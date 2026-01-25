Βρετανία: Δημιουργείται νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία στα πρότυπα του FBI

Τη δημιουργία μιας νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service – NPS), η οποία περιγράφεται ως ένα «βρετανικό FBI», ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας. Η νέα υπηρεσία θα είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα τις αλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της βρετανικής αστυνόμευσης από τη δημιουργία της πρώτης οργανωμένης αστυνομικής δύναμης στη χώρα, το 1829.

«Το σημερινό μοντέλο αστυνόμευσης σχεδιάστηκε για έναν άλλον αιώνα», επισημαίνει η Μαχμούντ σε δελτίο Τύπου. «Θα δημιουργήσουμε μια νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, ένα βρετανικό FBI», αναφέρει, παρομοιάζοντας τη νέα δομή με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντιτρομοκρατία και οργανωμένο έγκλημα στον πυρήνα της NPS

Η νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων σοβαρών εγκληματικών δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά από διαφορετικές υπηρεσίες.

Όπως τονίζεται, η ίδρυση της NPS θα επιτρέψει στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και πόρους στην καθημερινή εγκληματικότητα που πλήττει τις τοπικές κοινότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών και οι κλοπές σε καταστήματα.

Αλλαγή στην κορυφή της αστυνομικής ιεραρχίας

Σύμφωνα με το σχέδιο μεταρρύθμισης, επικεφαλής της νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας θα είναι ο ανώτατος αστυνομικός αξιωματούχος της Βρετανίας. Μέχρι σήμερα, τον ρόλο αυτό κατείχε ο αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, κάτι που αναμένεται να αλλάξει με την εφαρμογή της νέας δομής.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συγκεντρωτική αυτή δομή θα ενισχύσει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη λογοδοσία των αστυνομικών αρχών σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ