Κλέλια Ανδριολάτου: Τα στιγμιότυπα από τις διακοπές της και το μήνυμά της – «Τους φίλους μου ανέβασα»

Η Κλέλια Ανδριολάτου έχει αποφασίσει πως θα προστατέψει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ όσα ξέρουμε για αυτή είναι ελάχιστα. Το μοντέλο και ηθοποιός επέλεξε τα Καλάβρυτα για να περάσει ένα μέρος των διακοπών της τις γιορτές, και πριν από λίγες ώρες μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, ορισμένα στιγμιότυπα από το πώς περνάει.

Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχει ένα βίντεο και μία φωτογραφία, στα οποία την βλέπουμε να κάθεται στο μπαλκόνι, και μαζί με έναν άνδρα να απολαμβάνουν την ηρεμία της φύσης.

Η ταυτότητα του άνδρα δεν είναι γνωστή, καθώς δεν φαίνεται το πρόσωπό του στα στιγμιότυπα και η Κλέλια Ανδριολάτου δεν έχει γράψει κάπου το δικό του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που θεώρησαν πως πρόκειται για τον σύντροφό της. Το πρωί της Τρίτης (30/12), η ηθοποιός σε ένα νέο Instagram story της, έγραψε ότι: «Δεν πρωτοτύπησα… Τους φίλους μου ανέβασα».

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες δηλώσεις της, το μοντέλο σε ερώτηση για το πώς έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική της ζωή, προσωπική, είχε απαντήσει: «Τα έχω καταφέρει γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους!».

«Ξέρεις, δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση. Δεν θα ήθελα στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι. Έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω, γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί», είχε προσθέσει.