Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω την Δέσποινα Βανδή»

  • Ο Φοίβος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Νίκο Καρβέλα, δηλώνοντας ότι «δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια» και ότι τον εκτιμά πολύ ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα.
  • Ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης αποκάλυψε ότι δεν συνεργάστηκε με την Άννα Βίσση, γιατί «θεωρούσα ότι προδίδω την Δέσποινα Βανδή» και δεν το μετανιώνει.
  • Σχετικά με την Δέσποινα Βανδή, ο Φοίβος ανέφερε τη μακροχρόνια καλλιτεχνική τους σχέση 17 ετών και δήλωσε ανοιχτός σε μελλοντική συνεργασία, λέγοντας «Γιατί όχι;».
Φοίβος
Φωτογραφία: Instagram/phoebus.official

Ο Φοίβος σε συνέντευξη στο vidcast του Daily Kous Kous και στον Παναγιώτη Σίμο μίλησε για τον Νίκο Καρβέλα, για την Άννα Βίσση αλλά και τη συνεργασία του με την Δέσποινα Βανδή, η οποία κράτησε 17 ολόκληρα χρόνια.

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι… το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος. Τον εκτιμώ πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, οκ. Εγώ μουσικά το κρίνω. Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της έξω και είχα ενορχηστρώσει 2 ή 3 τραγούδια του και 2 δικά μου που ήταν τα demo» ανέφερε αρχικά ο Φοίβος.

«Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω την Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω» απάντησε ο ταλαντούχος μουσικοσυνθέτης.

Σχετικά με το αν θα συνεργαζόταν ξανά με την Δέσποινα Βανδή, ο Φοίβος απάντησε: «Γιατί όχι; Με την Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από “Δεσποινίλα”. Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου. Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για την Δέσποινα ασυνείδητα».

