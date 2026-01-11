Η θρυλική μάχη του 1003 αποδείχθηκε αληθινή – Πώς 500 άνδρες κατατρόπωσαν 20.000 στρατιώτες

Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Treballs d’Arqueologia επανεξετάζει ένα από τα λιγότερο γνωστά στρατιωτικά επεισόδια στα σύνορα μεταξύ της Αλ-Άνταλους και των καταλανικών κομητειών στις αρχές του 11ου αιώνα: τη Μάχη του Τορά (Torà), η οποία πιθανολογείται ότι διεξήχθη το έτος 1003.

Ο συγγραφέας, Josep Suñé, ερευνητής στο CSIC (Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών της Ισπανίας), αναλύει κριτικά τις ιστορικές πηγές προκειμένου να διαχωρίσει το ιστορικό γεγονός από τον θρησκευτικό θρύλο που το περιβάλλει, και προτείνει μια πιθανή σύνδεση με μια άλλη σύγκρουση της ίδιας περιόδου: Την Μάχη της Αλμπέσα (Albesa).

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μάχη προέρχονται από ένα αγιολογικό κείμενο, το Miracula Sancti Benedicti (Τα Θαύματα του Αγίου Βενεδίκτου), το οποίο γράφτηκε μεταξύ 1041 και 1044 από έναν Γάλλο μοναχό, τον André de Fleury.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην αφήγηση είναι το εξαιρετικό επίπεδο λεπτομέρειας, το οποίο είναι ασυνήθιστο για την εποχή εκείνη.

Το κείμενο αφηγείται πώς ένας στρατός του χαλιφάτου, 20.000 ανδρών αντιμετώπισε, στην Τορά (σημερινή κομητεία Σολσονές, Λέριδα), μια χριστιανική δύναμη πολύ μικρότερη σε αριθμό, αποτελούμενη από 500 ιππότες και με επικεφαλής τέσσερις Καταλανούς κόμητες: τον Ραμόν Μπορέλ Α’ της Βαρκελώνης, τον Ερμενγκόλ Α’ του Ουρζέλ, τον Γουιφρέδο Β’ της Σερδάνια και τον Μπερνάτ Α’ του Μπεσαλού.

Η αφήγηση είναι εμποτισμένη με υπερφυσικά στοιχεία. Αντιμέτωπος με μια αρχική υποχώρηση των χριστιανικών δυνάμεων, ο κόμης Μπερνάτ του Μπεσαλού εμψυχώνει τα στρατεύματά του, ανακοινώνοντας ότι η Παρθένος Μαρία, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Άγιος Πέτρος θα τους χαρίσουν τη νίκη.

Μετά από μια αποφασιστική έφοδο μέσα από μια στενή κοιλάδα, οι Χριστιανοί πετυχαίνουν μια συντριπτική νίκη: Σφαγιάζουν χιλιάδες μουσουλμάνους, παίρνουν αιχμαλώτους και λάφυρα και, σύμφωνα με την εξιστόρηση, σκοτώνουν ακόμα και τον ίδιο τον χαλίφη.

Την ίδια εκείνη νύχτα, ένας κληρικός στο ιερό του Αγίου Μιχαήλ στο όρος Γκαργκάνο (Ιταλία) περιέρχεται σε έκσταση και η Παναγία τού επιβεβαιώνει ότι χάρισε τη νίκη στους Χριστιανούς της Ισπανίας (Hispania), με απολογισμό 10.000 νεκρούς Μουσουλμάνους και μόνο μία απώλεια από την πλευρά των Χριστιανών.

Το βασικό ερώτημα: συνέβη πραγματικά;

Η κύρια πρόκληση για τους ιστορικούς είναι να διακρίνουν τον ιστορικό πυρήνα κάτω από αυτό το στρώμα των θαυμάτων. Ο Josep Suñé προσεγγίζει αυτό το ζήτημα με προσοχή. Από την μία πλευρά, επισημαίνει μια «μεγάλη ανακρίβεια»: αποτελεί ιστορικό γεγονός ότι κανένας Ομεϋάδης χαλίφης δεν πέθανε σε μάχη εναντίον των Χριστιανών εκείνη την εποχή.

Ο νόμιμος χαλίφης, ο Χισάμ Β’, ήταν μια διακοσμητική φιγούρα και την πραγματική εξουσία ασκούσαν οι ḥājib (αρχιθαλαμηπόλοι) της οικογένειας των Αμιριδών: ο Αλμανζόρ και, μετά τον θάνατό του το 1002, οι γιοι του.

Ωστόσο, ο συγγραφέας τονίζει ότι η αφήγηση περιέχει πολιτικές και γεωγραφικές λεπτομέρειες που είναι υπερβολικά ακριβείς για να αποτελούν απλή επινόηση.

Ο Αντρέ ντε Φλερί (André de Fleury) κατονομάζει ορθά τους τέσσερις κόμητες που κυβερνούσαν ταυτόχρονα στην Καταλονία σαράντα χρόνια νωρίτερα.

Επιπλέον, η περιγραφή του εδάφους της Τορά —μια πεδιάδα που περιβάλλεται από βουνά, με μια στενή κοιλάδα κοντά στο κάστρο— είναι εντυπωσιακά ακριβής. «Τέτοια ακριβής γνώση του εδάφους μού φαίνεται δυνατή μόνο αν υποθέσουμε την υπόθεση ότι ένας από τους δύο Καταλανούς μοναχούς, ή κάποιος πολύ κοντινός τους, βρισκόταν εκεί εκείνη την ημέρα», υποστηρίζει ο Suñé.

Αυτή η ακρίβεια εξηγείται από την παρουσία δύο Καταλανών μοναχών, του Ζοάν και του Μπερνάτ, στο Αβαείο του Φλερί είκοσι χρόνια πριν από τη συγγραφή του κειμένου.

Ο Μπερνάτ, σύμφωνα με τον ίδιο τον Αντρέ, υπήρξε ιππότης προτού γίνει μοναχός. Είναι πολύ πιθανό οι άμεσες μαρτυρίες τους ή οι σημειώσεις τους να αποτέλεσαν την κύρια πηγή της αφήγησης.

Το αίνιγμα της χρονολογίας: 999, 1003 ή 1006;

Μία από τις κεντρικές συμβολές του άρθρου είναι η ανάλυση της πιθανής ημερομηνίας της μάχης. Οι τέσσερις αναφερόμενες κομητείες κυβέρνησαν μαζί μεταξύ 993 και 1010, γεγονός που αφήνει ένα περιθώριο 17 ετών.

Ο Suñé εξετάζει τρεις εκστρατείες των Αμιριδών κατά των καταλανικών κομητειών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ως πιθανά σενάρια.

Η εκστρατεία του 999: Μια επιδρομή έπληξε την Παμπλόνα, το Παλάρς και τη Μανρέσα. Η γεωγραφική εγγύτητα της Τορά με τη Μανρέσα (περίπου 40 χλμ.) και η σιωπή των αραβικών πηγών για το τι συνέβη σε αυτή την περιοχή —σαν να ήθελε κανείς να ξεχάσει μια αποτυχία— θα μπορούσαν να υποδεικνύουν αυτό το έτος. Ωστόσο, ο Suñé αποκλείει αυτή την επιλογή επειδή στο έργο Miracula, ο ηττημένος μουσουλμάνος ηγέτης στην Τορά αποκαλείται Helgaltiffa (χαλίφης), ενώ εκείνος που επιτέθηκε στη Μανρέσα στο ίδιο κείμενο αποκαλείται Almazor. Αν οι μοναχοί Ζοάν και Μπερνάτ αναφέρονταν στο ίδιο πρόσωπο, δεν θα είχε νόημα να χρησιμοποιήσουν δύο τόσο διαφορετικά ονόματα.

Η εκστρατεία του 1006: Ο μεσαιωνολόγος Albert Benet i Clarà πρότεινε αυτή την ημερομηνία. Ο Suñé την απορρίπτει επειδή η εκστρατεία του 1006 φαίνεται να περιορίστηκε στην κομητεία της Ριμπαγόρθα, μακριά από την Τορά, και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι συμμετείχε κάποιος Καταλανός κόμης.

Η εκστρατεία του 1003: Αυτή είναι η επιλογή που ο Suñé θεωρεί ως την καλύτερα τεκμηριωμένη. Το καλοκαίρι εκείνου του έτους, ο γιος του Αλμανζόρ, ο Αμπντ αλ-Μαλίκ αλ-Μουζαφάρ, εξαπέλυσε μια μεγάλη τιμωρητική επιδρομή κατά των καταλανικών κομητειών, οι οποίες παρενοχλούσαν τα σύνορα. Τα αραβικά χρονικά αναφέρουν λεπτομερώς ότι το κάστρο του Μονμαγάστρε καταλήφθηκε και το Καστελιολί δέχθηκε επίθεση. Για τη μετακίνηση από το ένα οχυρό στο άλλο κατά μήκος της συνοριακής γραμμής (march) εκείνης της εποχής, το πέρασμα από την Τορά ήταν σχεδόν αναπόφευκτο.

Επιπλέον, οι αραβικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας του 1003, οι ανδαλουσιανές δυνάμεις υπέστησαν σοβαρές αναποδιές.

Ο Αλ-Μουζαφάρ παραλίγο να πεθάνει αφού χτυπήθηκε από μια πέτρα που σχεδόν του συνέτριψε το κρανίο, ενώ ένας σημαντικός Ομεϋάδης βεζίρης, συγγενής του χαλίφη, πέθανε κατά το ταξίδι της επιστροφής. «Σπάνια η υψηλή διοίκηση μιας επιδρομής από την Κόρδοβα είχε πληγεί με τέτοιον τρόπο», σημειώνει ο Suñé. Αυτό θα ταίριαζε με μια χριστιανική αφήγηση που διογκώνει αυτές τις αποτυχίες, μετατρέποντας τον παραλίγο θάνατο του ηγέτη σε πραγματικό θάνατο και έναν υψηλό αξιωματούχο στον ίδιο τον χαλίφη.

Η σκιά της μάχης της Αλμπέσα

Η μελέτη εισάγει έναν συναρπαστικό γρίφο: την πιθανή σχέση με τη μάχη της Αλμπέσα, η οποία χρονολογείται επίσης το 1003.

Στα αρχεία του μοναστηριού του Ριπόλ αναφέρεται ότι ο επίσκοπος Μπερενγκέρ της Έλνα πέθανε στην Αλμπέσα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μόλις 10 χλμ. από την Τορά υπάρχει μια οροσειρά και ένα κοίλωμα που ονομάζονται Αλμπέσα (στον δήμο Λα Μολσόσα, Σολσονές). Θα μπορούσε να είναι το ίδιο μέρος;

Οι συμπτώσεις είναι δελεαστικές, αλλά μια αραβική πηγή τοποθετεί το «al-Mašša» (που ταυτίζεται από ορισμένους με την Αλμπέσα) κοντά στο Μπαλαγκέρ, στην περιοχή Λα Νογκέρα, η οποία βρίσκεται σε εντελώς διαφορετική τοποθεσία.

Ο Suñé δεν λύνει το αίνιγμα, αλλά το αφήνει ως ένα από τα πιο συναρπαστικά και δύσκολα προς επίλυση ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Υποστηρίζει ότι η αποστολή του 1003 στρατοπέδευσε σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν al-Bathà, την οποία ορισμένοι έχουν συνδέσει με την Αλμπέσα (στη Λα Νογκέρα), αλλά η οποία, σύμφωνα με τα χρονικά, βρισκόταν ακόμη σε χριστιανικό έδαφος.

Η σύνδεση μεταξύ της al-Bathà, της Αλμπέσα των χρονικών και της Τορά παραμένει μυστήριο.

Μετά την εξέταση όλων των στοιχείων, ο Josep Suñé καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: Δεν υπάρχει λόγος να αρνηθούμε την ύπαρξη μιας μάχης στην Τορά. Παρόλο που η αφήγηση του Αντρέ ντε Φλερί είναι διανθισμένη με θαυματουργά στοιχεία και επικές υπερβολές —όπως ο θάνατος του χαλίφη ή ο αριθμός των θυμάτων— ο πυρήνας της είναι ιστορικά αληθοφανής.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι η μάχη πιθανότατα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Αμπντ αλ-Μαλίκ αλ-Μουζαφάρ το καλοκαίρι του 1003. Καθώς προέλαυνε μεταξύ του Μονμαγάστρε και του Καστελιολί, ο χαλιφικός στρατός συνάντησε μια χριστιανική δύναμη συγκεντρωμένη στην Τορά και αποκρούστηκε σε μια σκληρή σύγκρουση, στην οποία έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας υψηλόβαθμος Ανδαλουσιανός αξιωματούχος.

Οι Χριστιανοί, μέσω των μοναχών του Φλερί, μετέτρεψαν αυτή την αμυντική επιτυχία σε μια ιερή και θαυματουργή νίκη, αποτελώντας ένα από τα πρωιμότερα σαφή παραδείγματα ιεροποίησης του αγώνα κατά του Ισλάμ στην Ιβηρική Χερσόνησο.

«Είναι πολύ πιθανό οι Ανδαλουσιανοί να προσπάθησαν επίσης να καταλάβουν το κάστρο της Τορά και ότι, συναντώντας εκεί ένα σημαντικό σώμα από κόμηδες και ιππότες, αποκρούστηκαν με σφοδρότητα», γράφει ο Suñé στα συμπεράσματά του.

Με αυτόν τον τρόπο, το άρθρο διασώζει από τη λήθη ένα σημαντικό επεισόδιο που αναδεικνύει την έντονη βία στα σύνορα εκείνης της περιόδου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη των γεγονότων διαμορφωνόταν μέσα από το φίλτρο της πίστης και της προπαγάνδας.