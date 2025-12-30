Στηβ Ντούζος: Οι δηλώσεις μέσα από το νοσοκομείο – «Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω»

Σύνοψη από το

  • Ο Στηβ Ντούζος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εδώ και κάποιες μέρες, έχοντας κορονοϊό, τον οποίο πρέπει να προσέξει λόγω και άλλων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.
  • Στις δηλώσεις του στο «Πρωινό» ο ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Ό,τι παθαίνεις χθες, να το ξεχνάς. Είμαι σκύλος αγόρι μου, δεν καταλαβαίνω».
  • Ο ίδιος αποκάλυψε πως νοσηλεύεται ήδη δύο εβδομάδες, σημειώνοντας ότι «όπως μπήκε ο χρόνος, φεύγει».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στηβ Ντούζος
Πηγή: Facebook

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και κάποιες μέρες ο Στηβ Ντούζος. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και αποκάλυψε πως έχει κορονοϊό, τον οποίο πρέπει να προσέξει λόγω και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Στις δηλώσεις του, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Πρωινό» το πρωί της Τρίτης (30/12), ο ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Ό,τι παθαίνεις χθες, να το ξεχνάς. Είμαι σκύλος αγόρι μου, δεν καταλαβαίνω».

«Κόλλησα κορονοϊό Πρωτοχρονιά φέτος και έκανα ανήμερα Πρωτοχρονιάς στο νοσοκομείο. Το 2025, 1η Ιανουαρίου, και μπήκε έτσι ο χρόνος. Και τώρα πάλι, φεύγοντας ο χρόνος, κόλλησα ξανά κορονοϊό. Είναι παλιό στέλεχος, αλλά επειδή έχω ΧΑΠ, τις καρδιές και αυτά, νοσηλεύομαι για κάθε περίπτωση. Τα Χριστούγεννα ήμουν μέσα στο νοσοκομείο, και από ό,τι φαίνεται και Πρωτοχρονιά. Όπως μπήκε ο χρόνος, φεύγει», εξήγησε στην αρχή ο Στηβ Ντούζος.

Όταν ο Θάνος Βάγιος σημείωσε ότι τον ακούει ευδιάθετο, ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν υπάρχει αγόρι μου! Επειδή είσαι πιο νέος μία συμβουλή: “Ό,τι παθαίνεις χθες, να το ξεχνάς”».

«Η σύζυγος μια χαρά, πάντα δίπλα μου εδώ, τα παιδιά μου. Είμαι ήδη μέσα δύο εβδομάδες. Εμένα το πρόγραμμά μου είναι μία, δύο, τρεις του μηνός να βολτάρω με την Harley. Τώρα αν τα καταφέρω… Είμαι σκύλος αγόρι μου, δεν καταλαβαίνω!», πρόσθεσε ο Στηβ Ντούζος.

13:46 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

