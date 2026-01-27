Μανώλης Μητσιάς για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαι ΠΑΟΚ από μικρό παιδί, ό,τι και να πούμε είναι λίγο»

Πανελλήνιο σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, όταν μίνι λεωφορείο που μετέφερε φίλους του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ήταν καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4».

Ο τραγουδιστής, συγκλονισμένος και ο ίδιος από το δυστύχημα, στην αρχή της συνέντευξής του είπε πως: «Είχα άλλη διάθεση να έρθω και τώρα με αυτά που ακούμε…

Είμαι ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Είναι δύσκολη μέρα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο από αυτά που ζουν και οι συγγενείς…».