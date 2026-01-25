Στράτος Τζώρτζογλου: «Λύγισε» μιλώντας για τον λόγο που χώρισε από την Σοφία Μαριόλα – «Της έλεγα “φύγε” και εκείνη δεν με άφηνε επειδή με αγαπούσε πολύ»

  • Ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε τον λόγο του χωρισμού του από τη Σοφία Μαριόλα, αναφέροντας ότι η απόφαση πάρθηκε από κοινού τον Σεπτέμβριο, καθώς ο ισχυρός τους έρωτας δεν τους επέτρεπε να λάβουν σωστές αποφάσεις, ειδικά για τη δημιουργία οικογένειας. Ο ίδιος τόνισε την ευθύνη που νιώθει λόγω της ηλικίας του, καθώς είναι 60 ετών.
  • Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι βίωσε τρία χρόνια κατάθλιψης μετά από πρόβλημα υγείας, φτάνοντας στο σημείο να λέει στη Σοφία Μαριόλα «φύγε», όμως εκείνη δεν τον άφηνε «επειδή με αγαπούσε πολύ».
  • Παρά τον χωρισμό, ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε ότι παραμένουν πολύ δεμένοι και θα διατηρήσουν τη φιλία τους, ενώ αποκάλυψε πως «ακόμα μιλάμε, θα πάμε διακοπές μαζί».
Ο Στράτος Τζώρτζογλου μίλησε στην εκπομπή «Εδώ TV» του OPEN και αναφέρθηκε ανοιχτά στον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα, αποκαλύπτοντας τον λόγο που οδήγησε το ζευγάρι να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός περιέγραψε πως η απόφαση πάρθηκε από κοινού, εξηγώντας ότι, παρά τον ισχυρό δεσμό τους, ο έρωτάς τους πολλές φορές δεν τους επέτρεπε να δουν καθαρά τα επόμενα βήματά τους. «Με το Σοφάκι αποφασίσαμε από κοινού από τον Σεπτέμβριο να πάρουμε τον χρόνο μας γιατί ο ένας επηρεάζει πολύ τον άλλον από έρωτα. Είμαστε τόσο ερωτευμένοι ακόμα μετά από 8 χρόνια και αγαπιόμαστε τόσο πολύ που δεν μπορείς να πάρεις σωστά κάποιες αποφάσεις όπως είναι η γέννηση ενός παιδιού», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε ότι μετά από ένα πρόβλημα υγείας που πέρασαν, εκείνος βρέθηκε σε μια δύσκολη ψυχολογική φάση, βιώνοντας τρία χρόνια κατάθλιψης. Όπως περιέγραψε, ένιωσε να χάνει τον εαυτό του και να απομακρύνεται από τους ανθρώπους που αγαπούσε. «Δεν είχα καμία σχέση με τον Στράτο που γνώριζες, ήταν σαν να κάηκε μια λυχνία στο computer του εγκεφάλου μου και σταμάτησα να είμαι παντελώς αυτός που ήμουν. Ήμουν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, που κοιτούσα το ταβάνι όλη μέρα και δεν επικοινωνούσα ούτε με τα συναισθήματά μου», είπε συγκινημένος.

«Της έλεγα “φύγε” και εκείνη δεν με άφηνε επειδή με αγαπούσε πολύ. Ένιωθα ότι έκανα κακό με την παρουσία μου στους άλλους. Σπάνια έβγαινα στο τηλέφωνο να μιλήσω στον γιο μου, έλεγα ψέματα σε όλους ότι ήμουν καλά και σταμάτησα να δουλεύω, όδευα σε ένα πολύ κακό τέλος», πρόσθεσε.

Μιλώντας για το παρόν, ο ηθοποιός τόνισε ότι παραμένουν πολύ δεμένοι, όμως η συζήτηση για τη δημιουργία οικογένειας ήταν καθοριστική. «Φτάσαμε στο τώρα, που ενώ αγαπιόμαστε πάρα πολύ, την ίδια στιγμή πρέπει να έχουμε και οι δύο ευθύνη για το θέμα του παιδιού, γιατί εγώ είμαι 60 ετών. Δεν ξέρω πότε θα με πάρει ο Κύριος, αλλά αν φύγω στα 70 το παιδί μου θα είναι 9 ετών. Θέλω το παιδί που θέλω πάρα πολύ να κάνω να μεγαλώσει με τον πατέρα του», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως οι δυο τους αποφάσισαν να αποστασιοποιηθούν για να σκεφτούν με ψυχραιμία το μέλλον. «Είπαμε και οι δύο “πάρε τον χρόνο σου να δεις τι θέλεις Σοφία”. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει “θα μείνω μαζί σου και να μην κάνω παιδί”. Ακόμα μιλάμε, θα πάμε διακοπές μαζί, αν ερωτευτεί κάποιος τότε η σχέση τελειώνει γιατί μπαίνει σε άλλη φάση. Θα διατηρήσουμε όμως τη φιλία μας. Οι άνθρωποι δεν χωρίζουν», είπε με συγκίνηση.

Κλείνοντας, ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε πως στο κινητό του έχει ακόμη τη Σοφία αποθηκευμένη ως «μπεμπέ», εξηγώντας πως τη βλέπει ως έναν άνθρωπο που του θυμίζει πρόσωπα-σύμβολα. «Στο τηλέφωνο την έχω γραμμένη “μπεμπέ” γιατί μοιάζει με την Μπριζίτ Μπαρντό και την Αλίκη Βουγιουκλάκη», ανέφερε.

04:53 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

03:15 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

01:45 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

04:34 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

