Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν – Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

  Ένας 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, η οποία αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024. Ο δράστης παραδέχθηκε ότι την σκότωσε και πέταξε το πτώμα της στα σκουπίδια.
  Στο ίδιο κτίριο εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, αγνοούμενης από το καλοκαίρι του 2025, για την οποία ο 52χρονος ισχυρίζεται ότι πέθανε στον ύπνο της και εκείνος έκρυψε τη σορό της.
  Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή τους ισχυρισμούς του, αναμένοντας την ιατροδικαστική εξέταση για τη δεύτερη σορό και διερευνώντας υπόνοιες για τη δράση ενός "serial killer".
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Μια εφιαλτική υπόθεση ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, με την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφονία μιας 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι αποκαλύψεις του δράστη, ωστόσο, οδηγούν την Ασφάλεια στην έρευνα και ενός δεύτερου θανάτου στο ίδιο κτίριο, δημιουργώντας υπόνοιες για τη δράση ενός “serial killer”, σύμφωνα με το emakedonia.gr.

Η ομολογία για την 46χρονη

Ο δράστης παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έκοψε το νήμα της ζωής της 46χρονης στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο.

Ο 52χρονος ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, πέταξε το πτώμα της γυναίκας στα σκουπίδια.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό.

Υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις Aρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Οι αστυνομικές Aρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.

