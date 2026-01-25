Μινεσότα: Θύελλα αντιδράσεων στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο του 37χρονου από την ICE – Διαδηλωτές στους δρόμους – Ο κυβερνήτης κάλεσε την Εθνοφρουρά να επιβάλει την τάξη

Ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό με εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων έφερε το Σάββατο τη Μινεάπολη σε νέο κύκλο αντιδράσεων, σε μια πόλη που ζει με συνεχόμενα επεισόδια βίας και καθημερινές διαδηλώσεις απέναντι στην εκστρατεία καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα ήταν 37χρονος άνδρας, ενώ εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους, την ώρα που ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης της πολιτείας ζητούν απαντήσεις και το DHS μιλά για «στοχευμένη επιχείρηση». Παράλληλα, πληροφορίες έκαναν λόγο για αποστολή επιπλέον δυνάμεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε πολιτικά στους τοπικούς αξιωματούχους.

Minneapolis Mayor Jacob Frey: “I just saw a video of more than 6 masked agents pummeling one of our constituents and shooting him to death. How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end?” pic.twitter.com/9f2Dtx7jeS — Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2026

🚨BREAKING: ANOTHER ICE SHOOTING IN MINNEAPOLIS THIS MONTH, MAN DEAD Federal agents pin down suspect near 26th & Nicollet, shots at point-blank after struggle. Video shows him on ground before gunfire. Armed? Gun recovered, but chaos reigns. Walz blasts Trump: “Sickening… end… pic.twitter.com/N4JNe167Ud — Parler (@getparlerapp) January 24, 2026

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα και το γεγονός οδήγησε στη συγκέντρωση πλήθους στους δρόμους. Το νέο συμβάν προστέθηκε σε παρόμοιο περιστατικό λίγων εβδομάδων νωρίτερα, όταν μια 37χρονη γυναίκα, η Ρενέ Γκουντ, έπεσε νεκρή από πυρά αξιωματικού της ICE, σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από το σημείο του νέου πυροβολισμού.

Press Conf: Minneapolis Police Chief Brian O’Hara and Minneapolis Mayor Jacob Frey provide an update on the shooting of an armed man by federal law enforcement agents on the south side of Minneapolis. https://t.co/fc5PqQPRiI pic.twitter.com/7lJRV3Hdh2 — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πράκτορες έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος που κινήθηκε προς το σημείο. Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι το θύμα ήταν 37χρονος κάτοικος της πόλης και ότι οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν Αμερικανός πολίτης. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι η μόνη προηγούμενη επαφή του θύματος με την αστυνομία αφορούσε τροχαίες παραβάσεις και τόνισε: «Και πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας». Ο ίδιος περιέγραψε μια «παράνομη συνάθροιση» στο σημείο και κάλεσε τον κόσμο «να παραμείνει ειρηνικός».

Minneapolis Police Chief Brian O’Hara provided some details about the unidentified man who was reportedly shot by a federal agent, saying the victim was a 37-year old white Minneapolis resident and believed to be an American citizen.https://t.co/6pjNiwOqug pic.twitter.com/lbH0wJGd2g — ABC News (@ABC) January 24, 2026

Ο Ο’Χάρα επανέλαβε το ίδιο αίτημα και υπογράμμισε: «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολλή οργή και πολλά ερωτήματα γύρω από όσα συνέβησαν, αλλά χρειαζόμαστε από τον κόσμο να παραμείνει ειρηνικός». Ο αρχηγός της αστυνομίας πρόσθεσε ότι επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, χωρίς να λάβει πληροφορίες, και ότι επικοινώνησε και με την Εθνοφρουρά, η οποία βρίσκεται «σε επιφυλακή». Ο Ο’Χάρα είπε ακόμη: «Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», ενώ ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο πράκτορες άνοιξαν πυρ.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, επιτέθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ και κατηγόρησε ότι τρομοκρατεί την πόλη. Ο δήμαρχος έθεσε το ερώτημα: «Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση;». Ο δήμαρχος δήλωσε επίσης ότι είδε βίντεο όπου «έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκοπούν έναν δημότη μας και τον πυροβολούν μέχρι θανάτου», και συνέδεσε τα γεγονότα με την επιχείρηση της ICE στην πόλη.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας απάντησε με ανάρτηση στα social media και ανέφερε ότι το περιστατικό εντάχθηκε στο πλαίσιο «μιας στοχευμένης επιχείρησης» για τον εντοπισμό ατόμου που βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ και ήταν καταζητούμενο για επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας άνδρας πλησίασε τους πράκτορες της US Border Patrol κρατώντας ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ η εξέλιξη οδήγησε σε προσπάθεια αφοπλισμού. Το DHS υποστήριξε ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «φοβήθηκε για τη ζωή του» και ότι ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου, ενώ το υπουργείο ανέφερε ότι ο άνδρας είχε ημιαυτόματο πιστόλι και δύο γεμιστήρες και ότι «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανάρτησε και φωτογραφία του όπλου στην πλατφόρμα Χ και υποστήριξε ότι επρόκειτο για άτομο που «επιδίωκε να προκαλέσει μέγιστες απώλειες».

Την ίδια ώρα, βίντεο που επαληθεύτηκαν από διεθνή μέσα δεν δείχνουν τις στιγμές πριν από τη συμπλοκή και αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη. Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αυθεντικότητα που επιβεβαίωσαν οι αρχές, δείχνουν πολλούς πράκτορες με αλεξίσφαιρα γιλέκα να ακινητοποιούν τον άνδρα στο έδαφος, να τον χτυπούν επανειλημμένα και στη συνέχεια να τον πυροβολούν, ακόμη και αφού έχει πέσει στον δρόμο, ενώ το οπτικό υλικό έφερε νέα κύματα διαμαρτυριών στην πόλη.

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι το θύμα διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας και ότι ήταν πιθανότατα Αμερικανός πολίτης. Η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε: «Συνάδελφοι και ένας ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου αναγνώρισαν τον άνδρα που πυροβολήθηκε ως τον Alex Jeffrey Pretti, νοσηλευτή εντατικής θεραπείας». Μετά το περιστατικό, περίπου 200 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή και οι αρχές έκαναν χρήση χημικών, μεταξύ των οποίων δακρυγόνα, για τον έλεγχο του πλήθους.

BREAKING: A new video of ICE murdering the man in Minneapolis today shows a clear view of what happened from the front angle. If anyone has the identities of the ice agents who shot this man, please DM me. The apparently innocent man, who had a license to carry a firearm was… pic.twitter.com/XEea3KJrAm — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 24, 2026

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πως η πολιτεία πρέπει να ηγηθεί της έρευνας και τόνισε: «Η Πολιτεία διαθέτει το προσωπικό για να κρατήσει τους ανθρώπους ασφαλείς. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την ικανότητά μας να το κάνουμε αυτό». Ο κυβερνήτης ζήτησε δημόσια η έρευνα να ανατεθεί στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για να διερευνήσει τις ίδιες του τις πράξεις». Ο Γουόλς κατηγόρησε την ICE ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» και κάλεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει άμεσα τους πράκτορες από τη Μινεσότα.

Ο Γουόλς ανέφερε ότι είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες μέσα στην ημέρα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και σημείωσε ότι «δεν έχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη πως ο πρόεδρος θα κάνει το σωστό». Ο κυβερνήτης κάλεσε και τους πολίτες να μην απαντούν «στη βία με βία» και τόνισε ότι «οι Αμερικανοί πρέπει να δουν την ωμότητα όσων συμβαίνουν στους δρόμους μας».

I told the White House the state must lead the investigation. Let state investigators secure justice. As we process the scene, stay peaceful and give them space. The State has the personnel to keep people safe – federal agents must not obstruct our ability to do so. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Την ίδια περίοδο, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε την αποστολή επιπλέον ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα, μεταξύ των οποίων στελέχη της DEA, της ATF και του FBI, ώστε να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του DHS. Η Μπόντι απέστειλε επιστολή στον κυβερνήτη, στην οποία τον καλεί να «στηρίξει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου».

Ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στον Γουόλς και στον δήμαρχο Φρέι και τους κατηγόρησε ότι «υποκινούν εξέγερση» ζητώντας την αποχώρηση των ομοσπονδιακών δυνάμεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για «επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική» και πρόσθεσε ότι η ICE πρέπει να αφεθεί «να κάνει τη δουλειά της».

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Τζόνσον, ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία της Μινεσότα, κατηγόρησε τον κυβερνήτη ότι χρησιμοποιεί «προκλητική ρητορική» και ότι «οι ενέργειές του έχουν μετατρέψει την κατάσταση σε προπαγανδιστικό πόλεμο». Ο Τζόνσον κάλεσε «όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν για την ασφάλεια των πολιτών».

Παράλληλα, η εφημερίδα «The New York Times» ανέφερε: «ο επιθεωρητής Evans δήλωσε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των ομοσπονδιακών πρακτόρων που συμμετείχαν στη συμπλοκή του Σαββάτου, καθώς και τα ονόματα των ομοσπονδιακών πρακτόρων που έχουν σκοτώσει ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής της μετανάστευσης».

Η Δημοκρατική γερουσιαστής της Μινεσότας Τίνα Σμιθ χαρακτήρισε το περιστατικό «καταστροφικό», ενώ ο κυβερνήτης Γουόλς επανέλαβε την απαίτησή του για άμεση αποχώρηση των «χιλιάδων βίαιων και ανεπαρκώς εκπαιδευμένων πρακτόρων» από την Πολιτεία.

Νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο έρχονται να φωτίσουν το τι πραγματικά συνέβη στο φονικό περιστατικό στη Μινεάπολη, με δράστες ομοσπονδιακούς πράκτορες και θύμα έναν 37χρονο Αμερικανό, κάτοικο της πόλης, που κατονομάστηκε ως Άλεξ Τζέφρι Πρέτι.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

Στο βίντεο φαίνεται ο 37χρονος να επιχειρεί να προστατέψει μια γυναίκα που σπρώχνεται και ρίχνεται στο οδόστρωμα από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων και διαδηλώσεων στη Μινεάπολη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να υπερασπιστεί τη γυναίκα, οι πράκτορες τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω της, ενώ προσπαθεί να την προστατεύσει.

Video footage suggests the victim’s gun had already been taken before the first shot was fired. A Border Patrol agent in a gray jacket and baseball cap is seen removing the weapon and walking away. https://t.co/FcAQEe7mO9 pic.twitter.com/oDvNSsojbq — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Στη συνέχεια, το βίντεο δείχνει ότι πολλοί πράκτορες επιτίθενται στον άνδρα, ενώ ορισμένοι πράκτορες φορούν πολιτικά. Η σημαντική λεπτομέρεια στο βίντεο που ακολουθεί είναι ότι, περίπου στο 40ό δευτερόλεπτο, ένας εκ των πρακτόρων, ντυμένος με γκρι μπουφάν, φαίνεται να παίρνει το όπλο που, σύμφωνα με διαθέσιμες αναφορές, ο 37χρονος είχε νόμιμη άδεια να φέρει, και φεύγει από το σημείο με αυτό. Αμέσως μετά, το οπτικό υλικό καταγράφει τους μοιραίους πυροβολισμούς και ο Πρέτι πέφτει νεκρός.

NEW: Slowed down footage suggests an agent may have disarmed the Minneapolis man who was shot and killed by federal agents. Minneapolis Police Chief O’Hara says the man is a 37-year-old resident who allegedly had “a permit to carry.” 🎥: @Brick_Suit pic.twitter.com/7o9BItyKsI — Collin Rugg (@CollinRugg) January 24, 2026

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Ασφάλειας Εσωτερικών Συνόρων ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες άνοιξαν πυρ, επειδή ο άνδρας πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε στις προσπάθειες αφοπλισμού, ενώ το γραφείο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας κατονόμασε το περιστατικό ως περίπτωση «αμυντικών βολών». Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας ήταν κάτοχος νόμιμης άδειας οπλοκατοχής και δεν είχε σημαντικό ποινικό ιστορικό.