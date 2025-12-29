Αθωώθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος – «Θέλει μόνο να δει τα παιδιά του» – ΒΙΝΤΕΟ

Αθώος κρίθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος εξήλθε από την δικαστική αίθουσα των δικαστηρίων Τρίπολης στις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια.

Η διαδικασία ήταν μακρά, αφού διήρκεσε τέσσερις ώρες, με τον γνωστό σολίστ του κλαρίνου να αθωώνεται για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής.

Στις πρώτες του δηλώσεις στις κάμερες, ανέφερε πως την προηγούμενη φορά δεν ζήτησε συγγνώμη δημοσίως, τονίζοντας ότι, σεβόμενος τα παιδιά του, δεν ήθελε να προχωρήσει τότε σε δηλώσεις για να διευκρινίσει τη θέση του, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα arcadia24.gr.

Αμέσως μετά, ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας, έκανε λόγο για μια επώδυνη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος αθωώθηκε πλήρως.

Παράλληλα, ο κ. Πέππας τόνισε ότι «πρέπει όλοι να βάλουν μυαλό», προσθέτοντας: «Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός. Σήμερα τελέστηκαν δύο αυτόφωρα αδικήματα από καταθέσεις μαρτύρων. Εμείς δεν προχωράμε σε καμία ενέργεια πέραν όσων πράξει η εισαγγελική αρχή».

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για αυτόφωρα αδικήματα εξύβρισης και παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.