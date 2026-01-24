Λύθηκε μυστήριο 2.300 ετών: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα μίας αινιγματικής μορφής σε αρχαία πόλη της Θράκης – Ποιος ήταν ο Επιμένης

Μια ακαδημαϊκή μελέτη επανεξετάζει μια μεγάλη επιγραφή από την αρχαία θρακική πόλη της Σευθόπολης και προτείνει μια καινοτόμο ερμηνεία για τον Επιμένη, μια κεντρική και μέχρι τώρα άγνωστη μορφή, η οποία συνδέεται με τον βασιλιά των Οδρυσών και της Θράκης, Σεύθη Γ’.

Τον Οκτώβριο του 1953, κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στην κεντρική Βουλγαρία, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια μιας άγνωστης μέχρι τότε πόλης.

Παράλληλα με τα τείχη και τα κτίριά της, σε μια περιοχή που ταυτοποιήθηκε ως ναός εντός του ανακτορικού συγκροτήματος, βρήκαν μια μεγάλη λίθινη πλάκα που έφερε μια επιγραφή στα ελληνικά.

Το κείμενο αυτό όχι μόνο έδωσε στην πόλη το όνομά της—Σευθόπολη, προς τιμήν του Βασιλιά των Οδρυσών και της Θράκης, Σεύθη Γ’—αλλά έθεσε επίσης ένα ιστορικό αίνιγμα που διήρκεσε για δεκαετίες.

Η επιγραφή, γνωστή ως η Μεγάλη Επιγραφή της Σευθόπολης, είναι ένας επίσημος όρκος που αναφέρει οκτώ άτομα, ανάμεσα στα οποία μια ιδιαίτερα αινιγματική μορφή: Τον Επιμένη.

Το Αίνιγμα του Επιμένη

Ποιος ήταν ο Επιμένης; Το κείμενο τον τοποθετεί στο επίκεντρο μιας επίσημης συμφωνίας, αλλά δεν διευκρινίζει τον ρόλο ή το επάγγελμά του. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο βασιλιάς Σεύθης, έχοντας καλή υγεία, παρέδωσε τον Επιμένη και την περιουσία του σε έναν άλλον άνδρα ονόματι Σπάρτοκο.

Η Βερενίκη, πιθανή σύζυγος ή χήρα του Σεύθη, και τα τέσσερα παιδιά της ορκίζονται ότι ο Επιμένης θα παραδοθεί στον Σπάρτοκο για να τον υπηρετεί ισοβίως, και ότι ούτε ο ίδιος ούτε η περιουσία του θα υποστούν βλάβη.

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία, ο Σπάρτοκος θα ενεργήσει ως διαμεσολαβητής. Ο όρκος επρόκειτο να αναρτηθεί δημόσια στους ναούς της Σευθόπολης και στην κοντινή πόλη της Καβύλης.

Παρά την κεντρική σημασία του Επιμένη σε αυτό το σύμφωνο, η επιγραφή δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Δεν του αποδίδεται κανένας τίτλος, ούτε εξηγείται γιατί είναι τόσο σημαντικός.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, οι ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες θεωρίες: Ότι ήταν ένας περιφερειακός ηγεμόνας, ένας στρατιωτικός διοικητής, ένας υπηρέτης ναού ή ακόμα και ένας πολιτικός πρόσφυγας που αναζητούσε άσυλο.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις ερμηνείες δεν κατάφερε να αιτιολογήσει πειστικά όλες τις λεπτομέρειες του κειμένου.

Ένα πρόσφατο άρθρο των ερευνητών Jordan Iliev και Andrii Zelinskyi επανεξετάζει όλα τα στοιχεία και προτείνει μια νέα και πειστική πιθανότητα: Ο Επιμένης μπορεί να ήταν γιατρός στην υπηρεσία της βασιλικής αυλής των Οδρυσών.

Οι συγγραφείς βασίζουν το επιχείρημά τους σε μια προσεκτική ανάγνωση της επιγραφής.

Πρώτον, επισημαίνουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

Το κείμενο διευκρινίζει ότι ο Σεύθης πραγματοποίησε τη μεταβίβαση έχοντας καλή υγεία (στα ελληνικά, “ὑγιαίνων”). Αυτή η αναφορά, η οποία είναι σπάνια σε έγγραφα αυτού του τύπου, μπορεί να μην είναι τυχαία. “Θα μπορούσε η υπηρεσία του Επιμένη να σχετίζεται με την υγεία του Σεύθη;”, διερωτώνται οι ερευνητές.

Δεύτερον, αναλύουν τη φύση της σχέσης.

Ο Επιμένης και η περιουσία του είναι αχώριστοι· παραδίδεται στον Σπάρτοκο ως ισόβιος υπηρέτης, υπό τον όρο ότι η περιουσία του δεν θα κατασχεθεί. Αυτό υποδηλώνει ότι τα εργαλεία της δουλειάς του ήταν φορητά και απαραίτητα για τη λειτουργία του.

“Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι διέθετε ακολουθία ή συνεργάτες, όπως θα αναμενόταν από έναν περιφερειακό ηγεμόνα ή μια υψηλόβαθμη στρατιωτική μορφή”, σημειώνει η μελέτη. Η αξία του έγκειτο στον ίδιο και σε όσα έφερε μαζί του.

Ο Iliev και ο Zelinskyi εντοπίζουν ένα εντυπωσιακό ιστορικό παράλληλο στο πρόσωπο του Δημοκήδη από τον Κρότωνα, ενός διάσημου Έλληνα γιατρού του 6ου αιώνα π.Χ.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο, ο Δημοκήδης αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε στην αυλή του Πέρση βασιλιά Δαρείου Α’. Απολάμβανε μεγάλη βασιλική εύνοια και κατείχε πλούτη, αλλά δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το παλάτι κατά βούληση. Υπάρχει μάλιστα καταγεγραμμένος ένας όρκος της συζύγου του Δαρείου προς αυτόν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για μια θεραπεία.

Η κατάσταση του Επιμένη—σπουδαίος αλλά χωρίς αυτονομία—φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτήν την ίδια δυναμική ενός επαγγελματία της ιατρικής που είναι δεσμευμένος με τον πάτρωνά του.

Πού έμενε ο Επιμένης

Η τοποθεσία διαμονής του Επιμένη προσφέρει επίσης στοιχεία. Κατοικούσε στον ναό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης, ο οποίος, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, βρισκόταν μέσα στο ίδιο το βασιλικό παλάτι, δίπλα στην αίθουσα του θρόνου.

Η φύση των υπηρεσιών του Επιμένη απαιτούσε να βρίσκεται σε στενή επαφή με τον ηγεμόνα και την οικογένειά του, υποστηρίζουν οι συγγραφείς. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τον ρόλο ενός προσωπικού γιατρού, ο οποίος έπρεπε να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για τη βασιλική οικογένεια.

Ένα άλλο έμμεσο επιχείρημα προέρχεται από τους θεούς που καλούνται ως εγγυητές του όρκου.

Τα αντίγραφα του κειμένου που επρόκειτο να αναρτηθούν στην Καβύλη θα τοποθετούνταν στο Φωσφόριον (τον ναό της Αρτέμιδος Φωσφόρου, της “Φέρουσας το Φως”) και δίπλα στον βωμό του Απόλλωνα στην αγορά.

Και οι δύο θεότητες είχαν ισχυρούς δεσμούς με την ιατρική και την υγεία στον ελληνικό κόσμο. Ο Απόλλων ήταν θεός-θεραπευτής και η Άρτεμις Φωσφόρος συνδεόταν με τον τοκετό και την ευεξία.

Η επιλογή αυτών των συγκεκριμένων θεοτήτων, υποστηρίζουν οι ερευνητές, μπορεί να ήταν σκόπιμη, με στόχο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον Επιμένη όσον αφορά τη μελλοντική του ασφάλεια και να υπογραμμίσει τη σημασία των ιατρικών υπηρεσιών που αναμένονταν από αυτόν.

Πώς έφτασε ο Επιμένης στη Θρακική Αυλή;

Η μελέτη διερευνά επίσης τις πιθανές διαδρομές μέσω των οποίων ένας γιατρός όπως ο Επιμένης θα μπορούσε να έχει φτάσει στην απομακρυσμένη αυλή των Οδρυσών, στις παρυφές του ελληνιστικού κόσμου.

Προτείνει τρία σενάρια:

Μπορεί να ταξίδεψε από τις ελληνικές πόλεις των θρακικών παραλίων, όπου οι γιατροί —ιδιαίτερα οι ακόλουθοι του θεού Ασκληπιού— ήταν πασίγνωστοι, αναζητώντας τύχη και βασιλική προστασία.

Μπορεί να αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ του Σεύθη Γ’ και ενός από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Λυσιμάχου. Εάν ήταν γιατρός στον στρατό του Λυσιμάχου, η σύλληψή του θα τον καθιστούσε πολύτιμο λάφυρο.

Καθώς η Βερενίκη, η οποία διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του όρκου, ήταν πιθανώς μακεδονικής καταγωγής, ίσως έφερε μαζί της τον δικό της προσωπικό γιατρό όταν παντρεύτηκε τον Θράκα βασιλιά. Η συνήθεια των μοναρχών και της υψηλής αριστοκρατίας να έχουν προσωπικούς γιατρούς ήταν καλά εδραιωμένη στην Μακεδονία.

Οι ερευνητές έχουν επίγνωση των περιορισμών.

Δεν έχουν βρεθεί ιατρικά εργαλεία στη Σευθόπολη ή την Καβύλη, αν και τέτοια ευρήματα είναι σπάνια γενικότερα. Ούτε υπάρχει κάποια άλλη πηγή που να αναφέρει τον Επιμένη.

Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζουν την ερμηνεία τους ως μια εύλογη, αλλά όχι οριστική, υπόθεση.

Η συμβολή αυτού του άρθρου είναι να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης σχετικά με τον Επιμένη της Σευθόπολης και να προσφέρει μια ερμηνεία γι’ αυτόν ως γιατρό, γράφουν οι Iliev και Zelinskyi.

Καταλήγουν: “Πιστεύουμε ότι ο Επιμένης μπορεί να ήταν ο προσωπικός γιατρός της οικογένειας του βασιλιά των Οδρυσών, Σεύθη Γ’. Αυτή η υπόθεση όχι μόνο ταιριάζει με το περιεχόμενο της επιγραφής, αλλά βοηθά επίσης να αποσαφηνιστούν ορισμένες από τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Επιπλέον, είναι πλήρως συνεπής με τα δεδομένα της πρώιμης ελληνιστικής ιστορίας”.

Η μελέτη τονίζει ότι, δεδομένης της σπανιότητας των δεδομένων, η διαμόρφωση μιας πρωτότυπης υπόθεσης μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην έρευνα.

Το αίνιγμα της πλάκας της Σευθόπολης, περισσότερα από 70 χρόνια μετά την ανακάλυψή της, παραμένει ζωντανό, και η πιθανότητα να καταγράφει τον όρκο προστασίας ενός βασιλικού γιατρού προσθέτει ένα συναρπαστικό νέο επίπεδο στην κατανόησή μας για τη ζωή σε μια θρακική αυλή πριν από 2.300 χρόνια.