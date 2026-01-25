Μινεσότα: Αίτημα του κυβερνήτη στις τοπικές αρχές να ερευνήσουν το νέο θάνατο Αμερικανού από πυρά της ICE

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, ζήτησε η έρευνα για τον θάνατο ενός Αμερικανού στη Μινεάπολη από πράκτορες της ICE να περάσει από τις ομοσπονδιακές στις τοπικές αρχές, ώστε –όπως είπε– να υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ο Γουόλτς υπογράμμισε πως «δεν μπορούμε να βασιστούμε στο ομοσπονδιακό κράτος για τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης», κατηγορώντας την ICE ότι «σπέρνει χάος και βία» στη Μινεσότα. Όπως αποκάλυψε, επικοινώνησε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ομοσπονδιακή υπηρεσία από την Πολιτεία. «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

Ο κυβερνήτης τόνισε πως «δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη βία με βία» και κάλεσε τους πολίτες «να συνειδητοποιήσουν την ωμότητα των ενεργειών της ICE στους δρόμους μας», σημειώνοντας ότι η κοινωνική ένταση δεν μπορεί να λυθεί με επιβολή δυνάμεως.

Την ίδια ώρα, το Fox News μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, αποφάσισε να στείλει στη Μινεσότα πράκτορες από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ανάμεσά τους η DEA, η ATF και το FBI, με στόχο να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σε επιστολή που έστειλε στον Γουόλτς, η Μπόντι τον κάλεσε να σταθεί στο πλευρό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, τονίζοντας ότι η συνεργασία είναι αναγκαία για τη διατήρηση της τάξης.