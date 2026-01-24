Σπίτι χωρίς μικρόβια: Κάθε πότε πρέπει να απολυμαίνετε την σκούπα και την σφουγγαρίστρα σας

Σύνοψη από το

  • Ο καθαρισμός του σπιτιού με βρώμικα ή μολυσμένα εργαλεία είναι αναποτελεσματικός και κρύβει κινδύνους για την υγεία, καθώς χωρίς καθαρά εργαλεία, το σπίτι σας δεν θα είναι ποτέ πραγματικά καθαρό.
  • Οι κλασικές σφουγγαρίστρες πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 2-3 μήνες, ενώ οι σκούπες κάθε 1-2 χρόνια με τακτικό καθαρισμό.
  • Η κλασική σφουγγαρίστρα απαιτεί βαθιά απολύμανση κάθε 3-4 χρήσεις, ενώ η σκούπα πρέπει να καθαρίζεται τέσσερις φορές τον χρόνο για να παραμένει αποτελεσματική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

timeout

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα εργαλεία καθαρισμού, όπως οι σφουγγαρίστρες, οι σκούπες, τα σφουγγάρια και τα πανιά, είναι οι σύμμαχοί μας για ένα αστραφτερό σπίτι. Αν όμως δεν θυμάστε πότε ήταν η τελευταία φορά που τα καθαρίσατε σε βάθος, τότε οι δουλειές του σπιτιού σας μάλλον δεν είναι όσο αποτελεσματικές νομίζετε.

Καθαρό και οργανωμένο σπίτι: Το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να καθαρίζετε κάθε βράδυ

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθιστάτε τα εργαλεία καθαρισμού σας

Ο καθαρισμός του σπιτιού με βρώμικα ή μολυσμένα εργαλεία εκτός από αναποτελεσματικός, κρύβει παράλληλα κινδύνους για την υγεία σας. Παρόλο που κανείς δεν θέλει άλλη μια εργασία καθαρισμού στη λίστα του, η απολύμανση των εργαλείων είναι σημαντική: Χωρίς καθαρά εργαλεία, το σπίτι σας δεν θα είναι ποτέ πραγματικά καθαρό.

Ίσως έχετε ακούσει ότι πρέπει να αλλάζετε το σφουγγάρι της κουζίνας σας κάθε εβδομάδα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, η διάρκεια ζωής μιας σφουγγαρίστρας δεν είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ηλεκτρική σκούπα: Το Νο1 λάθος στον καθαρισμό που μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή, σύμφωνα με ειδικό
  • Κλασική σφουγγαρίστρα (με νήματα): Εκτός από τον τακτικό καθαρισμό, πρέπει να την αντικαθιστάτε κάθε 2-3 μήνες.
  • Σφουγγαρίστρα με μικροΐνες (Microfiber): Αντέχει πολύ περισσότερο και πρέπει να αντικαθίσταται μετά από περίπου 500 πλύσεις.
  • Σκούπες: Μπορούν να αντέξουν πολύ περισσότερο, συνήθως απαιτούν αντικατάσταση κάθε 1-2 χρόνια, αρκεί να τις καθαρίζετε τακτικά.

Συμβουλές για σωστή συντήρηση

Για να διατηρήσετε το σπίτι σας καθαρό και χωρίς μικρόβια, ακολουθήστε τους εξής κανόνες:

  • Μετά από κάθε χρήση: Καθαρίζετε την κεφαλή της σφουγγαρίστρας με σαπούνι και νερό ή βάζοντάς την στο πλυντήριο ρούχων.
  • Στέγνωμα: Μην αφήνετε ποτέ τη σφουγγαρίστρα υγρή μέσα στον κουβά, καθώς η υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.

Πώς να απολυμάνετε σωστά τη σφουγγαρίστρα σας

Αν χρησιμοποιείτε σφουγγαρίστρα με ανταλλακτικά πανάκια μιας χρήσης, δεν χρειάζεται καθαρισμό. Αν όμως έχετε την κλασική σφουγγαρίστρα με νήματα, πρέπει να την καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση και να κάνετε μια βαθιά απολύμανση κάθε τρεις με τέσσερις χρήσεις. Το να σφουγγαρίζετε ένα βρώμικο πάτωμα με μια βρώμικη σφουγγαρίστρα είναι σαν να πλένετε ένα πιάτο με ένα βρώμικο σφουγγάρι: απλώς μεταφέρετε τη βρωμιά αντί να την απομακρύνετε.

Η διαδικασία απολύμανσης

Μπορείτε να πλύνετε την κεφαλή της σφουγγαρίστρας στο πλυντήριο ή να ακολουθήσετε την παραδοσιακή μέθοδο με έναν κουβά:

  1. Ξεπλύνετε την κεφαλή με καθαρό νερό για να φύγουν τα χοντρά υπολείμματα.
  2. Προσθέστε λίγες σταγόνες υγρού πιάτων σε έναν κουβά με νερό.
  3. Βυθίστε τη σφουγγαρίστρα και ανακινήστε τη καλά.
  4. Χρησιμοποιήστε τον στίφτη του κουβά για να απομακρύνετε το πλεονάζον νερό και σαπούνι.
  5. Βαθιά απολύμανση (κάθε 3-4 χρήσεις): Αναμίξτε περίπου 4 λίτρα νερό (1 γαλόνι) με ένα φλιτζάνι χλωρίνη. Αφήστε τη σφουγγαρίστρα να μουλιάσει στο διάλυμα για έως και 30 λεπτά πριν την ξεπλύνετε και τη στίψετε καλά.

Πώς να καθαρίσετε σωστά τη σκούπα σας

Παρόλο που η σκούπα δεν απαιτεί τόσο έντονη απολύμανση όσο η σφουγγαρίστρα, χρειάζεται τακτική φροντίδα για να παραμένει αποτελεσματική. Οι ειδικοί συνιστούν τον καθαρισμό της τέσσερις φορές τον χρόνο για να απομακρύνονται τρίχες, σκόνη και υπολείμματα βρωμιάς.

Η διαδικασία καθαρισμού

  1. Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας ή το εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας για να καθαρίσετε τις τρίχες της σκούπας.
  2. Σε έναν κουβά με νερό και λίγες σταγόνες υγρού πιάτων (και ελάχιστη χλωρίνη αν επιθυμείτε), βυθίστε την κεφαλή της σκούπας.
  3. Οι σκούπες με πλαστικές τρίχες μπορούν να μείνουν στο νερό για 30 λεπτά. Αν όμως η σκούπα σας είναι από φυσικά υλικά, μην την αφήσετε για περισσότερο από 15 λεπτά.
  4. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και κρεμάστε τη για να στεγνώσει φυσικά.

Μην ξεχνάτε: Καθαρίστε και το φαράσι σας! Επίσης, να θυμάστε ότι μια σκούπα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε ένα με δύο χρόνια για βέλτιστα αποτελέσματα.

