Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και τα ερωτήματα για την τραγωδία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τρίκαλα, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Οι Αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και εκείνη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσε τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών.

Εκτός από τον ιδιοκτήτη, συνελήφθησαν και ο τεχνικός ασφαλείας αλλά και ο υπεύθυνος βάρδιας του εργοστασίου. Κατηγορούνται για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη.

Οι συλληφθέντες κρατούνται και θα οδηγηθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πληροφορίες ότι εντοπίστηκε τρύπα σε σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, όπως έγραφε νωρίτερα το enikos.gr, εργαζόμενοι τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπίσει ότι μύριζε υγραέριο στον χώρο του εργοστασίου. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης και στις συλλήψεις.

Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το εργοστάσιο άλλαξε ασφαλιστική τον Δεκέμβριο

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος επικοινώνησε με πραγματογνώμονες, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τους χώρους του εργοστασίου, μετέφερε τη δική τους εκδοχή για τα αίτια της έκρηξης. «Όλοι δείχνουν προς το προπάνιο, δηλαδή, το αέριο με το οποίο γινόταν η παρασκευή των προϊόντων» είπε χαρακτηριστικά.

Οι άτυχες εργαζόμενες της βραδινής βάρδιας δούλευαν στο ισόγειο, δηλαδή στην επιφάνεια της γης. Κάτω από αυτή, όπως λέει ο κ. Τέλλογλου, «υπήρχε ένα υπόγειο το οποίο ήταν 20 x 20 μέτρα και λειτουργούσε ως αποθηκευτικός χώρος και όχι ως χώρος παραγωγής.

Ο ίδιος τονίζει ότι υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα. Υπήρχε διαρροή αερίου στο υπόγειο; Εάν υπήρχε διαρροή αερίου στο υπόγειο προήλθε από το ίδιο το υπόγειο ή από άλλο χώρο του εργοστασίου; Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το προπάνιο, είναι ένα αέριο το οποίο κατεβαίνει στο χαμηλότερο σημείο ενός χώρου. Μπορούσε αυτή η συγκέντρωση του αερίου να ανιχνευτεί και με ποιον τρόπο;

Ο Τάσος Τέλλογλου στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νομοθεσία του 1993 και συγκεκριμένα το ΦΕΚ 477Β, το οποίο καθορίζει πώς χρησιμοποιείται το προπάνιο σε αυτές τις εγκαταστάσεις και αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν μετρητές εκεί όπου χρησιμοποιείται για την παραγωγή, οι οποίοι πρέπει να είναι 30 πόντους από το έδαφος. «Αν οι ανιχνευτές μπουν σε λάθος σημείο, απλώς δεν το μετρούν», σημείωσε ακόμη ο κ. Τέλλογλου.

Για το εάν γίνονται σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις επιθεωρήσεις για την εργασία, ο ίδιος υπογραμμίζει: «Oπως είχαμε δει και στην περίπτωση του ελβετικού ατυχήματος πριν από μερικές εβδομάδες, οι έλεγχοι που έγιναν από την Πυροσβεστική για το 2024 ήταν 1.180 και διαπιστώθηκαν 114 παραβάσεις. Τα πρόστιμα ήταν σχετικά μικρά, με το μέσο πρόστιμο να είναι στα 2.200 ευρώ. Η νομοθεσία, ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ».

Τέλος, ο ίδιος γνωστοποίησε πως το εν λόγω εργοστάσιο άλλαξε ασφαλιστή και η νέα ασφαλιστική ή ασφαλιστικές εταιρείες που το ανέλαβαν δεν είχαν προλάβει να κάνουν τη δική τους επιθεώρηση, καθώς το συμβόλαιο υπεγράφη τον Δεκέμβριο.

Την ίδια στιγμή, η πολύνεκρη τραγωδία, έφερε στο φως μια αλυσίδα παθογενειών στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε εργασιακούς χώρους. Οι αρμοδιότητες ελέγχου είναι διάσπαρτες και όλοι οι αρμόδιοι φορείς τραγικά υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να γίνονται με καθυστερήσεις ετών ή και ποτέ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Αναλυτικά, 201 εργαζόμενοι έχασαν πανελλαδικά τη ζωή τους στον χώρο εργασίας το 2025 και άλλοι 332 τραυματίστηκαν σοβαρά. Η περιοχή που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ανοδική τάση στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα είναι η Θεσσαλία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΣΕΕ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα το 2020 μετρήθηκαν τέσσερις θάνατοι, το 2022 πέντε και το 2023 οκτώ εργαζόμενοι δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους. Μέλος του Δ.Σ. της ΓΣΕΕ μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε μεταξύ άλλων: «Πώς μπορούν να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι όταν στη Θεσσαλία υπάρχουν μόλις 4 ελεγκτές για χιλιάδες χώρους εργασίας. Κάνεις καταγγελία και απαντούν ότι δεν υπάρχει προσωπικό».

Από την πλευρά του ο κ. Παναγιώτης Καρκατσούλης, καθηγητής δημόσιας Διοίκησης εξηγεί ότι «το ελληνικό δημόσιο πάσχει εδώ και δεκαετίες από ελεγκτικούς μηχανισμούς που να είναι αξιόπιστοι».

Από την γραφειοκρατία, την υποστελέχωση και την πολυδαίδαλη συναρμοδιότητα των φορέων που υποτίθεται ότι ελέγχουν την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, μάλλον δεν γλίτωσε ούτε η επιχείρηση των Τρικάλων, όπου χάθηκαν 5 άνθρωποι. Τον περασμένο Αύγουστο, κλιμάκιο του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και μέλη του εργατικού κέντρου Τρικάλων έφτασαν στο εργοστάσιο για αυτοψία και εκεί, φέρεται να συζητήθηκε αν υπήρχαν και αν λειτουργούσαν σωστά ανιχνευτές διαρροής αερίου.

Ο τεχνικός υπεύθυνος του εργοστασίου, δηλαδή ο ιδιώτης μηχανικός της επιχείρησης που δηλώνεται ως εκείνος που ελέγχει την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και έχει την ποινική και διοικητική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, τον Σεπτέμβρη του 2025, δηλαδή 1 μήνα μετά τον έλεγχο, φέρεται να απέστειλε στην Πυροσβεστική κάτοψη του εργοστασίου με τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί ανιχνευτές. Όμως, λόγω υποστελέχωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας ουδέποτε ο χώρος ελέγχθηκε.

Οι νέες μαρτυρίες

«Εκείνη την ώρα έπεσα κάτω διπλώθηκα και απλά σκάγανε τα πάνελ δίπλα στα πόδια μου και τα σίδερα. Μόλις σταμάτησαν αυτά να πέφτουν, κατευθείαν πήγα να βγω έξω και άκουγα φωνές, να φωνάζουν ‘’βοήθεια, βοήθεια, θεέ μου’’» τονίζει επιζών στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega.

O ίδιος πάλεψε με τις φλόγες και τον καπνό και κατάφερε να βγάλει έξω τρεις συναδέλφους του. Πίσω του, όμως, έμειναν εγκλωβισμένες οι πέντε γυναίκες. Η Ελένη, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη που βρίσκονταν στο ισόγειο, ακριβώς πάνω από το σημείο της έκρηξης, όπου το πάτωμα υποχώρησε.

Το εργοστάσιο στη συνέχεια διαλύθηκε και η φωτιά τύλιξε τα πάντα, με τις θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν να ξεπερνούν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

«Γύρισα πίσω, να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά συνέχιζαν τα πάνελ να πέφτουν, θόρυβοι, γυναίκες να ουρλιάζουν. Όπως και εγώ και το άλλο το παιδί προσπαθήσαμε… μόλις άκουσα το μπαμ είπα εδώ είμαστε δεν ξαναβγαίνουμε. Δεν θα ξαναδώ τα παιδάκια μου είπα, τη γυναίκα μου. Εκείνα τα λεπτά μέχρι να βγω από πίσω μπροστά είχε λαμπαδιάσει όλο το εργοστάσιο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Άλλος εργαζόμενος που διασώθηκε είπε τα εξής: «Ακούστηκε το μπαμ, έπεσε όλο το εργοστάσιο, λες και ήταν βόμβα. Ούτε αλεύρια είχε στο υπόγειο, ούτε ζάχαρες που ακούω χαζά. Ήταν ένα παλιό υπόγειο και μετά τον Daniel είχε λάσπες. Σωθήκαμε από θαύμα… Η έκρηξη έγινε εκεί που ήταν τα 5 κορίτσια. Τους «ρούφηξε» κάτω, τους τίναξε πάνω… Κάποιοι δεν ήξεραν ότι υπήρχε υπόγειο. Και μένα μου μύριζε κάτι πριν από ημέρες αλλά δεν κατάλαβα κάτι».

«Κατά καιρούς μύριζε, υγραέριο ήταν προπάνιο ήταν παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν. Πάντως κατά καιρούς μύριζε το είχαμε αναφέρει μας είπαν ότι είναι από το πλυντήριο πιάτων, ότι όταν φορτώνουν τα αυτοκίνητα εφοδιάζουν έτσι μυρίζει, δε μας είπαν κάτι παραπάνω», τόνισε άλλος εργαζόμενος στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.

Οι 2 καταγγελίες που είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνης στον Realfm 97,8

Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τις εγκαταστάσεις, όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος. Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το εργατικό κέντρο. Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το εργατικό κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις» τόνισε ο κ. Καραγκούνης, σημειώνοντας πως τέτοιες καταγγελίες γίνονται συχνά σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 που είχε να κάνει με ένα ζήτημα εξοπλισμού. Εκεί εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις -και θα υπάρξει σταχυολόγηση γιατί υπήρξαν ενστάσεις, οπότε θα δούμε τι θα πει και η ανεξάρτητη αρχή – που αφορούσαν μία σήμανση CE που έλειπε από ένα μηχάνημα, ενώ σε ένα μηχάνημα που είχε έναν διάδρομο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για ένα δραματικό γεγονός.

Επίσης, σημείωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας έχει εντείνει τους ελέγχους και το μόνο το 2025 αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2019, ενώ αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Εργασίας, υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, ύστερα από 35 χρόνια, επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. «Στο τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο κάναμε αλλαγές για να φέρουμε μία κουλτούρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους».