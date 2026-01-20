Επιστήμονες αποκρυπτογράφησαν κείμενα σε αρχαίες πινακίδες 1.800 ετών – Τις είχαν ρίξει σε πηγάδι για να κρατήσουν τα μυστικά τους κρυμμένα για πάντα

Ερευνητές αποκρυπτογράφησαν κείμενα σε ρωμαϊκές ξύλινες πινακίδες που είχαν πεταχτεί σε πηγάδι, αποκαλύπτοντας κρυμμένα διοικητικά και κοινωνικά δίκτυα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η μεθοδική υπομονή και το εκπαιδευμένο μάτι για τις ανεπαίσθητες λεπτομέρειες, αποτελούν τα κύρια εργαλεία του επιγραφολόγου. Έναν χρόνο μετά την αποκρυπτογράφηση της αργυρής επιγραφής της Φρανκφούρτης, η οποία απέδειξε την ύπαρξη Χριστιανών βόρεια των Άλπεων κατά τον τρίτο αιώνα, ο καθηγητής Markus Scholz, αρχαιολόγος ρωμαϊκών επαρχιών και ειδικός στην επιγραφική στο Πανεπιστήμιο Γκαίτε, εφάρμοσε για άλλη μια φορά αυτή τη σχολαστική αυστηρότητα σε ένα πολύ πιο ταπεινό και δυσεύρετο μέσο: Θραύσματα ξύλου από αρχαίες ρωμαϊκές κερωμένες πινακίδες, που ανακαλύφθηκαν στη βελγική πόλη Tongeren.

Τα σημάδια που άφησε μία σιδερένια γραφίδα

Το αποτέλεσμα, προϊόν συνεργασίας με τον Ομότιμο Καθηγητή Jürgen Blänsdorf του Πανεπιστημίου Johannes Gutenberg του Μάιντς, αποκαλύπτει ένα περίπλοκο διοικητικό και κοινωνικό δίκτυο σε ένα από τα σύνορα της Αυτοκρατορίας. Αυτό ιχνηλατήθηκε μέσα από τα σημάδια που άφησε μια σιδερένια γραφίδα, καθώς πίεζε με δύναμη το στρώμα του κεριού -το οποίο έχει πλέον χαθεί- χαράσσοντας το ξύλο που βρισκόταν από κάτω.

Το σκηνικό αυτής της ανακάλυψης είναι η Atuatuca Tungrorum, το σημερινό Tongeren, η οποία θεωρείται η παλαιότερη πόλη του Βελγίου και ιδρύθηκε ως ρωμαϊκός οικισμός που διατηρήθηκε μέχρι την πιθανή καταστροφή του από τους Ούννους το έτος 451. Το υπέδαφος της πόλης συνεχίζει να αποδίδει κειμήλια από εκείνη την περίοδο.

Δεν είχαν δώσει σημασία στα ευρήματα

Μεταξύ αυτών είναι μια συλλογή ξύλινων θραυσμάτων που ανασκάφηκαν τη δεκαετία του 1930, τα οποία αρχικά καταγράφηκαν χωρίς ιδιαίτερη προσοχή και φυλάχθηκαν υπό τη γενική ετικέτα «υπολείμματα σανίδων ή κουτιών».

Η πραγματική τους φύση, αυτή των πινακίδων γραφής (tabulae ceratae), παρέμεινε κρυμμένη για δεκαετίες, μέχρι που το 2020 η Else Hartoch, διευθύντρια του Gallo-Romeins Museum Tongeren, επανεκτίμησε τη συλλογή και υπέθεσε την πιθανή παρουσία κειμένων. Η Hartoch επικοινώνησε με τον Scholz, του οποίου η φήμη για την αποκρυπτογράφηση εξαιρετικά δύσκολων επιγραφών είχε εδραιωθεί πρόσφατα. Το καθήκον που ανέλαβαν οι Scholz και Blänsdorf από το 2021 και μετά απείχε πολύ από τη σχετική σαφήνεια που προσφέρει μια επιγραφή σε μέταλλο.

Ένας πρωτόγονος μηχανισμός προστασίας δεδομένων

Τα ογδόντα πέντε ξύλινα κομμάτια, εντελώς αφυδατωμένα από το πέρασμα των αιώνων, παρουσίαζαν μια ραγισμένη επιφάνεια με φυσικά «νερά», τα οποία ανταγωνίζονταν και συχνά συγχέονταν με πιθανά γραπτά σημεία. Η κύρια πρόκληση έγκειτο στη διάκριση μεταξύ μιας αυλάκωσης που προκλήθηκε από την ξηρασία, μιας απλής ανωμαλίας στις ίνες του ξύλου και μιας σκόπιμης αυλάκωσης που έγινε από τη μύτη μιας γραφίδας, εξηγεί ο Scholz.

Η δυσκολία γινόταν ακόμη μεγαλύτερη στις περιπτώσεις όπου μια πινακίδα είχε επαναχρησιμοποιηθεί, με δύο ή περισσότερα κείμενα να αλληλοεπικαλύπτονται σε ένα σχεδόν αδιάλυτο παλίμψηστο, όπου διασταυρώνονταν σημάδια από διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η διαδικασία απαιτούσε, ακόμη και στην κορύφωση της πανδημίας, συνεδρίες μελέτης με τα πρωτότυπα από κοντά, με τη χρήση προστατευτικών μασκών, συμπληρώνοντας την εργασία με προηγμένες τεχνικές απεικόνισης, όπως η Απεικόνιση Μετασχηματισμού Ανάκλασης (RTI).

Οι ερευνητές κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι τα θραύσματα προέρχονταν από δύο διαφορετικά πλαίσια εντός της ρωμαϊκής πόλης. Μια πρώτη ομάδα ανακτήθηκε από ένα πηγάδι που βρισκόταν κοντά στην αγορά (forum) και σε δημόσια κτίρια. Η κατάσταση αυτών των θραυσμάτων υποδηλώνει μια σκόπιμη και καταστροφική απόρριψη· πετάχτηκαν στο πηγάδι με την ξεκάθαρη πρόθεση οι πληροφορίες που περιείχαν να καταστούν για πάντα ακατάληπτες, μια πρακτική που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένας πρωτόγονος μηχανισμός προστασίας δεδομένων.

Τι αποκάλυψε η επιγραφική ανάλυση

Η επιγραφική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι τα περισσότερα από αυτά τα έγγραφα αντιστοιχούσαν σε συμβόλαια και επίσημα αρχεία. Στα συμβατικά έγγραφα, σημειώνει ο Scholz, ο γραφέας ασκούσε επιπλέον πίεση με τη γραφίδα, επιδιώκοντας συνειδητά να διασφαλίσει ότι το κείμενο θα αποτυπωνόταν στο ξύλο, ώστε να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και τη γνησιότητά του.

Αν και η παρουσία αναγνώσιμης γραφής κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί μόνο στα μισά περίπου από τα ογδόντα πέντε θραύσματα, το αποκρυπτογραφημένο περιεχόμενο έχει σημαντική ιστορική αξία. Οι πινακίδες πιστοποιούν την ύπαρξη και την άσκηση υψηλών διοικητικών αξιωμάτων σε αυτή τη βόρεια επαρχία.

Γίνεται ρητή αναφορά σε έναν δέκαρχο (decemvir), έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται αναφορές σε ραβδούχους (lictores) —τους φρουρούς και τελετουργικούς συνοδούς ανώτερων αξιωματούχων— των οποίων η παρουσία στις βόρειες επαρχίες της Αυτοκρατορίας ήταν μέχρι τώρα ελάχιστα τεκμηριωμένη.

Η τοπική κοινωνία αντικατοπτρίζεται επίσης στα κείμενα. Εμφανίζονται αναφορές σε βετεράνους του ρωμαϊκού στρατού οι οποίοι, μετά τη θητεία τους, εγκαταστάθηκαν ως πολίτες στο Tongeren, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που υπηρέτησαν στον στόλο του Ρήνου (classici).

Τα ονόματα στις πινακίδες

Μία ακόμη από τις πιο αποκαλυπτικές πτυχές είναι η ονοματολογία. Η ποικιλία των ονομάτων που καταγράφονται στις πινακίδες —κελτικής, ρωμαϊκής και γερμανικής προέλευσης— καταδεικνύει τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα του πληθυσμού της Atuatuca Tungrorum κατά τον δεύτερο και τρίτο αιώνα μ.Χ.

Ορισμένα από αυτά τα ονόματα δεν έχουν γνωστό παράλληλο σε άλλες επιγραφικές πηγές, εμπλουτίζοντας την εικόνα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στα σύνορα της Αυτοκρατορίας στον Ρήνο.

Για τον Markus Scholz, το έργο, αν και ξεκίνησε από ένα οπτικά λιγότερο εντυπωσιακό υλικό σε σχέση με μια πολυτελή αργυρή επιγραφή και αφορούσε κείμενα που μεμονωμένα είναι λιγότερο εντυπωσιακά, έχει ισοδύναμη επιστημονική αξία.

Η εργασία του, ένας συνδυασμός αρχαιολογικής επιμονής και ακριβούς φιλολογικής ανάλυσης, κατέστησε δυνατό να διασωθεί από τη λήθη η διοικητική και καθημερινή φωνή μιας περιφερειακής ρωμαϊκής πόλης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι οι πιο πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες συχνά δεν βρίσκονται σε πολυτελή αντικείμενα, αλλά στα διακριτικά και επίμονα σημάδια που η γραφειοκρατία και η καθημερινή ζωή άφησαν αποτυπωμένα στα πιο εύθραυστα και εφήμερα υλικά.