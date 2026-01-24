Συναγερμός στο Ιράν: Ο Αλί Χαμενεΐ σε υπόγειο καταφύγιο καθώς αναπτύσσεται η «αρμάδα» των ΗΠΑ – Κήρυξη «ιερού πολέμου» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον του

H Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι φόβοι για πιθανή αμερικανική επέμβαση εντείνονται, με τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ να κρύβεται σε ειδικό υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, μετά την αξιολόγηση ανώτατων στρατιωτικών και ασφαλείας αξιωματούχων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σχετικά με την αυξανόμενη πιθανότητα αμερικανικής επίθεσης, ο Χαμενεΐ έχει αποσυρθεί σε ένα ειδικό υπόγειο καταφύγιο που αποτελείται από διασυνδεδεμένα τούνελ στην Τεχεράνη.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, είναι πλέον υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του γραφείου του ανώτατου ηγέτη, ενώ ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, άλλος γιος του Αλί Χαμενεΐ, βρίσκεται σε επαφή με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην πιθανότητα παρέμβασης στο Ιράν και είχε προειδοποιήσει τις αρχές της χώρας να μην καταστείλουν τους διαδηλωτές.

Στις 23 Ιανουαρίου ανέφερε πως «μεγάλη δύναμη» του στρατού των ΗΠΑ κινείται προς την Ισλαμική Δημοκρατία και ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ περιέγραψε τη δύναμη ως «αρμάδα» και «τεράστιο στόλο», αλλά πρόσθεσε ότι «ίσως να μην χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε».

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «ως ολομέτωπο πόλεμο εναντίον μας», ένα μήνυμα που το καθεστώς επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες καθώς οι εντάσεις με τις ΗΠΑ αυξάνονται.

Ταυτόχρονα οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν ότι βρίσκονται με το «δάχτυλο στη σκανδάλη».

Την Τρίτη, το Ιρανό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο την κοινοβουλευτική επιτροπή εθνικής ασφάλειας, μετέδωσε ότι «οποιαδήποτε επίθεση στον Αλί Χαμενεΐ θα πυροδοτήσει κήρυξη τζιχάντ», αναφέροντας την πιθανότητα κήρυξης «ιερού πολέμου» εάν απειληθεί ο ανώτατος ηγέτης.

Παράλληλα, ενώ ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει ασαφής λόγω της συνεχιζόμενης καταστολής και των περιορισμών στην επικοινωνία, η αμερικανική οργάνωση HRANA επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο 5.137 ανθρώπων κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις.

