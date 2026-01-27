Άρης Μουγκοπέτρος: Δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς – «Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μέσα από μία νέα ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, αποκάλυψε πως έκοψε τα μαλλιά του για καλό σκοπό, καθώς τα δώρισε σε καρκινοπαθείς.

Στη δημοσίευσή του, ο μουσικός ανέβασε μία φωτογραφία της κομμένης κοτσίδας του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε το στιγμιότυπο, έγραψε ότι: «Δεν είναι απλώς ένα κούρεμα. Είναι μια πράξη προσφοράς.

Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

“Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός” , λέει ο Άγιος Παΐσιος.

Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη.

Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα».