Λάρισα: 55χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ πέθανε από καρδιά μόλις έμαθε για το τροχαίο στη Ρουμανία

Τραγωδία δίχως τέλος η σημερινή μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς λίγες ώρες μετά την είδηση του πολύνεκρου τροχαίου, έγινε γνωστό ότι ένας 55χρονος υποστηρικτής της ομάδας από τη Λάρισα έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς, όταν και έμαθε για το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το μίνι λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν με προορισμό τη Γαλλία για το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00), συγκρούστηκε με βυτιοφόρο που κουβαλούσε αλκοόλ. Τρεις άλλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, ωστόσο όλοι τους είναι εκτός κινδύνου.

Όμως, στη Λάρισα, ένας άλλος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν άντεξε όταν έμαθε τα τραγικά γεγονότα. Ο 55χρονος πιθανότατα είχε πρόβλημα με την καρδιά του και πληροφορίες θέλουν να είχε προγραμματίσει επέμβαση. Ωστόσο, τον πρόλαβαν τα γεγονότα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακό επεισόδιο και να φύγει (και αυτός) πρόωρα από τη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ