Γερμανία: Σύλληψη μέλους τη Χαμάς, στο Βερολίνο, για σχέδιο επίθεσης

Enikos Newsroom

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου έναν Λιβανέζο άνδρα, γνωστό ως «Μοχάμεντ Σ.», ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να είχε ρόλο στον σχεδιασμό επιθέσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο ύποπτος έφτασε στη Γερμανία από τη Βηρυτό το βράδυ της Παρασκευής, όπου συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξή του από τις γερμανικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησαν οι αρχές, ο «Μοχάμεντ Σ.» φέρεται να είχε συνεργαστεί με τον «Αμπέντ Αλ Γ.», έναν από τους τρεις άνδρες που συνελήφθησαν τον περασμένο Οκτώβριο ως ύποπτοι για συμμετοχή στη Χαμάς και προετοιμασία επιθέσεων εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών ιδρυμάτων. Οι συγκεκριμένες συλλήψεις είχαν πραγματοποιηθεί μετά από παρακολούθηση, ενώ οι ύποπτοι συναντιούνταν στο Βερολίνο για την παράδοση όπλων.

Οι γερμανικές αρχές είχαν τότε αναφέρει ότι δύο από τους τρεις ήταν Γερμανοί υπήκοοι, ενώ ο τρίτος καταγόταν από τον Λίβανο. Η νέα αυτή σύλληψη ενισχύει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, την πεποίθηση πως υπήρχε οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης της Χαμάς στην Ευρώπη, με κεντρικό ρόλο στο Βερολίνο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, είχε πραγματοποιηθεί ακόμη μία σύλληψη στη Γερμανία, όταν οι αρχές εντόπισαν άλλο ύποπτο μέλος της Χαμάς, επίσης Λιβανέζο υπήκοο, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Το γεγονός αυτό είχε τότε σημάνει συναγερμό στις υπηρεσίες ασφαλείας, που παρακολουθούν στενά κάθε πιθανή δραστηριότητα της οργάνωσης στην Ευρώπη.

Η νέα σύλληψη του «Μοχάμεντ Σ.» στο Βερολίνο επιβεβαιώνει ότι η Γερμανία παραμένει σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές απειλές, ιδιαίτερα μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: BBC

