Κλέλια Ανδριολάτου: Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της και το μήνυμά της – «Τους φίλους μου ανέβασα»

Σύνοψη από το

  • Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στα Καλάβρυτα στο Instagram, μεταξύ των οποίων και μία φωτογραφία με έναν άγνωστο άνδρα. Πολλοί θεώρησαν πως πρόκειται για τον σύντροφό της.
  • Ωστόσο, η ηθοποιός θέλησε να απαντήσει σε όσα ακούστηκαν με ένα νέο Instagram story, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν πρωτοτύπησα… Τους φίλους μου ανέβασα».
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει δηλώσει επανειλημμένα την επιθυμία της να προστατεύει την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι «δεν θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει αποφασίσει πως θα προστατέψει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ όσα ξέρουμε για αυτή είναι ελάχιστα. Το μοντέλο και ηθοποιός επέλεξε τα Καλάβρυτα για να περάσει ένα μέρος των διακοπών της τις γιορτές, και πριν από λίγες ώρες μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, ορισμένα στιγμιότυπα από το πώς περνάει.

Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχει ένα βίντεο και μία φωτογραφία, στα οποία την βλέπουμε να κάθεται στο μπαλκόνι, και μαζί με έναν άνδρα να απολαμβάνουν την ηρεμία της φύσης.

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou

Η ταυτότητα του άνδρα δεν είναι γνωστή, καθώς δεν φαίνεται το πρόσωπό του στα στιγμιότυπα και η Κλέλια Ανδριολάτου δεν έχει γράψει κάπου το δικό του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που θεώρησαν πως πρόκειται για τον σύντροφό της. Το πρωί της Τρίτης (30/12), η ηθοποιός σε ένα νέο Instagram story της, έγραψε ότι: «Δεν πρωτοτύπησα… Τους φίλους μου ανέβασα». 

Κλέλια Ανδριολάτου
Φωτογραφία: Instagram/klelia_andriolatou

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις της, το μοντέλο σε ερώτηση για το πώς έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική της ζωή, προσωπική, είχε απαντήσει: «Τα έχω καταφέρει γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους!».

«Ξέρεις, δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση. Δεν θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι. Έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω, γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί», είχε προσθέσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι ΚΟΜΥ δίπλα στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής

Η απώλεια βάρους μετά τα 50 μπορεί να έχει ένα κρυφό κόστος για τον εγκέφαλο – Τι έδειξε νέα μελέτη

Ακίνητα και κατασκευές 2025-2026: Οι προκλήσεις και οι αντοχές μιας κρίσιμης αγοράς

ΕΦΚΑ: Ποιες αλλαγές έρχονται από το 2026 για την παραγραφή χρεών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:39 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στηβ Ντούζος: Οι δηλώσεις μέσα από το νοσοκομείο – «Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και κάποιες μέρες ο Στηβ Ντούζος. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπ...
11:57 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Κατερίνα Καινούργιου: «Ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις»

Το πρωί της Τρίτης (30/12), στο «Happy Day» σχολίασαν την απάντηση που έδωσε η Κατερίνα Καινού...
10:32 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Δημήτρης Κόκοτας: «Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι μας, υγιή και δυνατό», λέει η σύζυγός του

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, στέκεται βράχος δίπλα του, και λίγο πριν φύγει το 2025...
09:09 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Λευτέρης Ζαμπετάκης: Ο Ελγιν δεν ήταν καθόλου ωραίος τύπος

Ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης μπαίνει στα… παπούτσια του Άγγλου λόρδου για τις ανάγκες ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι