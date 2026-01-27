Άρης Μουγκοπέτρος: Δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς – «Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο»

Σύνοψη από το

  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στο Instagram πως έκοψε τα μαλλιά του για καλό σκοπό, καθώς τα δώρισε σε καρκινοπαθείς.
  • Στη δημοσίευσή του, ο μουσικός ανέβασε φωτογραφία της κομμένης κοτσίδας του, δηλώνοντας πως τα προσφέρει για να γίνουν «δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα».
  • Ο ίδιος τόνισε πως «όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της αγάπης και της προσφοράς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από μία νέα ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, αποκάλυψε πως έκοψε τα μαλλιά του για καλό σκοπό, καθώς τα δώρισε σε καρκινοπαθείς.

Στη δημοσίευσή του, ο μουσικός ανέβασε μία φωτογραφία της κομμένης κοτσίδας του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το στιγμιότυπο, έγραψε ότι: «Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς.

Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

“Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός” , λέει ο Άγιος Παΐσιος.

Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη.

Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Τι κερδίζει η Ελλάδα από την τεράστια εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με την Ινδία

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:53 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Σωτήρης Τσαφούλιας για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: «Είναι το γούρι μου, του χρωστάω πάρα πολλά»

Τον Σωτήρη Τσαφούλια τον γνωρίσαμε το 2014 με την ταινία «Κοινός Παρονομαστής», ενώ στη συνέχε...
20:51 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι θυελλώδεις»

Στην παρουσίαση του βιβλίου της Μαργαρίτας Θεοδωράκη, «Οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού», που πραγ...
20:30 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μανώλης Μητσιάς για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαι ΠΑΟΚ από μικρό παιδί, ό,τι και να πούμε είναι λίγο»

Πανελλήνιο σοκ έχει προκαλέσει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία την Τρίτη 27 Ι...
19:29 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κατερίνα Βρανά: «Με το που έμεινα ανάπηρη, αυτό που ένιωσα να αδικείται περισσότερο ήταν η σεξουαλικότητά μου»

Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Τρίτη 27 Ιανουαρίου...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι