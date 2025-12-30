Μητροδήμος: «Ανυπομονώ να δεσμεύσουν τους λογαριασμούς μου, να δείτε πανηγύρι που θα γίνει» – Τι απαντά ο αγροτοσυνδικαλιστής που φέρεται να ελέγχεται

  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Μητροδήμος απάντησε στα δημοσιεύματα που τον φέρουν να έχει λάβει αποζημιώσεις άνω των 300.000 ευρώ το διάστημα 2020-2025, όντας ο τρίτος αγρότης υπό έλεγχο.
  • Ο κ. Μητροδήμος δήλωσε ότι «ανυπομονώ να μου τους δεσμεύσουν να δείτε πανηγύρι που θα γίνει» και τόνισε ότι είναι ανοιχτός σε όλους τους ελέγχους.
  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής υποστήριξε ότι τον χτυπούν επειδή μίλησε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι αγρότες ζητούν «να σταματήσουν οι δικογραφίες» ως Νο1 προϋπόθεση για διάλογο.
Απαντήσεις έδωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Μητροδήμος από τη Συντονιστική Επιτροπή της Νίκαιας για τα δημοσιεύματα που τον φέρουν το διάστημα 2020- 2025 να έχει λάβει αποζημιώσεις άνω των 300.000 ευρώ. Είναι ο τρίτος αγρότης που φέρεται να ελέγχεται, εκτός από τους κ.κ. Ανεστίδη και Μπότα.

Ο κ. Μητροδήμος υποστήριξε μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ότι «αν ήμουν παράνομος, θα ήμουν πληρωμένος; 6 μήνες απλήρωτος και περιμένουμε η ΑΑΔΕ να κάνει τους ελέγχους να μας πληρώσει. Βλέπουμε από το Μέτρο 23, από 27.000 ευρώ να παίρνουμε 20.000, βλέπουμε την αποζημίωση να μειώνεται από τα 720 ευρώ στα 550 ευρώ και αναρωτιόμαστε για  ποιον λόγο παίρνουμε τα λεφτά που δικαιούμαστε; Τόσα χρόνια που δεν είχαμε πάθει ζημιές και δίναμε τις εισφορές στον ΕΛΓΑ ήταν καλά; Τόσα χρόνια δεν έχω δει τέτοιο πράγμα να γίνεται ξανά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όσες φορές κάναμε τις παραγωγές και πληρώναμε τις εισφορές χωρίς να παίρνουμε αποζημιώσεις γιατί δεν θέλαμε, απλά ασφαλίζαμε τα προϊόντα, ήταν καλά. Τώρα που ήρθε η ώρα να λάβουμε χρήματα καθώς πάθαμε αποδεδειγμένα ζημιές, δηλ. τι πρέπει να κάνουμε;».

Ο κ. Μητροδήμος θεωρεί ότι τον χτυπούν επειδή ανήκει σε εκείνους που μίλησαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι αγρότες βγήκαμε και μιλήσαμε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από εκεί δεν ξεκίνησαν όλα; Η ίδια η Εξεταστική έχει… φέρει νεκρούς για μάρτυρες. Εμένα βρήκαν να χτυπήσουν; Είμαι εδώ και θα είμαι εδώ σε πείσμα των καιρών και θα παραμείνω εδώ. Και μπορώ να είμαι ανοιχτός σε όλους τους ελέγχους. Και για να τελειώσουν τα ψέματα, οι λογαριασμοί μου έχουν λεφτά μέσα, ανυπομονώ να μου τους δεσμεύσουν να δείτε πανηγύρι που θα γίνει. Εννοείται ότι θέλω τους ελέγχους. Όπως πήρα εγώ χρήματα έχουν πάρει και ορισμένοι επιτήδειοι. Σε αυτούς γιατί δεν τρέχει η Δικαιοσύνη και γιατί δεν βγαίνουν ονόματα στα μανταλάκια; Βγαίνουν τα ονόματα αγροτών από μπλόκα».

Σε ερώτηση για το εάν ανήκει σε εκείνους που θέλουν διάλογο εδώ και τώρα, απάντησε: «Όλοι οι αγρότες θέλουν διάλογο αλλά θέλουμε δεσμεύσεις, θεσμοθετημένα πέντε πράγματα και Νο1 να σταματήσουν οι δικογραφίες. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε σε διάλογο αν δεν πάρουμε δεσμεύσεις».

Στη συνέχεια τόνισε ότι «θεωρώ ότι είμαστε Δεξιοί και μας πολεμούν από την ίδια μας την παράταξη. Με λυπεί αυτό. Ξέρω ότι είμαστε αγρότες, άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένας και με λυπεί ότι το γυρίζουν στο πολιτικό. Ήρθε η κα Καρυστιανού πριν από μερικές ημέρες και πήγαν να πολιτικοποιήσουν το θέμα».

