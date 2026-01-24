Μινεάπολη: Νεκρός 51χρονος πολίτης έπειτα από πυροβολισμό ομοσπονδιακών πρακτόρων – Δείτε το βίντεο-σοκ

Φωτογραφία: AP

Ένας 51χρονος άνδρας, που είχε τραυματιστεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στη Μινεάπολη το Σάββατο, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως αποκαλύπτει έγγραφο νοσοκομείου που εξασφάλισε το πρακτορείο Associated Press.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία της Μινεσότα εν μέσω της εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης από τη διοίκηση Τραμπ, ενώ οι λεπτομέρειες γύρω από το επεισόδιο δεν ήταν άμεσα σαφείς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο AP ότι το άτομο που πυροβολήθηκε «είχε όπλο με δύο γεμιστήρες» και ότι η κατάσταση ήταν «σε εξέλιξη».

Το DHS ανέφερε ότι «ο ύποπτος είχε ένα πυροβόλο όπλο» με δύο γεμιστήρες και δημοσίευσε μια φωτογραφία του όπλου.


Οι συνθήκες του πυροβολισμού δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρες, αλλά βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από τους New York Times φαίνεται να δείχνει τη σκηνή από απόσταση.

Στο βίντεο, αρκετοί άνθρωποι, προφανώς ομοσπονδιακοί πράκτορες, συγκρατούν ένα άτομο στο πεζοδρόμιο, ενώ τουλάχιστον ένας αξιωματικός χτυπά το άτομο με αντικείμενο. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες διασκορπίζονται και ένα άτομο πέφτει στο έδαφος.

Το επεισόδιο συνέβη κοντά στη διασταύρωση της 26ης Οδού με την οδό Νικόλετ, κοντά σε κατάστημα Glam Doll Donuts, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.


Δεκάδες διαδηλωτές απαίτησαν με οργή από τους αστυνομικούς να συλλάβουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Σε απάντηση, οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος.

Δεν υπήρξαν άμεσα αναφορές για συλλήψεις. «Δεν πρόκειται να πάει καλύτερα. Απλά θα γίνουμε πιο οργισμένοι», δήλωσε ένας διαδηλωτής.


Οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σε συνέντευξη Τύπου στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα σχετικά με «τον πυροβολισμό ενός ενήλικα άνδρα στη Μινεάπολη που εμπλέκει πράκτορες των ICE».

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω καθημερινών διαδηλώσεων στις λεγόμενες «Δίδυμες Πόλεις» από τις 7 Ιανουαρίου, όταν η 37χρονη Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε από αξιωματικό της ICE, ο οποίος πυροβόλησε προς το όχημά της.

Ο Τιμ Γουόλς, Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο μετά τον πυροβολισμό και κάλεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει αυτό που το DHS αποκαλεί τη «μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης στην ιστορία».

«Αποσύρετε τους χιλιάδες βίαιους, άπειρους αξιωματικούς από το Μινεσότα. Τώρα», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.

Μετά το περιστατικό, πλήθος οργισμένων συγκεντρώθηκε και εξαπέλυε βρισιές προς τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς», λέγοντάς τους να πάνε σπίτι τους και πως «μυρίζουν Ναζί». Ένας αξιωματικός απάντησε ειρωνικά καθώς απομακρυνόταν, λέγοντας: «Μπλου χου».

