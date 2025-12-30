Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ

Σύνοψη από το

  • Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε 15χρονη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αφού έχασε τις αισθήσεις της. Η ζωή της δεν διέτρεξε κίνδυνο.
  • Η ανήλικη αγόρασε μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από μίνι μάρκετ της πόλης, χωρίς να της ζητηθεί ταυτοποίηση για την ηλικία της.
  • Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Στο νοσοκομείο κατέληξε, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, μία 15χρονη στο Ρέθυμνο, η οποία αγόρασε μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από μίνι μάρκετ της πόλης, χωρίς να της ζητηθεί ταυτοποίηση για την ηλικία της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στη συνέχεια κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε τέτοια που απαιτήθηκε η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ζωή της δεν διέτρεξε κίνδυνο.

Οι αστυνομικές αρχές που ενημερώθηκαν για το περιστατικό προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παράνομη πώληση αλκοόλ σε ανήλικο.

09:51 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

