Μινεάπολη: Οργή μετά τον θάνατο ενός πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων – «Πόσοι πρέπει να σκοτωθούν;» διερωτάται ο δήμαρχος

  • Ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό με εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων βύθισε το Σάββατο τη Μινεάπολη στην οργή, σε μια πόλη που ήδη συγκλονίζεται από διαδοχικά επεισόδια βίας.
  • Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 37χρονο άνδρα, προκαλώντας τη συγκέντρωση εκατοντάδων διαδηλωτών και την έντονη αντίδραση του δημάρχου Τζέικομπ Φρέι.
  • Ο δήμαρχος Φρέι διερωτήθηκε «Πόσοι ακόμη κάτοικοι πρέπει να πεθάνουν για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση;», ενώ το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έδωσε τη δική του εκδοχή για το συμβάν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένα ακόμη θανατηφόρο περιστατικό με εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων βύθισε το Σάββατο τη Μινεάπολη στην οργή, σε μια πόλη που ήδη συγκλονίζεται από διαδοχικά επεισόδια βίας και καθημερινές διαδηλώσεις εναντίον της εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα στη Μινεάπολη το Σάββατο, προκαλώντας τη συγκέντρωση εκατοντάδων διαδηλωτών σε μια πόλη που είχε ήδη συγκλονιστεί από ακόμη έναν θανατηφόρο πυροβολισμό πριν από λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ενημερωθεί για τον πυροβολισμό στη Μινεάπολη.

Οι λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρες, ωστόσο ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι το θύμα ήταν ένας 37χρονος άνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που στις λεγόμενες «Δίδυμες Πόλεις» (Twin Cities) πραγματοποιούνται καθημερινά εκτεταμένες διαδηλώσεις μετά τον πυροβολισμό, στις 7 Ιανουαρίου, της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, η οποία σκοτώθηκε όταν αξιωματικός της ICE πυροβόλησε εναντίον του οχήματός της.

Το συμβάν του Σαββάτου εκτυλίχθηκε σε απόσταση λίγο μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου από το σημείο όπου είχε σκοτωθεί η Γκουντ.

Ο Μπράιαν Ο’Χάρα δήλωσε ότι οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει το θύμα και πιστεύουν ότι ήταν Αμερικανός πολίτης.


Ο Ο’Χάρα πρόσθεσε ότι, απ’ όσο γνωρίζει, η μοναδική προηγούμενη επαφή του άνδρα με τις αρχές αφορούσε κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις. «Και πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας», είπε.

Περιέγραψε επίσης μια «παράνομη συνάθροιση» στην περιοχή του πυροβολισμού. «Προτρέπουμε όλους να παραμείνουν ειρηνικοί», είπε.

«Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολλή οργή και πολλά ερωτήματα γύρω από όσα συνέβησαν, αλλά χρειαζόμαστε από τον κόσμο να παραμείνει ειρηνικός».

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι τρομοκρατεί την πόλη του.


«Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να σταματήσει αυτή η επιχείρηση;» διερωτήθηκε.


Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό μέσω ανάρτησης στα social media, αναφέροντας ότι ξεκίνησε από «μια στοχευμένη επιχείρηση» για τον εντοπισμό ατόμου που βρισκόταν παράνομα στη χώρα και καταζητούνταν για επίθεση.

Κάποιος πλησίασε πράκτορες της Συνοριοφυλακής (US Border Patrol) «κρατώντας ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», ανέφερε η ανάρτηση, και οι πράκτορες προσπάθησαν να τον αφοπλίσουν.

Ο πράκτορας που πυροβόλησε φοβήθηκε για τη ζωή του, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, η οποία πρόσθεσε ότι ο άνδρας που πυροβολήθηκε διαπιστώθηκε επί τόπου ότι ήταν νεκρός.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν δεν δείχνουν τις στιγμές που προηγήθηκαν της συμπλοκής.


Ο Ο’Χάρα δήλωσε ότι οι ερευνητές της πόλης πιστεύουν πως τουλάχιστον δύο πράκτορες πυροβόλησαν.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δήλωσε ότι είπε στον Λευκό Οίκο πως οι πολιτειακές αρχές «πρέπει να ηγηθούν της έρευνας» για το περιστατικό. «Η Πολιτεία διαθέτει το προσωπικό για να κρατήσει τους ανθρώπους ασφαλείς», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την ικανότητά μας να το κάνουμε αυτό».

Ο Μαρκ Τζόνσον, ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία της Μινεσότα, εξέδωσε δήλωση στην οποία κατηγορεί τον κυβερνήτη Γουόλς ότι χρησιμοποιεί «προκλητική ρητορική» και ότι «οι ενέργειές του έχουν μετατρέψει την κατάσταση σε προπαγανδιστικό πόλεμο».

Ο Τζόνσον κάλεσε «όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν για την ασφάλεια των πολιτών».

