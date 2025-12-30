Δημήτρης Κόκοτας: «Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να μας τον φέρει σπίτι μας, υγιή και δυνατό», λέει η σύζυγός του

  • Ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, δίνοντας σοβαρή μάχη για την υγεία του ύστερα από καρδιακή ανακοπή.
  • Η σύζυγός του, Κατερίνα, δήλωσε πρόσφατα ότι «είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση» και πως «ο Δημήτρης καταλαβαίνει».
  • Εύχεται ο καινούργιος χρόνος να τους φέρει τον Δημήτρη Κόκοτα σπίτι τους, «υγιή και δυνατό».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δημήτρης Κόκοτας

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, στέκεται βράχος δίπλα του, και λίγο πριν φύγει το 2025 έκανε κάποιες δηλώσεις στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου.

Από τον Μάρτιο του 2024 ο Δημήτρης Κόκοτας δίνει μία σοβαρή μάχη για την υγεία του. Ύστερα από μία καρδιακή ανακοπή που υπέστη, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης νοσηλεύεται στο «Γεννηματάς», έχοντας από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του την οικογένειά του και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα εξομολογήθηκε πως: «Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει».

«Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο, να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας, υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά!», συνέχισε η Κατερίνα Κόκοτα.

09:09 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

