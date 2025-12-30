Χρήστος Κάλοου: «Από ένα ιατρικό λάθος έπαθα ένα αρκετά βαρύ εγκεφαλικό – Με αγνόησαν οι πάντες»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου παραχώρησε ο Χρήστος Κάλοου. Ο αγαπημένος ηθοποιός και τραγουδιστής, ανάμεσα σε άλλα στη «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε και στο εγκεφαλικό που είχε πάθει το 2005. Ο καλλιτέχνης περιέγραψε τη μάχη που έδωσε για να αναρρώσει πλήρως, ενώ εξομολογήθηκε πως εκείνη την περίοδο τον «αγνόησαν οι πάντες», άνθρωποι που σύμφωνα με τον ίδιο είχε βοηθήσει, που «έτρεχα για το πρόβλημά τους».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Χρήστος Κάλοου είπε ότι: «Από ένα ιατρικό λάθος το 2005, υπέστην ένα εγκεφαλικό αρκετά βαρύ.

Σχεδόν ένα χρόνο χρειάστηκε για να σηκωθώ από το κρεβάτι, να πάω στην αρχή σε ένα καροτσάκι, μετά με τα «Πι» και τα λοιπά. Μπορείς να το πεις θαύμα, αλλά μπορείς να το πεις και θέληση, γιατί νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός!».

«Καταρχάς, με αγνόησαν οι πάντες. Όλοι αυτοί οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι συνδικαλιστές, που ήμουν μέσα στο σωματείο, που έτρεχα για το πρόβλημά τους. Ξαφνικά αγνοήθηκα από όλους αυτούς τους οποίους είχα εξυπηρετήσει», συνέχισε ο ηθοποιός.