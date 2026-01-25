Βρετανία: Δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI

Σύνοψη από το

  • Τη δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service – NPS), η οποία περιγράφεται ως ένα «βρετανικό FBI», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας.
  • Η νέα υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο. Η ίδρυση της NPS θα επιτρέψει στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην καθημερινή εγκληματικότητα.
  • Οι αλλαγές χαρακτηρίζονται ως οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της βρετανικής αστυνόμευσης από το 1829. Επικεφαλής της νέας NPS θα είναι ο ανώτατος αστυνομικός αξιωματούχος της Βρετανίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI

Τη δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service – NPS), η οποία περιγράφεται ως ένα «βρετανικό FBI», ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας. Η νέα υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα τις αλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της βρετανικής αστυνόμευσης από τη δημιουργία της πρώτης οργανωμένης αστυνομικής δύναμης στη χώρα, το 1829.

«Το σημερινό μοντέλο αστυνόμευσης σχεδιάστηκε για έναν άλλον αιώνα», επισημαίνει η Μαχμούντ σε δελτίο Τύπου. «Θα δημιουργήσουμε μια νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, ένα βρετανικό FBI», αναφέρει, παρομοιάζοντας τη νέα δομή με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντιτρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα στον πυρήνα της NPS

Η νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά από διαφορετικές υπηρεσίες.

Όπως τονίζεται, η ίδρυση της NPS θα επιτρέψει στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και πόρους στην καθημερινή εγκληματικότητα που πλήττει τις τοπικές κοινότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και οι κλοπές σε καταστήματα.

Αλλαγή στην κορυφή της αστυνομικής ιεραρχίας

Σύμφωνα με το σχέδιο μεταρρύθμισης, επικεφαλής της νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας θα είναι ο ανώτατος αστυνομικός αξιωματούχος της Βρετανίας. Μέχρι σήμερα, τον ρόλο αυτό κατείχε ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, κάτι που αναμένεται να αλλάξει με την εφαρμογή της νέας δομής.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συγκεντρωτική αυτή δομή θα ενισχύσει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία των αστυνομικών αρχών σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ με πνευμονία

«Είμαι σεξολόγος – Αυτοί είναι οι χρυσοί κανόνες για να απογειώσετε την ερωτική σας ζωή στην εμμηνόπαυση»

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: «Φακελωµένοι» όλοι όσοι οφείλουν άνω των 2.000 ευρώ – Ποια χρέη θα αφορά και πώς θα βλέπουν οι π...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:45 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Δανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Στο σκοτάδι βρίσκεται η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, καθώς η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Nuki...
04:30 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας – Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, καθώς ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας κινείτα...
04:00 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: Σύλληψη μέλους τη Χαμάς, στο Βερολίνο, για σχέδιο επίθεσης

Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου έναν Λιβανέζο άνδρα, γνωστό ως «Μο...
02:57 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ενισχύεται το ενδεχόμενο ενός νέου ShutDown μετά τον δεύτερο θάνατο πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE

Η Ουάσινγκτον βρίσκεται ξανά σε πολιτικό αναβρασμό, καθώς η δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι