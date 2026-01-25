«Καλπάζει» η γρίπη Α: Μπορεί να μεταδοθεί μέχρι και δυο 24ωρα πριν εμφανιστούν συμπτώματα – Σε εγρήγορση η επιστημονική κοινότητα

Ανησυχία επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας, καθώς αυξάνονται τα περιστατικά ασθενών με γρίπη και εποχικές ιώσεις, γεγονός που πιέζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την υποπαραλλαγή Κ της γρίπης Α, καθώς, όπως σημειώνουν, μπορεί να μεταδώσει τον ιό έως και δύο 24ωρα πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή ενός 6χρονου κοριτσιού, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας έχουν καταγράψει πάνω από 130 νοσηλείες παιδιών μέσα στον Ιανουάριο και τέσσερις εισαγωγές σε ΜΕΘ.

Παρότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται μείωση στις προσελεύσεις, οι ειδικοί κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας έξαρσης, τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός παραμένει το βασικό μέτρο προστασίας, καθώς η γρίπη αναμένεται να συνεχιστεί με εξάρσεις και υφέσεις έως τις αρχές Μαρτίου.

Το 6χρονο κοριτσάκι εισήχθη στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση, ενώ παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», λόγω επιπλοκών της γρίπης Α. Η οικογένεια ζει δύσκολες στιγμές, με τη γιαγιά του παιδιού να δηλώνει στην ΕΡΤnews: «Έχω το εγγονάκι μου και είναι στην εντατική διασωληνωμένο και έχει επηρεαστεί το νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλός του».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, τα παιδιατρικά νοσοκομεία της πρωτεύουσας δέχθηκαν μεγάλο αριθμό περιστατικών. Πάνω από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν με γρίπη και τέσσερα χρειάστηκε να μπουν σε ΜΕΘ. Η παθολόγος – καθηγήτρια επιδημιολογίας Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξήγησε στην ΕΡΤnews ότι «μπορεί και τα μικρά παιδιά να κινδυνέψουν, αφού οι επιπλοκές του ιού της γρίπης μπορεί να είναι στο νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στους πνεύμονες αλλά και πιο σπάνιες επιπλοκές».

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η γρίπη δεν είναι μια απλή ιογενής λοίμωξη, αλλά ασθένεια του αναπνευστικού, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και επίμονα συμπτώματα, όταν ο οργανισμός εξασθενήσει. Το στέλεχος Κ της γρίπης Α, επισημαίνουν, μεταδίδεται έως και δύο ημέρες πριν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο διασποράς. Ο διευθυντής του ΤΕΠ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος, δήλωσε στην ΕΡΤnews: «Η διάρκεια μετάδοσης της γρίπης είναι μία με δύο μέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων που μπορούμε να διακρίνουμε σαν μη υγειονομικοί. Θα ξεκινήσει ο πυρετός, ο οποίος θα είναι διαφορετικής διάρκειας στον κάθε άνθρωπο και όταν θα λήξει ο πυρετός θα μεταδώσει ένα με δυο 24ωρα μετά τη λήξη του πυρετού, αναλόγως με τη συμπτωματολογία».

Οι γιατροί δίνουν και οδηγίες προς τους γονείς για την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία. Η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, ανέφερε: «Τα παιδιά δεν τα στέλνουμε στο σχολείο, περιμένουμε και αν δεν κάνει και πυρετό 3-4 μέρες, το κρατάμε και μετά την 5η ή 6η μέρα, ανάλογα με τα συμπτώματα, μπορούμε να το στείλουμε». Οι ειδικοί συνδέουν τη σωστή φροντίδα στο σπίτι με τη μείωση των επιπλοκών, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα επιμένουν.

Μεταξύ των πιο συνηθισμένων συμπτωμάτων, οι επιστήμονες αναφέρουν τον υψηλό πυρετό για πάνω από τρεις ημέρες, τον επίμονο βήχα, καθώς και μυαλγίες και αρθραλγίες. Η καθηγήτρια παιδιατρικής Βασιλική Παπαευαγγέλου δήλωσε: «Στο Αττικό νοσοκομείο την προηγούμενη εφημερία, το 75% των παιδιών που ήρθαν με πυρετό, έβγαλαν στο γρήγορο τεστ γρίπη Α». Οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα γρήγορα τεστ βοηθούν σημαντικά στη διάγνωση, ιδίως όταν τα τμήματα επειγόντων δέχονται αυξημένο αριθμό περιστατικών.

Το ιικό φορτίο της γρίπης στην κοινότητα παραμένει υψηλό, αν και οι υπηρεσίες υγείας καταγράφουν μείωση στις προσελεύσεις παιδιών και ενηλίκων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε σχέση με την περίοδο των εορτών. Ο καθηγητής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Παρασκευής, εξήγησε στην ΕΡΤnews: «Μπορεί μετά την κορύφωση να δούμε εν συνεχεία, και αφού έχει μεσολαβήσει μια μείωση, ενδεχομένως μια αύξηση λόγω και της κυκλοφορίας του ιού τύπου Β».

Ο εμβολιασμός εξακολουθεί να θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας απέναντι στη σοβαρή νόσηση. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Ζητάω από τον κόσμο να εμβολιαστεί. Δεν έχει μεγάλη επίπτωση αυτό που έχω κάνει, διότι οι ημερήσιοι εμβολιασμοί για γρίπη είναι περίπου 5.000, δηλαδή δεν είναι κάποιο συγκλονιστικό νούμερο δυστυχώς». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η πορεία της γρίπης θα συνεχίσει με εναλλαγές έντασης μέχρι τις αρχές Μαρτίου, με τη σημασία του εμβολιασμού να παραμένει καθοριστική για την προστασία του πληθυσμού.