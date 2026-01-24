NBA: Αναβλήθηκε το Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, εξαιτίας της δολοφονίας πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη

  • Η δολοφονία ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη οδήγησε το NBA στην απόφαση να αναβάλει τον αγώνα Τίμπεργουλβς – Γουόριορς. Το γεγονός προκάλεσε έντονη κινητοποίηση και κλίμα ανησυχίας στην τοπική κοινωνία.
  • Τον θάνατο του 37χρονου άνδρα επιβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα. Το περιστατικό είναι το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το τρίτο τον τελευταίο μήνα στην πολιτεία.
  • Η αναμέτρηση Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, κρίθηκε αδύνατο να διεξαχθεί. Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτένης, εφόσον οι τοπικές Αρχές εγγυηθούν την ασφάλεια.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Η δολοφονία ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη το πρωί του Σαββάτου (24/1) προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδήγησε το NBA στην απόφαση να αναβάλει τον αγώνα Τίμπεργουλβς – Γουόριορς. Το γεγονός συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, ενώ δημιούργησε κλίμα ανησυχίας και επιφυλακής σε ολόκληρη την πολιτεία της Μινεσότα.

Τον θάνατο του άνδρα επιβεβαίωσε στο CNN ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ο οποίος ανέφερε ότι το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 37χρονο κάτοικο της πόλης, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ήταν Αμερικανός πολίτης. Η εφημερίδα Minneapolis Star Tribune μετέδωσε ότι ο νεκρός φέρεται να είναι ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, κάτοικος της Νότιας Μινεάπολης.

Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς είναι το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα και το τρίτο τον τελευταίο μήνα στην πολιτεία, γεγονός που ενισχύει το κλίμα έντασης και προβληματισμού στις Αρχές και στους κατοίκους.

Η αναμέτρηση Τίμπεργουλβς – Γουόριορς, που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, κρίθηκε αδύνατο να διεξαχθεί λόγω των γεγονότων. Η λίγκα αποφάσισε να την αναβάλει, ενώ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στόχος είναι να διεξαχθεί στις 03:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, εφόσον οι τοπικές Αρχές μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια των θεατών και όλων των εμπλεκομένων.

