Μινεάπολη: Η 2ωρη συνάντηση Τραμπ – Νόεμ, οι ανακατατάξεις και οι νέες συνεργασίες για να ηρεμήσει η κατάσταση με την ICE

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε για σχεδόν δύο ώρες με την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και τον ανώτερο σύμβουλό της, Κόρι Λεβαντόφσκι, στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη συνάντηση, και μίλησαν στο CNN.

Η Νοέμ ζήτησε να μιλήσει με τον Τραμπ αυτοπροσώπως. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έδειξε τα πρώτα σημάδια υποχώρησης στην Μινεάπολη μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι το Σάββατο, του δεύτερου ατόμου που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, στην πόλη αυτό το μήνα.

Ο Τραμπ δεν απείλησε τις θέσεις εργασίας της Νοέμ και του Λεβαντόφσκι, ανέφεραν οι πηγές. Αντίθετα, η ομάδα είχε μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με τον τρόπο συνέχισης της υλοποίησης του προγράμματος του προέδρου για τη μετανάστευση στη Μινεσότα, εν μέσω εθνικών αντιδράσεων — συμπεριλαμβανομένης της κριτικής από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους — όπως και αναταραχών στην πολιτεία.

Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλής του προσωπικού στον Λευκό Οίκο, της Σούζι Γουάιλς, της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λίβιτ και του διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσέουνγκ, παραβρέθηκαν επίσης στη συνάντηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα The New York Times. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνάντηση, αν και ένας αξιωματούχος επανέλαβε την υποστήριξη του προέδρου προς την Νόεμ. Ωστόσο υπήρξαν αναφορές ότι η Νόεμ, αν και δεν χάνει την θέση της, θα τεθεί υπό την επίβλεψη της ΣούζιΓουάιλς, που είναι η Διευθύντρια του Λευκού Οίκου.

Η Κρίστι Νόεμ έχει αποτελέσει το πρόσωπο της αυστηρής πολιτικής της κυβέρνησης σε θέματα μετανάστευσης και έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διάδοση ψευδών κατηγοριών εναντίον του μακαρίτη Pretti, χαρακτηρίζοντάς τον μεταξύ άλλων «εγχώριο τρομοκράτη».

Οι αλλαγές στο προσωπικό

Ο Στίβεν Μίλερ, κορυφαίος συνεργάτης του κ. Τραμπ που επιβλέπει τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη μετανάστευση, δεν συμμετείχε στη συνάντηση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα έστελνε τον Τομ Χόμαν, τον «τσάρο» των συνόρων, να επιβλέπει την επιχείρηση στο Μινεάπολη. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για να αναδειχθεί ένας αξιωματούχος που είναι βαθιά εμπλεκόμενος στην μακροχρόνια πρακτική της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων να δίνει προτεραιότητα σε στοχευμένες συλλήψεις, αντί για τις εκτεταμένες επιδρομές που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ σε πόλεις σε όλη τη χώρα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση σχεδίαζε να μετακινήσει εκτός της πόλης, τον Gregory Bovino, έναν αξιωματούχο της Συνοριακής Φρουράς του οποίου οι σκληρές τακτικές έχουν προκαλέσει έντονη κριτική, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα θα είναι ο κύριος σύνδεσμος με τον Χόμαν, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των «στόχων» που έθεσαν χθες ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτζ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόνλάντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, το γραφείο του Walz.

Μετά τη σφαγή του Σαββάτου, αξιωματούχοι της κυβέρνησης μοιράστηκαν μια πληθώρα ισχυρισμών που είτε διαψεύστηκαν από βίντεο είτε δεν υποστηρίζονται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο που έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο αρχηγός της Συνοριακής Φρουράς Gregory Bovino, ο οποίος ηγούνταν της καταστολής της μετανάστευσης στο Μινεάπολη, ήρθε σε σύγκρουση με νομοθέτες και άλλους στο διαδίκτυο, ισχυριζόμενος σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Πρέτι επιτέθηκε σε ομοσπονδιακούς αστυνομικούς πριν σκοτωθεί.

Ο Bovino αναμένεται να φύγει από το Μινεάπολη την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι θα στείλει τον «τσάρο» των συνόρων Τομ Χόμαν να ηγηθεί της επιχείρησης.

Ερωτηθείσα για τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο από το Fox News, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας Tricia McLaughlin δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ και η Νόεμ «είχαν εκτενείς συζητήσεις».

«Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά η υπουργός Noem θα συνεχίσει να εποπτεύει, φυσικά, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε η McLaughlin. Πρόσθεσε ότι η Noem είναι «πολύ χαρούμενη» που ο Χόμαν θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις μετανάστευσης στο Μινεάπολη.

Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας — η υπηρεσία ερευνών του DHS — ηγείται της ομοσπονδιακής έρευνας για τους πυροβολισμούς του Σαββάτου, με το FBI να αναλαμβάνει υποστηρικτικό ρόλο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ωστόσο, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του νοσοκόμου Πρέτι, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την πορεία των ερευνών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει αρχίσει έρευνα για παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων.