Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από την Πυροσβεστική σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο υπεύθυνος βάρδιας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Τι κερδίζει η Ελλάδα από την τεράστια εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με την Ινδία

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και τα ερωτήματα για την τραγωδία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τρίκαλα, έπειτα από την ...
22:29 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν – Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

Μια εφιαλτική υπόθεση ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, με την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφ...
22:14 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας – «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ρά...
22:09 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 27/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (27/1) η κλήρωση με αριθμό 3020 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι