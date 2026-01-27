Ρολόι της Αποκάλυψης: Ρυθμίστηκε ακόμη πιο κοντά στα Μεσάνυχτα – Τι σημαίνει αυτό για την ανθρωπότητα

Το Ρολόι της Αποκάλυψης ρυθμίστηκε για ακόμη μία φορά και έφερε τη Γη μερικά δευτερόλεπτα πιο κοντά στην καταστροφή. Άλλωστε το ρολόι αυτό δεν μετρά ακριβώς τον χρόνο, αλλά είναι περισσότερο μια συμβολική αναπαράσταση του πόσο κοντά βρίσκεται η ανθρωπότητα στην καταστροφή της.

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, το ρολόι ρυθμίστηκε στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα – πρόκειται για την πιο κοντινή θέση στα μεσάνυχτα που έχει βρεθεί ποτέ, σύμφωνα με το Bulletin of the Atomic Scientists, που κατασκεύασε το ρολόι το 1947. Τα μεσάνυχτα αντιπροσωπεύουν τη στιγμή κατά την οποία οι άνθρωποι θα έχουν καταστήσει τη Γη ακατοίκητη.

Πέρυσι, το Bulletin έθεσε το ρολόι στα 89 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, που ήταν, εκείνη την ημέρα, η πιο κοντινή στιγμή που ο κόσμος είχε φτάσει ποτέ στα μεσάνυχτα. Αφού έθεσαν το ρολόι στα 90 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα το 2023 και το 2024, οι επιστήμονες έκαναν την αλλαγή το 2025 λόγω της ανεπαρκούς προόδου στην καταπολέμηση ή τη ρύθμιση των παγκόσμιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού κινδύνου, της κλιματικής κρίσης, των βιολογικών απειλών και των προόδων στις «ανατρεπτικές τεχνολογίες» όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Οι επιστήμονες του Bulletin ανέφεραν επίσης την εξάπλωση της παραπληροφόρησης, της αποπληροφόρησης και των θεωριών συνωμοσίας ως άλλες υπαρξιακές απειλές για την ανθρωπότητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Η ανθρωπότητα δεν έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο όσον αφορά τους υπαρξιακούς κινδύνους που μας απειλούν όλους», δήλωσε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Bulletin, Αλεξάντρα Μπελ, σχετικά με τους λόγους για την αλλαγή της φετινής χρονιάς. «Το Ρολόι της Αποκάλυψης είναι ένα εργαλείο για να επικοινωνήσουμε πόσο κοντά βρισκόμαστε στην καταστροφή του κόσμου με τις τεχνολογίες που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε από τα πυρηνικά όπλα, την κλιματική αλλαγή και τις ανατρεπτικές τεχνολογίες αυξάνονται συνεχώς. Κάθε δευτερόλεπτο μετράει και ο χρόνος μας τελειώνει. Είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητά μας», είπε η Μπελ.

Πέρυσι, οι επιστήμονες του Bulletin προειδοποίησαν ότι οι χώρες πρέπει να αλλάξουν πορεία προς τη διεθνή συνεργασία και δράση για τους πιο κρίσιμους υπαρξιακούς κινδύνους, τόνισε οΔρ Ντάνιελ Χολτζ, πρόεδρος του συμβουλίου επιστήμης και ασφάλειας του Bulletin, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

«Αντί να λάβουν υπόψη αυτή την προειδοποίηση, οι μεγάλες χώρες έγιναν ακόμη πιο επιθετικές, εχθρικές και εθνικιστικές», συνέχισε ο Χολτζ, ο οποίος είναι καθηγητής στο τμήμα φυσικής, αστρονομίας και αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Σικάγου.