  • Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του, Αμάλ, και τα οκτάχρονα δίδυμά τους έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες, παρά την παραδοχή του ηθοποιού ότι δυσκολεύεται ακόμα να μιλήσει τη γλώσσα, ακόμη και έπειτα από 400 ημέρες μαθημάτων.
  • Η απόφαση αυτή ακολουθεί την αγορά ενός αμπελώνα και κτήματος στη Νότια Γαλλία, με την οικογένεια να έχει επενδύσει σε μεγαλύτερη ιδιοκτησία κοντά στις Κάννες αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Ο Κλούνεϊ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για τους νόμους περί ιδιωτικότητας της χώρας, δηλώνοντας: «Εδώ, δεν βγάζουν φωτογραφίες τα παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις σχολικές πύλες. Αυτό είναι το νούμερο ένα για εμάς».
Τζορτζ Κλούνεϊ: Έγινε Γάλλος… αλλά ακόμη δυσκολεύεται με τη γλώσσα – «Για 400 ημέρες έκανα μαθήματα»
Φωτογραφία: AP

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του, Αμάλ, και τα οκτάχρονα δίδυμά τους έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες, παρά την παραδοχή του ηθοποιού ότι δυσκολεύεται ακόμα να μιλήσει τη γλώσσα, ακόμη και έπειτα από 400 ημέρες μαθημάτων.

Σύμφωνα με επίσημο διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο Παρίσι, η οικογένεια απέκτησε γαλλικά διαβατήρια, ενώ η απόφαση αυτή ακολουθεί την αγορά ενός αμπελώνα και κτήματος στη Νότια Γαλλία, αναφέρει η Daily Mail.

Ο 64χρονος Κλούνεϊ και η 47χρονη Αμάλ, που παντρεύτηκαν το 2014, είχαν αγοράσει αρχικά ένα σπίτι στη Νότια Γαλλία το 2021, πριν επενδύσουν το 2024 σε μεγαλύτερη ιδιοκτησία κοντά στις Κάννες αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στον Κλούνεϊ, μακροχρόνιο χρηματοδότη των Δημοκρατικών, αποδίδεται η επιρροή του στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή. Όπως σημείωσε σε άρθρο γνώμης στους New York Times τον Ιούλιο του 2024, ζήτησε από το κόμμα να βρει νέο υποψήφιο για το προεδρικό εισιτήριο.

Φωτογραφία: AP

Η οικογένεια διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ευρώπη, κατέχοντας ακίνητα στο Μπέρκσαϊρ της Βρετανίας και στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Η γέννηση των διδύμων τους, Αλεξάντερ και Έλλα, ανακοινώθηκε το 2017 στην γαλλική τηλεόραση, ενώ ο Κλούνεϊ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό του για τους νόμους περί ιδιωτικότητας της χώρας.

Όπως δήλωσε σε γαλλικό ραδιόφωνο τον Δεκέμβριο: «Λατρεύω τον γαλλικό πολιτισμό, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν είμαι ακόμη κακός έπειτα από 400 ημέρες μαθημάτων. Εδώ, δεν βγάζουν φωτογραφίες τα παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις σχολικές πύλες. Αυτό είναι το νούμερο ένα για εμάς».

Μετά την αγορά του κτήματος Domaine du Canadel κοντά στο χωριό Brignoles, η οικογένεια μετέτρεψε το 25δωματίων σπίτι τους στη λίμνη Κόμο, με γήπεδο τένις, σε «σπίτι διακοπών».

Το νέο τους κτήμα καλύπτει 425 στρέμματα, με ελαιώνα, αμπελώνα και γήπεδο τένις, προσφέροντας την ησυχία και την ιδιωτικότητα που καθιστούν τον χώρο αγαπημένο τους σημείο στον κόσμο.

Ο Κλούνεϊ είναι φίλος με τον δήμαρχο Didier Bremond και πέρυσι κατέγραψε μήνυμα για τον νέο χρόνο για τους κατοίκους του Brignoles, ξεκινώντας με «Bonjour, Didier!» και συνεχίζοντας: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους ένα πολύ Καλή Χρονιά. Ελπίζω ότι περάσατε υπέροχα τις διακοπές σας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους, γιατί αγαπάμε να περνάμε χρόνο στο Var και στο Brignoles. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη φιλοξενία σας και για τη φιλία που μας δείχνει ο Didier».

Η αυτοκρατορία ακινήτων της οικογένειας περιλαμβάνει επίσης κατοικίες στο Κεντάκι και στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Κλούνεϊ φαίνεται να εδραιώνεται ως «βασιλιάς των endorsements», έχοντας υπογράψει πρόσφατα νέα συμφωνία με την υπηρεσία παράδοσης φαγητού Grubhub των ΗΠΑ, γυρίζοντας διαφημιστικά στον ιστορικό χώρο North Mymms Park.

Διαθέτει επίσης σπίτι στο Σόνινγκ του Μπέρκσαϊρ, με τη σύζυγό του, και έχει αναδείξει το κωμικό του ταλέντο στις διαφημίσεις για τη Nespresso, ενώ υπηρετεί ως πρεσβευτής της Omega από το 2007, κερδίζοντας περίπου 2,97 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επιπλέον, έχει συνεργαστεί με Fiat, Martini & Rossi, DNB Bank, Omaze, Warburtons, Mercedes-Benz και Toyota.

Με περιουσία που εκτιμάται στα 675 εκατομμύρια δολάρια από τηλεοπτικούς ρόλους και συνεργασίες με μάρκες, ο Κλούνεϊ παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς ηθοποιούς στο χώρο των διαφημίσεων.

