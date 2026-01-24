Χαλάνδρι: Έσπασε το χέρι και το πόδι της η υπάλληλος των ΕΛΤΑ την οποία χτύπησε άνδρας με το ΙΧ του για ένα… δέμα – Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου έξω από κατάστημα ΕΛΤΑ στο Χαλάνδρι. Πελάτης πήγε να παραλάβει ένα δέμα, διαπληκτίστηκε με μία υπάλληλο και στην συνέχεια την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του. Η γυναίκα τραυματίστηκε ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Όλα συνέβησαν στις 9 το πρωί του Σαββάτου. Ένας 35χρονος βγήκε έξαλλος από το κατάστημα ΕΛΤΑ Courier, κρατώντας το δέμα που πήρε από τα χέρια της υπαλλήλου, χωρίς να υπογράψει ότι το παρέλαβε, όπως προβλέπεται. Η υπάλληλος τον ακολούθησε και του φώναξε να σταματήσει. Εκείνος την αγνόησε, μπήκε στο αυτοκίνητο, πάτησε γκάζι και χτύπησε την άτυχη γυναίκα. Ο 35χρονος δεν σταμάτησε και έφυγε προσωρινά από το σημείο .

«Ήρθε να παραλάβει το δέμα, εξυπηρετήθηκε, ήταν εξαγριωμένος απ’ την αρχή. Η συνάδελφος ζήτησε να υπογράψει, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Αρνήθηκε, πήρε το δέμα από τα χέρια της, έτρεχε για να φύγει στο αυτοκίνητό του. Η συνάδελφος τον ακολούθησε γιατί έπρεπε να πάρουμε την υπογραφή για να παραδοθεί το δέμα, έφτασε μέχρι το αυτοκίνητο του, (ο δράστης) έκλεισε την πόρτα, έβαλε μπροστά, την χτύπησε με το αυτοκίνητο και έφυγε», είπε η υπεύθυνη του ταχυδρομείου.

Αυτόπτες μάρτυρες έτρεξαν να βοηθήσουν την τραυματισμένη γυναίκα αμέσως μετά την παράσυρσή της από τον οδηγό του αυτοκινήτου, την μετέφεραν μέχρι το ταχυδρομείο και στη συνέχεια ειδοποιήσαν τις Αρχές.

«Η γυναίκα με το που πέρασε το αμάξι ήταν κάτω βγήκαν όλοι έξω λέει τι έγινε τι έγινε ήρθε μετά το 100 ήρθαν και τα ασθενοφόρα την βοήθησε ένας και την πήγε μέσα στο μαγαζί», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Συνελήφθη ο 35χρονος

Λίγα λεπτά αργότερα, ο 35χρονος οδηγός επέστρεψε στο σημείο και περαστικοί τον σταμάτησαν. Του φώναξαν και του εξήγησαν ότι τραυμάτισε μία γυναίκα. Εκείνος βγήκε από το αμάξι και κατευθύνθηκε προς το ταχυδρομείο. Στο σημείο εκείνη την στιγμή έφτασε περιπολικό της Αστυνομίας.

Ο 35χρονος συνελήφθη για εξύβριση και απλή σωματική βλάβη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 35χρονος ζήτησε συγγνώμη για τα όσα έγιναν. «Ξαναγύρισε βέβαια, απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη αλλά ήδη είχε γίνει το λάθος, απλά ήταν τρομοκρατημένος και έλεγε συγγνώμη», ανέφερε η υπεύθυνη του ταχυδρομείου.

Έσπασε το χέρι και το πόδι της η 59χρονη

Η 59χρονη υπάλληλος διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου σύμφωνα με την ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ότι έχει σπάσει το χέρι και το πόδι της. Η 59χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, και σύμφωνα με το Mega, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της.

Βίντεο ντοκουμέντα

Η παράσυρση της γυναίκας καταγράφηκε σε βίντεο.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

«Σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής. Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση. Τα ΕΛΤΑ καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών. Η Διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού. Η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία» καταλήγει η ανακοίνωση.

«Μετά τα “λουκέτα” υπάρχει εκνευρισμός λόγω καθυστερήσεων» λέει στο enikos.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων

«Λόγω του “λουκέτου” στα καταστήματα ΕΛΤΑ υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει εκνευρισμός στους πολίτες» δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αθήνας–Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στο enikos.gr, αναφορικά με το περιστατικό.

«Το περιστατικό έγινε σε εξωτερικό συνεργάτη των ΕΛΤΑ. Πρόκειται για πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier στο Χαλάνδρι, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο για παραλαβή και επίδοση δεμάτων για ολόκληρο το Χαλάνδρι αλλά και για τα Βριλήσσια, καθώς το κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια έκλεισε τον περασμένο Νοέμβριο» ανέφερε αρχικά ο κ. Οικονόμου

«Λόγω του “λουκέτου”, υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις δεμάτων, καθώς υπάρχει μικρότερος αριθμός υπαλλήλων για περισσότερο όγκο εργασίας. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με τους χρόνους» συμπλήρωσε, και σημείωσε: «Τους τελευταίους 3 μήνες υπάρχει εκνευρισμός στους πολίτες, που αντιδρούν και διαμαρτύρονται για τους χρόνους παράδοσης ή τους χρόνους αναμονής στα καταστήματα. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό, όπως αυτό που σημειώθηκε σήμερα στο Χαλάνδρι».

PΓια το περιστατικό, ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «ο συγκεκριμένος άνδρας δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία για την παραλαβή του δέματός του. Το πήρε και αποχώρησε. Η υπάλληλος τον ακολούθησε αλλά εκείνος είχε ήδη μπει στο όχημά του, και όπως φαίνεται και στα βίντεο, πάτησε γκάζι και την χτύπησε. Μετά επέστρεψε και συνελήφθη».

«Οι εργαζόμενοι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Θα πρέπει η Πολιτεία μαζί με το Υπερταμείο να προχωρήσουν άμεσα σε προσλήψεις προσωπικού στα ΕΛΤΑ» κατέληξε ο κ. Οικονόμου.