμισε ότι πρόκειται για νησιωτική χώρα και είπε ότι ο τουρισμός, η εκπαίδευση και οι κατασκευές έχουν σημαντικό μερίδιο στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Εξήγησε ότι οι εργολάβοι στοχεύουν να πουλήσουν τα σπίτια που χτίζουν σε πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας και τρίτων χωρών και ότι έτσι άρχισε να δημιουργείται μεγάλη προστιθέμενη αξία μέσω του κατασκευαστικού τομέα, κάτι που ενόχλησε έντονα την ελληνοκυπριακή πλευρά, οδηγώντας τη σε νέες νομικές ρυθμίσεις.

Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σε ερώτηση για το έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Τουρκία, ο Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι, επειδή δεν υπάρχουν ποτάμια, οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται με κινητές γεννήτριες και ορυκτά καύσιμα, κάτι που είναι δαπανηρό.

Ανακοίνωσε ότι όλες οι προετοιμασίες για το έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με καλώδιο έχουν ολοκληρωθεί, αλλά η έγκριση από την Ευρώπη καθυστερεί εδώ και 1,5 χρόνο λόγω παρεμποδίσεων από δύο «κακομαθημένες» ελληνικές και ελληνοκυπριακές διοικήσεις.

«Ανέθεσαν το θέμα αυτό στην εταιρεία Aksa Energy. Ολοκλήρωσαν όλες τις μελέτες σκοπιμότητας. Όλα είναι έτοιμα. Περιμέναμε περίπου 1,5 χρόνο για την έγκριση της Ευρώπης. Υπάρχει ένας οργανισμός στην Ευρώπη που ονομάζεται ENTSO-E και εγκρίνει τα ενεργειακά θέματα. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται εκεί. Με βάση την απόφαση που θα προκύψει από εκεί, η ενέργεια θα έρθει σε εμάς από τη Δημοκρατία της Τουρκίας μέσω καλωδίου. Εφόσον η Δημοκρατία της Τουρκίας θα την προωθεί, όταν η ενέργεια πηγαίνει από εμάς στην Ευρώπη θα γίνει ένα διασυνδεδεμένο σύστημα και θα ανοίξει ο δρόμος για την ηλιακή ενέργεια στη χώρα μας. Θα παρασχεθεί φθηνότερη ενέργεια στη χώρα, η χώρα θα αποκτήσει πρόσβαση σε πράσινη ενέργεια και αυτό θα προσφέρει μεγάλη στήριξη στην οικονομία και τον τουρισμό μας», εξήγησε.

«Δυστυχώς, δύο κακομαθημένα ευρωπαϊκά κράτη, μια ελληνική και μια ελληνοκυπριακή κυβέρνηση, βάζουν ξανά εμπόδια στον δρόμο και επειδή δεν έχει δοθεί έγκριση εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, δυστυχώς δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο».

Δηλώνοντας ότι η διαδικασία έχει μπλοκαριστεί για τουλάχιστον άλλους έξι μήνες λόγω της ελληνοκυπριακής προεδρίας της ΕΕ, είπε: «Ύστερα από αυτό, θα το επιδιώξουμε. Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά ενέργειας μέσω καλωδίου, θα αναζητήσουμε και εναλλακτικούς τρόπους για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας».

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά προμηθεύει τα παιδιά με όπλα»

Ο Ουστέλ, απαντώντας σε ερώτηση για την εγκληματικότητα ανηλίκων, υποστήριξε ότι η εσωτερική ασφάλεια είναι κρίσιμη για μια νησιωτική χώρα και ότι η αστυνομία κινείται άμεσα, σημειώνοντας πως σε 16 περιστατικά πυροβολισμών έγιναν 16 συλλήψεις μέσα σε 24 ώρες.

Όπως είπε, έπειτα από διαβούλευση με την Τουρκία ζητήθηκε να ελέγχονται όσα άτομα ηλικίας 18-30 ετών έρχονται στα Κατεχόμενα και να μην επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα με ποινικό μητρώο, μέτρα που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν σε προσωρινή μείωση των περιστατικών.

Πρόσθεσε ότι κατέρριψε τον ισχυρισμό πως «στη Βόρεια Κύπρο οι ποινές είναι ελαφριές», λέγοντας ότι «στη χώρα μας οι ποινές είναι 10 χρόνια ή και περισσότερο» και ότι εξετάζεται ακόμη και αλλαγή του ποινικού κώδικα με αύξηση των ποινών πάνω από τα 20 χρόνια.

Αναφερόμενος στους ισχυρισμούς περί ανασφάλειας των κατοίκων, κατηγόρησε ανοιχτά την ελληνοκυπριακή πλευρά, λέγοντας: «Η πλευρά που κάνει δηλώσεις περί έλλειψης εσωτερικής ασφάλειας στο νησί μας είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά. Και πάλι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αυτή που προμηθεύει αυτά τα παιδιά με όπλα. Τα στέλνουν από την ελληνοκυπριακή πλευρά προς αυτή την πλευρά».

Κατέληξε υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να πληγεί η οικονομία και να διαταραχθεί η ειρήνη. «Ως κυβέρνηση, εργαζόμαστε για να παρεμβαίνουμε άμεσα ακόμη και στο παραμικρό περιστατικό που ενοχλεί τον λαό μας, να επιβάλλουμε τις αυστηρότερες ποινές και να φέρουμε την ειρήνη της χώρας σε καλύτερο επίπεδο από πριν», τόνισε.

Με πληροφορίες από: Anadolu