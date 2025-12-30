Σταματίνα Τσιμτσιλή για Κατερίνα Καινούργιου: «Ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις»

  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε στο «Happy Day» την απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου στη Μαίρη Συνατσάκη, σχετικά με τον λόγο που η τελευταία την έχει κάνει unfollow.
  • Η παρουσιάστρια του «Happy Day» διαφώνησε με την Καινούργιου, τονίζοντας ότι «ακόμα και αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις».
  • Η Τσιμτσιλή παρατήρησε επίσης ότι η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου φέτος έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στα θέματα, ενώ ανέφερε πως η εγκυμοσύνη μπορεί να την έχει κάνει πιο ευαίσθητη.
Ελένη Φλισκουνάκη

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili

Το πρωί της Τρίτης (30/12), στο «Happy Day» σχολίασαν την απάντηση που έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου για το θέμα με την Μαίρη Συνατσάκη, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να τοποθετείται για τα όσα είπε η συνάδελφός της.

«Χθες εμείς παίξαμε τη συνέντευξη της Μαίρης Συνατσάκη στον Fipster, και επιλέξαμε να απαντήσουμε σε άλλα πράγματα», ανέφερε αρχικά η οικοδέσποινα του «Happy Day».

Συνεχίζοντας, η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε ότι: «Νομίζω ότι είναι λίγο και η εγκυμοσύνη που είσαι λίγο πιο ευαίσθητη και τα όριά σου είναι διαφορετικά. Σε αυτό έχω μια διαφωνία με την Κατερίνα ως προς τι. Όταν είσαι μια παρουσιάστρια με την εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας, ακόμα και αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις. Το ότι η εκπομπή της είναι διαφορετική φέτος σε σχέση με πέρυσι, είναι κάτι που το είπε και ο Τσουρός στο σχόλιό του στο συμβάν, είναι κάτι που στα μάτια των συναδέλφων φαίνεται, ότι έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα».

«Και η ίδια δεν μπλέκεται σε λόγια, σε απαντήσεις, σε ανταπαντήσεις. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη της. Είναι το στήσιμο της εκπομπής. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάτι παίζεται στην εκπομπή σου, ακόμα κι αν εκτεθείς μία φορά και δεν το ξέρεις, μετά απαιτείς και λες. Δηλαδή, αν εμένα μια φορά η Μαίρη δεν μου έχει τους τίτλους για ένα βίντεο και δω ότι είναι κάτι στον αέρα που δεν μου αρέσει, θα της πω: “Μαίρη μου, την άλλη φορά θέλω να ξέρω”» πρόσθεσε.

«Η Μαίρη θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή»

Επιπλέον, η παρουσιάστρια είπε πως: «Ακούω αυτό που λέει η Κατερίνα, σου λέω, στο κομμάτι αυτό με τη σκαλέτα έχω αυτή τη διαφωνία, γιατί όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα ότι και η Μαίρη δίνει συνεντεύξεις συχνά, θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή».

«Το Κατερινάκι μας είναι στην πιο ωραία φάση της ζωής της, και νομίζω ότι όντως λίγο και οι ορμόνες, λίγο και η εγκυμοσύνη, την έκαναν να στεναχωρηθεί περισσότερο. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και είπε ότι θα μπορούσε να το θυμίσει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν διαφωνώ. Στο κομμάτι της εκπομπής σου λέω, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο στα μάτια των συναδέλφων, των τηλεκριτικών και των τηλεθεατών, ότι φέτος έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα» σημείωσε.

