Άρης Μουγκοπέτρος: «Με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους πάω όσα λεφτά θέλουν»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μίλησε το πρωί της Τρίτης (30/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος, μαζί με τον δικηγόρο του, Δημοσθένη Πέππα. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου ο γνωστός μουσικός κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

Σε ερώτηση για το τι συνέβη την ημέρα που πήγε να επισκεφτεί τα παιδιά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος εξήγησε ότι: «Καταρχήν, δεν υπήρχε λόγος ενημέρωσης, γιατί το μισθωτήριο που λένε ότι έχει αλλάξει, έγινε χωρίς να το γνωρίζω εγώ και επίσης χωρίς να έχω κάνει αποδοχή του μισθωτηρίου.

Δεν έγινε δεκτή η αποδοχή από τη μεριά μου, όχι για τα 750 ευρώ συν τα ασφάλιστρα 1000 κάτι, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αυτή τη στιγμή. Δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα για το λόγο ότι το πρώτο συμφωνητικό που μου έστειλαν, ήταν για να βλέπω τα παιδιά μου μόνο δύο ώρες την εβδομάδα».

«Μετά έγινε μία τροποποίηση, από δύο έγιναν τέσσερις οι ώρες. Δηλαδή δύο και δύο ώρες μέσα στην εβδομάδα. Επειδή εγώ δεν το έκανα αποδεκτό αυτό, είπαν ότι ήταν τα χρήματα. Που για εμένα Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μη μπορώ να δουλέψω αυτή τη στιγμή, αλλά για τα παιδιά μου, και έτσι, με αυτό το χέρι, που δεν το έχω δείξει ποτέ, θα πάω να δουλέψω στην οικοδομή και θα τους πάω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου. Η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή!», συνέχισε ο μουσικός.

«Θα παλέψω για τα παιδιά μου»

Επιπλέον, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανέφερε πως: «Καταρχήν, είπαν ότι εγώ είπα πως “θα δεις τι θα γίνει”. Επί μιάμιση ώρα δηλαδή η λεκτική μου βία ποια ήταν; “Θα δεις τι θα γίνει, θα δεις τι θα γίνει, θα δεις τι θα γίνει”; Για μιάμιση ώρα αυτό έκανα δηλαδή, έτσι; Νομίζω ότι εντάξει, υπήρξα πολύ βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο».

«Στο βίντεο που έδειξαν, επιλεκτικά τα βίντεο, και καλά ότι αυτά ήταν που έπρεπε να δείξουν, μέσα η γυναίκα μου λέει, επειδή είχα πάει με τον αδελφό μου: “Ναι, να έρθεις να πάρεις το απόγευμα τα παιδιά, μαζί με τον αδελφό σου, αλλά να έχετε βάλει τα καθισματάκια, πίσω για τα παιδιά”.

Της απάντησα και εγώ ο ίδιος, ότι: “Εννοείται, δεν θα διακινδύνευα ποτέ να βάλω τα παιδιά μου μπροστά στο αυτοκίνητο ή πίσω ή το οτιδήποτε άλλο”. Την ώρα που πήγαινα να τα πάρω εγώ με χαρά τεράστια, να δω τα παιδιά μου, με γλυκά με τα πάντα, που το είπε και η ίδια στο δικαστήριο, βλέπω ότι λείπουν από το σπίτι τα παιδιά», πρόσθεσε.

Ακόμα, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, αλλά πατέρας ήμουν από τους καλύτερους, και είμαι από τους καλύτερους και θα παλέψω για τα παιδιά μου!

Ξέρετε τι με πονάει πιο πολύ; Ότι πήγα μέσα στο σπίτι και η μία η μικρή, επειδή τυγχάνει να μου μοιάζει σε πολλά, μου το κράτησε όταν πήγα στο σπίτι και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά. Και αλήθεια εκεί μηδένισαν όλα μου τα συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους και είπα ότι εγώ θα δώσω την ψυχή μου για τα παιδιά μου, όπως έκανα από την αρχή που ήρθαν στη ζωή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο».