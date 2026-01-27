Τραμπ: Καλά πράγματα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Νταβός, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
πηγή: EPA/GIAN EHRENZELLER

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη,  ότι πολύ καλά πράγματα συμβαίνουν στις διαπραγματεύσεις που έχουν στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ο Τραμπ μίλησε με αισιόδοξο τόνο στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο με προορισμό την Αϊόβα. Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Αμπού Ντάμπι για συνομιλίες που διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση Αμερικανών αξιωματούχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

