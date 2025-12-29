Άρης Μουγκοπέτρος: Στα δικαστήρια Τρίπολης για να απολογηθεί – Δείτε εικόνες και βίντεο από την άφιξή του

Τις πόρτες του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης πέρασε εκ νέου το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου 2025 ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο κ. Μουγκοπέτρος έφτασε συνοδεία του συνηγόρου του, Δημοσθένη Πέππα, αλλά και των αδελφών του, προκειμένου να απολογηθεί κεκλεισμένων των θυρών, καθώς η απολογία του την Παρασκευή είχε πάρει αναβολή.

O Άρης Μουγκοπέτρος κατηγορείται από τη σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Ο καλλιτέχνης είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Δείτε βίντεο από το arcadiaportal.gr: