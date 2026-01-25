ΠΑΟΚ: Οι παίκτες του «δικεφάλου του Βορρά» συνάντησαν τον Λούκα Μόντριτς στο Μιλάνο

Σύνοψη από το

  • Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έδωσε διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Μπέτις, με αρκετούς παίκτες να εκμεταλλεύονται το διάλειμμα για ταξίδια στο εξωτερικό.
  • Έξι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, μεταξύ των οποίων οι Ντέγιαν Λόβρεν και Σουαλιό Μεϊτέ, βρέθηκαν στο Μιλάνο όπου είχαν μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Λούκα Μόντριτς.
  • Ιδιαίτερη σημασία είχε το τετ-α-τετ του Μόντριτς με τον συμπατριώτη του Ντέγιαν Λόβρεν, με τους δύο πρώην συμπαίκτες στην εθνική Κροατίας να ανταλλάσσουν κουβέντες και να ποζάρουν στον φακό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να δώσει διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά τη σημαντική νίκη επί της Μπέτις για το Europa League. Χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη Super League το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, αρκετοί παίκτες εκμεταλλεύτηκαν το διάλειμμα για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Έξι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά, οι Ντέγιαν Λόβρεν, Χρήστος Ζαφείρης, Σουαλιό Μεϊτέ, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Κώστας Θυμιάνης και Φέντορ Τσάλοφ, βρέθηκαν στο Μιλάνο, όπου είχαν μια ξεχωριστή συνάντηση με τον Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης μέσος, θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον ποδοσφαιριστής της Μίλαν, υποδέχθηκε θερμά την παρέα των παικτών του ΠΑΟΚ.

Ιδιαίτερη σημασία είχε το τετ-α-τετ του Μόντριτς με τον συμπατριώτη του και πρώην συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Κροατίας, Ντέγιαν Λόβρεν. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν κουβέντες και πόζαραν χαμογελαστοί στον φακό, με τον Λόβρεν να ανεβάζει στιγμιότυπα από τη συνάντηση στο Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις από φίλους του ΠΑΟΚ και όχι μόνο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dejan Lovren (@dejanlovren06)

