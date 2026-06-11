Μπέλφαστ: Δεύτερη νύχτα τρόμου με επεισόδια, μολότοφ και αύρες νερού – «Μας προκαλεί αηδία η βία» ξεσπά η οικογένεια του θύματος

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Η Βόρεια Ιρλανδία παραμένει στο «μάτι του κυκλώνα», καθώς για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα σημειώθηκαν άγρια επεισόδια και καταστροφές, ως απάντηση στην επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο βόρειο Μπέλφαστ.

Παρά τις δραματικές εκκλήσεις για ψυχραιμία, ακροδεξιοί ταραχοποιοί συγκρούστηκαν σφοδρά με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αναγκάστηκαν να επιστρατεύσουν αύρες νερού και ειδικές μονάδες σκύλων για να αναχαιτίσουν το νέο κύμα βίας.

Νύχτα καταστροφής και συγκρούσεων

Το βράδυ της Τετάρτης, η αστυνομία ανέπτυξε όχημα ρίψης νερού (αύρα) εναντίον διαδηλωτών στο Νιουτάουναμπι, καθώς οι δυνάμεις καταστολής δέχθηκαν καταιγισμό από τούβλα.

Ταραχοποιοί, ντυμένοι στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, συγκεντρώθηκαν στην Antrim Road κοντά στον κυκλικό κόμβο Sandyknowes.



Εκεί εθεάθησαν να ξηλώνουν τούβλα από παρακείμενες ιδιοκτησίες και να σπάνε πλάκες πεζοδρομίου με βαριοπούλες, προκειμένου να δημιουργήσουν πολεμοφόδια για να τα εκσφενδονίσουν κατά των αστυνομικών.

Η αύρα νερού επιστρατεύθηκε εναντίον του πλήθους όταν η αστυνομία κατάφερε να τους απομακρύνει από το ξενοδοχείο Chimney Corner, το οποίο λειτουργεί ως δομή φιλοξενίας μεταναστών αιτούντων άσυλο.

Current scene at Sandyknowes roundabout in Greater Belfast. A huge crowd have gathered at the Chimney Corner hotel, which is housing asylum-seekers. Very heavy police presence have moved the crowd back for now. The hotel has seen many protests but not like this pic.twitter.com/sRNEdjRDWe — Beware Ireland (@IrishBlood2025) June 10, 2026



Στην ίδια περιοχή, ένα φορτηγό του υπουργείου Υποδομών (DfI) παραδόθηκε στις φλόγες.

Επιπλέον, στο Νιουτάουναμπι, οι ταραχοποιοί έβαλαν φωτιά σε ένα οίκημα κοντά σε βενζινάδικο, ενώ ορισμένοι εξ αυτών πέταξαν βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές γραμμές.

Rioters have attempted to set fire to a property near a petrol station in Newtownabbey, with some throwing petrol bombs at police lines on the second night of trouble in Northern Ireland. The PSNI deployed water cannons, while a lorry was set alight in a Department for… pic.twitter.com/c6yx2JRSuQ — The Irish News (@irish_news) June 10, 2026

Φλεγόμενα κτίρια και αυτοπυρπολισμός

Σοβαρά επεισόδια καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Στο Πορταντάουν, ένας ταραχοποιός αυτοπυρπολήθηκε στην προσπάθειά του να πετάξει μια βόμβα μολότοφ.

Update: A rioter has set himself on fire while trying to throw a petrol bomb in Portadown. Police there have deployed dogs during a night of sustained violence. It is still ongoing, a house was also petrol bombed around 20 mins ago @BelTel pic.twitter.com/I3Tijz8t9H — Kevin Scott (@Kscott_94) June 10, 2026



Η αστυνομία στην περιοχή ανέπτυξε μονάδες με σκύλους κατά τη διάρκεια μιας βίαιης νύχτας.

Παράλληλα, μια κατοικία δέχθηκε επίθεση με βόμβα μολότοφ στην περιοχή Mandeville Street, όπου επίσης επιστρατεύθηκε αστυνομική μονάδα σκύλων για την αντιμετώπιση των ταραχών.

Στον αντίποδα, νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης, μια προγραμματισμένη αντιμεταναστευτική διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο απέτυχε να πραγματοποιηθεί, καθώς εμφανίστηκαν μόλις τρία άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο 30χρονος Σουδανός υπήκοος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας για τη μαχαιριά που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο βόρειο Μπέλφαστ.

Καταδίκη από την υπουργό Υποδομών

Η υπουργός Υποδομών, Λιζ Κίμινς, καταδίκασε απερίφραστα τη βία στο Νιουτάουναμπι μετά την πυρπόληση του φορτηγού που ανήκε στο τμήμα της.

«Βλέπουμε άλλη μια νύχτα καταστροφής και αναστάτωσης, και αυτή η συμπεριφορά πρέπει να καταδικαστεί με τον εντονότερο δυνατό τρόπο. Είναι ρατσισμός, είναι εκφοβισμός και απόλυτος χουλιγκανισμός», σημείωσε.

«Αυτές οι πράξεις δεν εξυπηρετούν κανέναν και προκαλούν μόνο κακό και φόβο μέσα στις κοινότητες. Είναι επαίσχυντο και αηδιαστικό».

🚨 BREAKING: Riot police out in force in Newtownabbey as 200 masked youths try marching on a migrant hotel. This isn’t random – it’s the boiling point after a Sudanese suspect’s horrific knife attack in North Belfast. Homes torched, buses hijacked, communities terrified.

Enough.… pic.twitter.com/fcoQ9hezU6 — 🇬🇧British and Proud🇬🇧 (@unionjackspirit) June 10, 2026

Ξεσπά η οικογένεια του θύματος

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανακοίνωση, η οικογένεια του θύματος της επίθεσης, Στίβεν Όγκιλβι, εξέφρασε την «αηδία» της για το δεύτερο συνεχόμενο βράδυ ταραχών, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει αποκλειστικά τις ειρηνικές διαμαρτυρίες.

«Νιώθουμε αηδία από τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν χθες σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία στον απόηχο αυτού που συνέβη. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι το να πράττουν κάτι τέτοιο ως απάντηση δεν υποστηρίζεται από την οικογένειά μας, και η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια βαθιά πολύτιμη συνεισφορά στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και του ξενοδοχειακού κλάδου, και εξαρτώμαστε από αυτούς για να λειτουργήσει η χώρα μας».

Police deploy water cannons at Sandyknowes in Newtownabbey after a crowd repeatedly attempted to breach police lines and reach a migrant hotel.#Newtownabbey pic.twitter.com/b1pV0xQBJT — BPI News (@BPINewsOrg) June 10, 2026



«Δεν θέλουμε αυτή η τρομερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα – μην το κάνετε αυτό στο όνομα του αγαπημένου μας προσώπου, καθώς δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες», τόνισε η οικογένεια του θύματος.

«Είμαστε εντελώς συγκλονισμένοι από τη φρικιαστική επίθεση στον άνθρωπό μας στην Kinnaird Avenue. Αυτό ήταν ένα τεράστιο σοκ για ολόκληρη την οικογένειά μας, και αυτή τη στιγμή, η μόνη μας προτεραιότητα είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό του στο κρεβάτι του νοσοκομείου και να τον βοηθήσουμε να αναρρώσει».



Παράλληλα, η οικογένεια επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, προχωρώντας σε διευκρινίσεις λόγω των fake news.

«Γίναμε μάρτυρες πολλών ψευδών πληροφοριών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που μας αναγκάζει τώρα να διευκρινίσουμε ότι το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι, στην πραγματικότητα, σε σταθερή κατάσταση, και είμαστε αποκλειστικά προσηλωμένοι στην ανάρρωσή του αυτή τη στιγμή».

«Απευθύνουμε επίσης έκκληση στα μέσα ενημέρωσης και στο κοινό να μας δώσουν λίγο χώρο. Χρειαζόμαστε ιδιωτικότητα για να εστιάσουμε στην οικογένειά μας αυτή τη στιγμή, χωρίς κάμερες ή ανθρώπους που κερδοσκοπούν για το τι συνέβη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».