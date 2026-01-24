Μινεάπολη: Νεκρός 51χρονος πολίτης έπειτα από πυροβολισμό ομοσπονδιακών πρακτόρων – Δείτε το βίντεο-σοκ

Ένας 51χρονος άνδρας, που είχε τραυματιστεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στη Μινεάπολη το Σάββατο, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως αποκαλύπτει έγγραφο νοσοκομείου που εξασφάλισε το πρακτορείο Associated Press.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πολιτεία της Μινεσότα εν μέσω της εκστρατείας καταστολής της μετανάστευσης από τη διοίκηση Τραμπ, ενώ οι λεπτομέρειες γύρω από το επεισόδιο δεν ήταν άμεσα σαφείς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε στο AP ότι το άτομο που πυροβολήθηκε «είχε όπλο με δύο γεμιστήρες» και ότι η κατάσταση ήταν «σε εξέλιξη».

Το DHS ανέφερε ότι «ο ύποπτος είχε ένα πυροβόλο όπλο» με δύο γεμιστήρες και δημοσίευσε μια φωτογραφία του όπλου.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here. The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026



Οι συνθήκες του πυροβολισμού δεν ήταν άμεσα ξεκάθαρες, αλλά βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από τους New York Times φαίνεται να δείχνει τη σκηνή από απόσταση.

Στο βίντεο, αρκετοί άνθρωποι, προφανώς ομοσπονδιακοί πράκτορες, συγκρατούν ένα άτομο στο πεζοδρόμιο, ενώ τουλάχιστον ένας αξιωματικός χτυπά το άτομο με αντικείμενο. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, οι πράκτορες διασκορπίζονται και ένα άτομο πέφτει στο έδαφος.

🚨BREAKING: ANOTHER ICE SHOOTING IN MINNEAPOLIS THIS MONTH, MAN DEAD Federal agents pin down suspect near 26th & Nicollet, shots at point-blank after struggle. Video shows him on ground before gunfire. Armed? Gun recovered, but chaos reigns. Walz blasts Trump: “Sickening… end… pic.twitter.com/N4JNe167Ud — Parler (@getparlerapp) January 24, 2026

Το επεισόδιο συνέβη κοντά στη διασταύρωση της 26ης Οδού με την οδό Νικόλετ, κοντά σε κατάστημα Glam Doll Donuts, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

We are aware of reports of another shooting involving federal law enforcement in the area of 26th Street W and Nicollet Ave. We are working to confirm additional details. We ask the public to remain calm and avoid the immediate area. — City of Minneapolis (@CityMinneapolis) January 24, 2026



Δεκάδες διαδηλωτές απαίτησαν με οργή από τους αστυνομικούς να συλλάβουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Σε απάντηση, οι αρχές χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος.

Δεν υπήρξαν άμεσα αναφορές για συλλήψεις. «Δεν πρόκειται να πάει καλύτερα. Απλά θα γίνουμε πιο οργισμένοι», δήλωσε ένας διαδηλωτής.

⚡🚨BREAKING: Protestors confront ICE after fatal shooting in Minneapolis 📸Fox News https://t.co/VCsBphr0Zx pic.twitter.com/3UjoWVe8oX — Wolf Brief (@wolfbrief_) January 24, 2026



Οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι θα παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σε συνέντευξη Τύπου στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα σχετικά με «τον πυροβολισμό ενός ενήλικα άνδρα στη Μινεάπολη που εμπλέκει πράκτορες των ICE».

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω καθημερινών διαδηλώσεων στις λεγόμενες «Δίδυμες Πόλεις» από τις 7 Ιανουαρίου, όταν η 37χρονη Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε από αξιωματικό της ICE, ο οποίος πυροβόλησε προς το όχημά της.

Ο Τιμ Γουόλς, Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο μετά τον πυροβολισμό και κάλεσε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει αυτό που το DHS αποκαλεί τη «μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής της μετανάστευσης στην ιστορία».

«Αποσύρετε τους χιλιάδες βίαιους, άπειρους αξιωματικούς από το Μινεσότα. Τώρα», τόνισε σε ανάρτησή του στο X.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Μετά το περιστατικό, πλήθος οργισμένων συγκεντρώθηκε και εξαπέλυε βρισιές προς τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς», λέγοντάς τους να πάνε σπίτι τους και πως «μυρίζουν Ναζί». Ένας αξιωματικός απάντησε ειρωνικά καθώς απομακρυνόταν, λέγοντας: «Μπλου χου».