Σωτήρης Τσαφούλιας για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: «Είναι το γούρι μου, του χρωστάω πάρα πολλά»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σωτήρης Τσαφούλιας

Τον Σωτήρη Τσαφούλια τον γνωρίσαμε το 2014 με την ταινία «Κοινός Παρονομαστής», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το «Έτερος Εγώ», το οποίο μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη και ως σειρά με τρεις κύκλους, οι «Δεκαεπτά Κλωστές», καθώς και το «ΡΙΦΙΦΙ». Από την πρώτη του δουλειά έως και την πιο πρόσφατη, σταθερή αξία αποτελεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, είτε ως πρωταγωνιστής είτε σε πιο μικρό ρόλο. Οι δύο άνδρες έκτος από συνεργάτες είναι και πολύ καλοί φίλοι, με τον ένα να στηρίζει τον άλλο σε κάθε νέο του βήμα.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε στη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Φονιάς» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, την οποία σκηνοθετεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, και εκεί έκανε δηλώσεις στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

«Είμαι εδώ για να στηρίξω πάνω από όλα τον αδελφό μου, τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που είναι μία εγγύηση σε ό,τι κάνει, είτε σαν ερμηνευτής είτε σαν δημιουργός. Φυσικά και τους εξαίρετους ηθοποιούς, τον Μιχάλη Σαράντη, την Άννα Καλαϊτζίδου, που είναι μία εγγύηση από μόνοι τους γι’ αυτό που θα δούμε, δηλαδή δεν υπάρχει αγωνία. Σε ένα έργο που είναι επίκαιρο όσο ποτέ δυστυχώς», ανέφερε στην αρχή των δηλώσεών του ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Συνεχίζοντας είπε για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη ότι: «Είναι το γούρι μου, είναι ο πρώτος φίλος που έκανα σε αυτή την δουλειά και έμεινε και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από φίλος. Είναι ένας άνθρωπος που με βοήθησε να σκέφτομαι το πώς να σκεφτώ και πώς να προσεγγίζω τα πράγματα. Του χρωστάω πάρα πολλά και σαν άνθρωπος και σαν κινηματογραφιστής».

22:35 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

