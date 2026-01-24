Λύθηκε μυστήριο 2.300 ετών: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα μίας αινιγματικής μορφής σε αρχαία πόλη της Θράκης – Ποιος ήταν ο Επιμένης

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & τεχνολογία

Το μυστήριο της ταυτότητας του Επιμένη λύθηκε. Πηγή: Guillermo Carvajal / labrujulaverde.com
Το μυστήριο της ταυτότητας του Επιμένη λύθηκε. Πηγή: Guillermo Carvajal / labrujulaverde.com

Μια ακαδημαϊκή μελέτη επανεξετάζει μια μεγάλη επιγραφή από την αρχαία θρακική πόλη της Σευθόπολης και προτείνει μια καινοτόμο ερμηνεία για τον Επιμένη, μια κεντρική και μέχρι τώρα άγνωστη μορφή, η οποία συνδέεται με τον βασιλιά των Οδρυσών και της Θράκης, Σεύθη Γ’.

Ανασκαφές σε πόλη της αρχαίας Θράκης αποκάλυψαν σημάδια επεξεργασίας οστράκων

Τον Οκτώβριο του 1953, κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών στην κεντρική Βουλγαρία, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια μιας άγνωστης μέχρι τότε πόλης.

Παράλληλα με τα τείχη και τα κτίριά της, σε μια περιοχή που ταυτοποιήθηκε ως ναός εντός του ανακτορικού συγκροτήματος, βρήκαν μια μεγάλη λίθινη πλάκα που έφερε μια επιγραφή στα ελληνικά.

Ανακαλύφθηκαν δύο βωμοί για θυσίες σε αρχαία θρακική πόλη 8.000 ετών – Το μυστήριο με τον μεγάλο ναό του Διονύσου

Το κείμενο αυτό όχι μόνο έδωσε στην πόλη το όνομά της—Σευθόπολη, προς τιμήν του Βασιλιά των Οδρυσών και της Θράκης, Σεύθη Γ’—αλλά έθεσε επίσης ένα ιστορικό αίνιγμα που διήρκεσε για δεκαετίες.

Η επιγραφή, γνωστή ως η Μεγάλη Επιγραφή της Σευθόπολης, είναι ένας επίσημος όρκος που αναφέρει οκτώ άτομα, ανάμεσα στα οποία μια ιδιαίτερα αινιγματική μορφή: Τον Επιμένη.

Ανακαλύφθηκε μοναδικός ταφικός θάλαμος στην αρχαία πόλη όπου ο Μέγας Αλέξανδρος έκοψε τον Γόρδιο Δεσμό – Ανήκει στον Βασιλιά Μίδα;
Τοποθεσίες της Σευθόπολης και της Καβύλης. Πηγή: Jordan Iliev, Andrii Zelinskyi 2025
Τοποθεσίες της Σευθόπολης και της Καβύλης. Πηγή: Jordan Iliev, Andrii Zelinskyi 2025

Το Αίνιγμα του Επιμένη

Ποιος ήταν ο Επιμένης; Το κείμενο τον τοποθετεί στο επίκεντρο μιας επίσημης συμφωνίας, αλλά δεν διευκρινίζει τον ρόλο ή το επάγγελμά του. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο βασιλιάς Σεύθης, έχοντας καλή υγεία, παρέδωσε τον Επιμένη και την περιουσία του σε έναν άλλον άνδρα ονόματι Σπάρτοκο.

Η Βερενίκη, πιθανή σύζυγος ή χήρα του Σεύθη, και τα τέσσερα παιδιά της ορκίζονται ότι ο Επιμένης θα παραδοθεί στον Σπάρτοκο για να τον υπηρετεί ισοβίως, και ότι ούτε ο ίδιος ούτε η περιουσία του θα υποστούν βλάβη.

Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία, ο Σπάρτοκος θα ενεργήσει ως διαμεσολαβητής. Ο όρκος επρόκειτο να αναρτηθεί δημόσια στους ναούς της Σευθόπολης και στην κοντινή πόλη της Καβύλης.

Παρά την κεντρική σημασία του Επιμένη σε αυτό το σύμφωνο, η επιγραφή δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Δεν του αποδίδεται κανένας τίτλος, ούτε εξηγείται γιατί είναι τόσο σημαντικός.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, οι ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες θεωρίες: Ότι ήταν ένας περιφερειακός ηγεμόνας, ένας στρατιωτικός διοικητής, ένας υπηρέτης ναού ή ακόμα και ένας πολιτικός πρόσφυγας που αναζητούσε άσυλο.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις ερμηνείες δεν κατάφερε να αιτιολογήσει πειστικά όλες τις λεπτομέρειες του κειμένου.

Ένα πρόσφατο άρθρο των ερευνητών Jordan Iliev και Andrii Zelinskyi επανεξετάζει όλα τα στοιχεία και προτείνει μια νέα και πειστική πιθανότητα: Ο  Επιμένης μπορεί να ήταν γιατρός στην υπηρεσία της βασιλικής αυλής των Οδρυσών.

Κάτοψη της Σευθόπολης, που δείχνει το παλάτι και τον ναό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης. Πηγή: Jordan Iliev, Andrii Zelinskyi 2025
Κάτοψη της Σευθόπολης, που δείχνει το παλάτι και τον ναό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης. Πηγή: Jordan Iliev, Andrii Zelinskyi 2025

Οι συγγραφείς βασίζουν το επιχείρημά τους σε μια προσεκτική ανάγνωση της επιγραφής.

Πρώτον, επισημαίνουν μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια.

Το κείμενο διευκρινίζει ότι ο Σεύθης πραγματοποίησε τη μεταβίβαση έχοντας καλή υγεία (στα ελληνικά, “ὑγιαίνων”). Αυτή η αναφορά, η οποία είναι σπάνια σε έγγραφα αυτού του τύπου, μπορεί να μην είναι τυχαία. “Θα μπορούσε η υπηρεσία του Επιμένη να σχετίζεται με την υγεία του Σεύθη;”, διερωτώνται οι ερευνητές.

Δεύτερον, αναλύουν τη φύση της σχέσης.

Ο Επιμένης και η περιουσία του είναι αχώριστοι· παραδίδεται στον Σπάρτοκο ως ισόβιος υπηρέτης, υπό τον όρο ότι η περιουσία του δεν θα κατασχεθεί. Αυτό υποδηλώνει ότι τα εργαλεία της δουλειάς του ήταν φορητά και απαραίτητα για τη λειτουργία του.

“Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι διέθετε ακολουθία ή συνεργάτες, όπως θα αναμενόταν από έναν περιφερειακό ηγεμόνα ή μια υψηλόβαθμη στρατιωτική μορφή”, σημειώνει η μελέτη. Η αξία του έγκειτο στον ίδιο και σε όσα έφερε μαζί του.

Ο Iliev και ο Zelinskyi εντοπίζουν ένα εντυπωσιακό ιστορικό παράλληλο στο πρόσωπο του Δημοκήδη από τον Κρότωνα, ενός διάσημου Έλληνα γιατρού του 6ου αιώνα π.Χ.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο, ο Δημοκήδης αιχμαλωτίστηκε και μεταφέρθηκε στην αυλή του Πέρση βασιλιά Δαρείου Α’. Απολάμβανε μεγάλη βασιλική εύνοια και κατείχε πλούτη, αλλά δεν μπορούσε να εγκαταλείψει το παλάτι κατά βούληση. Υπάρχει μάλιστα καταγεγραμμένος ένας όρκος της συζύγου του Δαρείου προς αυτόν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για μια θεραπεία.

Η κατάσταση του Επιμένη—σπουδαίος αλλά χωρίς αυτονομία—φαίνεται να αντικατοπτρίζει αυτήν την ίδια δυναμική ενός επαγγελματία της ιατρικής που είναι δεσμευμένος με τον πάτρωνά του.

 

Η επιγραφή της Σευθόπολης (IGBulg., III/2: αρ. 1731). Πηγή: Κοινό κτήμα (Public domain) / Jordan Iliev, Andrii Zelinskyi 2025
Η επιγραφή της Σευθόπολης (IGBulg., III/2: αρ. 1731). Πηγή: Κοινό κτήμα (Public domain) / Jordan Iliev, Andrii Zelinskyi 2025

Πού έμενε ο Επιμένης

Η τοποθεσία διαμονής του Επιμένη προσφέρει επίσης στοιχεία. Κατοικούσε στον ναό των Μεγάλων Θεών της Σαμοθράκης, ο οποίος, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, βρισκόταν μέσα στο ίδιο το βασιλικό παλάτι, δίπλα στην αίθουσα του θρόνου.

Η φύση των υπηρεσιών του Επιμένη απαιτούσε να βρίσκεται σε στενή επαφή με τον ηγεμόνα και την οικογένειά του, υποστηρίζουν οι συγγραφείς. Αυτό ταιριάζει απόλυτα με τον ρόλο ενός προσωπικού γιατρού, ο οποίος έπρεπε να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για τη βασιλική οικογένεια.

Ένα άλλο έμμεσο επιχείρημα προέρχεται από τους θεούς που καλούνται ως εγγυητές του όρκου.

Τα αντίγραφα του κειμένου που επρόκειτο να αναρτηθούν στην Καβύλη θα τοποθετούνταν στο Φωσφόριον (τον ναό της Αρτέμιδος Φωσφόρου, της “Φέρουσας το Φως”) και δίπλα στον βωμό του Απόλλωνα στην αγορά.

Και οι δύο θεότητες είχαν ισχυρούς δεσμούς με την ιατρική και την υγεία στον ελληνικό κόσμο. Ο Απόλλων ήταν θεός-θεραπευτής και η Άρτεμις Φωσφόρος συνδεόταν με τον τοκετό και την ευεξία.

Η επιλογή αυτών των συγκεκριμένων θεοτήτων, υποστηρίζουν οι ερευνητές, μπορεί να ήταν σκόπιμη, με στόχο να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στον Επιμένη όσον αφορά τη μελλοντική του ασφάλεια και να υπογραμμίσει τη σημασία των ιατρικών υπηρεσιών που αναμένονταν από αυτόν.

Πώς έφτασε ο Επιμένης στη Θρακική Αυλή;

Η μελέτη διερευνά επίσης τις πιθανές διαδρομές μέσω των οποίων ένας γιατρός όπως ο Επιμένης θα μπορούσε να έχει φτάσει στην απομακρυσμένη αυλή των Οδρυσών, στις παρυφές του ελληνιστικού κόσμου.

Προτείνει τρία σενάρια:

  • Μπορεί να ταξίδεψε από τις ελληνικές πόλεις των θρακικών παραλίων, όπου οι γιατροί —ιδιαίτερα οι ακόλουθοι του θεού Ασκληπιού— ήταν πασίγνωστοι, αναζητώντας τύχη και βασιλική προστασία.
  • Μπορεί να αιχμαλωτίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ του Σεύθη Γ’ και ενός από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Λυσιμάχου. Εάν ήταν γιατρός στον στρατό του Λυσιμάχου, η σύλληψή του θα τον καθιστούσε πολύτιμο λάφυρο.
  • Καθώς η Βερενίκη, η οποία διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη διαπραγμάτευση του όρκου, ήταν πιθανώς μακεδονικής καταγωγής, ίσως έφερε μαζί της τον δικό της προσωπικό γιατρό όταν παντρεύτηκε τον Θράκα βασιλιά. Η συνήθεια των μοναρχών και της υψηλής αριστοκρατίας να έχουν προσωπικούς γιατρούς ήταν καλά εδραιωμένη στην Μακεδονία.

Οι ερευνητές έχουν επίγνωση των περιορισμών.

Δεν έχουν βρεθεί ιατρικά εργαλεία στη Σευθόπολη ή την Καβύλη, αν και τέτοια ευρήματα είναι σπάνια γενικότερα. Ούτε υπάρχει κάποια άλλη πηγή που να αναφέρει τον Επιμένη.

Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζουν την ερμηνεία τους ως μια εύλογη, αλλά όχι οριστική, υπόθεση.

Η συμβολή αυτού του άρθρου είναι να επανεξετάσει την τρέχουσα κατάσταση της γνώσης σχετικά με τον Επιμένη της Σευθόπολης και να προσφέρει μια ερμηνεία γι’ αυτόν ως γιατρό, γράφουν οι Iliev και Zelinskyi.

Καταλήγουν: “Πιστεύουμε ότι ο Επιμένης μπορεί να ήταν ο προσωπικός γιατρός της οικογένειας του βασιλιά των Οδρυσών, Σεύθη Γ’. Αυτή η υπόθεση όχι μόνο ταιριάζει με το περιεχόμενο της επιγραφής, αλλά βοηθά επίσης να αποσαφηνιστούν ορισμένες από τις πιο σκοτεινές πτυχές της. Επιπλέον, είναι πλήρως συνεπής με τα δεδομένα της πρώιμης ελληνιστικής ιστορίας”.

Η μελέτη τονίζει ότι, δεδομένης της σπανιότητας των δεδομένων, η διαμόρφωση μιας πρωτότυπης υπόθεσης μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην έρευνα.

Το αίνιγμα της πλάκας της Σευθόπολης, περισσότερα από 70 χρόνια μετά την ανακάλυψή της, παραμένει ζωντανό, και η πιθανότητα να καταγράφει τον όρκο προστασίας ενός βασιλικού γιατρού προσθέτει ένα συναρπαστικό νέο επίπεδο στην κατανόησή μας για τη ζωή σε μια θρακική αυλή πριν από 2.300 χρόνια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:00 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Επιστήμονες ανατρέπουν κανόνα 100 ετών στη Χημεία – Δημιούργησαν μόρια που «δεν έπρεπε να υπάρχουν»

Χημικοί στο UCLA αποδεικνύουν ότι ορισμένοι από τους πιο διάσημους «κανόνες» της οργανικής χημ...
08:32 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Παράξενο μέταλλο από άλλον πλανήτη εντοπίστηκε σε κρυμμένο αρχαίο θησαυρό 3.000 ετών

Μέσα σε έναν θησαυρό από αστραφτερά χρυσά κειμήλια της Εποχής του Χαλκού, δύο διαβρωμένα αντικ...
23:00 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Άνδρας βρήκε 2 αρχαία κρανία ενώ έσκαβε σε κήπο – Δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε

Η ανακάλυψη ανθρώπινων σκελετών σε ένα άδειο οικόπεδο στο Βόρειο Καμλούπς της Βρετανικής Κολομ...
15:17 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μεταμορφώνεται ο τρόπος μέτρησης του κόσμου – Πώς τα πεπλεγμένα άτομα βοηθούν τους επιστήμονες να μετρούν με εξαιρετική ακρίβεια

Τα πεπλεγμένα άτομα, διαχωρισμένα στον χώρο, προσφέρουν στους επιστήμονες έναν νέο ισχυρό τρόπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι