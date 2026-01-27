Δυστύχημα στη Ρουμανία: Θλίψη και οδύνη για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο, τα σενάρια που εξετάζονται

Η Ελλάδα πενθεί για τους επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν με βαν προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν τον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας τους. Το ταξίδι ξεκίνησε με χαρά και ανυπομονησία, όμως κατέληξε σε ανείπωτο πόνο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Lugojelul, στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, όταν ο οδηγός του μαύρου βαν προσπάθησε να κάνει προσπέραση σε βυτιοφόρο. Πριν προλάβει να επιστρέψει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα το όχημα να διαλυθεί σε χιλιάδες κομμάτια. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, επτά άτομα έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, ενώ ακόμη τρεις τραυματίστηκαν – δύο σοβαρά και ένας ελαφρά. Ο τελευταίος ήταν εκείνος που κάλεσε σε βοήθεια.

Το συγκλονιστικό βίντεο της σύγκρουσης

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους βρίσκεται ο Γιώργος Καραμήτρος, Έλληνας κάτοικος της πόλης, ο οποίος κινητοποιήθηκε άμεσα για να προσφέρει βοήθεια και στήριξη. «Είμαι βαθιά συγκινημένος για τα παιδιά. Από την πρώτη στιγμή είμαστε εδώ πέρα να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε το παραπάνω», δήλωσε εμφανώς φορτισμένος στο STAR.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι τρεις τραυματίες έχουν πλήρη επαφή με το περιβάλλον. «Τους είδα και τους τρεις και έχουν επικοινωνία. Είναι πάρα πολύ καλά, τους κοιτάνε οι γιατροί», είπε, δίνοντας μια νότα ανακούφισης. Παράλληλα, επεσήμανε το υψηλό επίπεδο του νοσοκομείου, λέγοντας πως πρόκειται για «ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, μεγάλο, πανεπιστημιακό».

Ο κ. Καραμήτρος στάθηκε και στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών Αρχών, επισημαίνοντας ότι «ο πρόξενος ήρθε άρον άρον και στάθηκε από την πρώτη στιγμή». Οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποβάλλονται σε εκτεταμένες εξετάσεις προληπτικού χαρακτήρα.

«Υποχρεωτικά τους κάνουν γενικές, σωματικές και κρανιακές εξετάσεις. Μου είπαν ότι είναι καλά, δόξα τω Θεώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως περισσότερα στοιχεία για τα τραύματά τους αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες.

Άμορφη μάζα το mini bus

Τα συνεργεία διάσωσης και τα ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως μετά το φρικτό τροχαίο, στο σημείο, ενώ η εθνική οδός παρέμεινε κλειστή για αρκετές ώρες. Η εικόνα του βαν μεταμορφωμένου σε άμορφη μάζα συγκλόνισε τις ρουμανικές Αρχές και τα σωστικά συνεργεία, που μίλησαν για μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.

Η είδηση της τραγωδίας προκάλεσε βαθιά θλίψη στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνη και την Αλεξάνδρεια, απ’ όπου κατάγονταν τα θύματα. Μάλιστα, ένα από τα θύματα της τραγωδίας, είχε έρθει από το Βέλγιο προκειμένου να βρεθεί στον αγώνα. Στον σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια, ο χρόνος έχει πραγματικά παγώσει. Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι της ομάδας, βρέθηκαν έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Το δρομολόγιο που θα έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι οπαδοί εκτελούσε το δρομολόγιο μέσα από χώρες που βρίσκονται εντός ζώνης Σένγκεν, ώστε να αποφευχθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Η διαδρομή αυτή αποδείχθηκε μοιραία για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για το ματς της ομάδας τους με τη Λυών, καθώς η σύγκρουση με φορτηγό είχε τραγική κατάληξη.

Οι σημαίες στην Τούμπα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ οι οικογένειες των αδικοχαμένων νέων ζουν ώρες αγωνίας ενόψει της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης και του επαναπατρισμού των σωρών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας πρόξενος και η διερμηνέας της πρεσβείας μετέβησαν στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, ώστε να συντονίσουν τη διαδικασία σε συνεργασία με τις ρουμανικές Αρχές. Οι τελευταίες επιβεβαίωσαν ότι το μίνι λεωφορείο ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία, μεταφέροντας δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε όχημα που είχε χωρητικότητα 8+1 θέσεων.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στη Ρουμανία, Ραέντ Αραφάτ, δήλωσε: «Στο ατύχημα ενεπλάκησαν περισσότερα οχήματα, ένα από τα οποία ήταν δεξαμενή φορτωμένη με αλκοόλ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν διαρροές, αλλά το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τραγικό, με έξι νεκρούς».

Η Ρουμανική Αστυνομία ανέφερε ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα και πως η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, με τα οχήματα να εκτρέπονται μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Τα σωστικά ελικόπτερα δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, γεγονός που δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η υπερκούραση του οδηγού και πιθανές παραβάσεις ασφαλείας. Η ρουμανική κοινωνία, όπως και η ελληνική, έχουν βυθιστεί στο πένθος για τους νέους που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους ταξιδεύοντας για την ομάδα που αγαπούσαν.

Τα πιθανά σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση του βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με το φορτηγό – Τι λέει ειδικός

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Άουρ, μιλώντας στο Digi 24, προσπάθησε να ρίξει φως στις πιθανές αιτίες του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, όλα δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου, που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο οδηγός ενδέχεται να ευθύνεται για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα.

Ο Τίτι Άουρ περιέγραψε τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την τραγική έκβαση. «Κάτι συνέβη μέσα στο μίνι λεωφορείο. Μια πιθανότητα θα ήταν να ένιωσε ναυτία ή να ήταν αφηρημένος, κάτι που είναι συχνό για επαγγελματίες οδηγούς. Μια έντονη απόσπαση της προσοχής, σε τέτοιο βαθμό που δεν πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο είχε σταματήσει προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε έναν καβγά, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος ειδικός.

Παράλληλα, ο Άουρ υπογράμμισε πως ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει τη σύγκρουση. «Ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε χρόνο να κάνει τίποτα… από τη δική μου οπτική γωνία δεν θα μπορούσε να την είχε αποφύγει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένοχος», τόνισε, επισημαίνοντας πως όλα συνέβησαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης.

Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Τραγωδία στη Ρουμανία: Κανονικά θα διεξαχθεί η αναμέτρηση Λυών – ΠΑΟΚ, παρά το αίτημα του «δικεφάλου του Βορρά» για αναβολή

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε επίσημα ότι η αναμέτρηση με τη Λυών για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα διεξαχθεί κανονικά την Πέμπτη (22:00, CosmoteSport4), παρά το αίτημα της ομάδας στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία (UEFA) για αναβολή, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, όπου έχασαν τη ζωή τους φίλαθλοι του «δικεφάλου του Βορρά».

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η ΠΑΕ ήρθε σε επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, ενώ εκπρόσωποί της μετέβησαν άμεσα στο σημείο της τραγωδίας. «Το ότι θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα είναι αυτονόητο. Επικοινωνήσαμε με την UEFA, ωστόσο η αναβολή του αγώνα είναι αδύνατη. Είμαστε σε επαφή με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, ώστε να γίνουν όσα πρέπει για να εκφράσουμε το πένθος μας», αναφέρεται.

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Ιβάν Σαββίδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, δίνοντας σαφείς οδηγίες για τις επόμενες κινήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ζήτησε να γίνουν τα πάντα για τη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος, τη φροντίδα των τραυματιών, τη μεταφορά των σορών των θυμάτων στην Ελλάδα και τη στήριξη των οικογενειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάριος Τσάκας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ, αναχωρεί άμεσα για τη Ρουμανία, συνοδευόμενος από νομικούς, ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. Στόχος είναι να καταγραφούν σωστά τα γεγονότα και να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους τραυματίες.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να υπάρξει πλήρης συντονισμός με τις ρουμανικές αρχές για τη διαχείριση της κρίσιμης κατάστασης.

Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται, οι σημαίες στην Τούμπα θα κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, με ολόκληρη την οικογένεια της ομάδας να θρηνεί για την ανείπωτη απώλεια.

ΠΑΟΚ: Ο χρόνος σταματά, η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο ΠΑΟΚ εξέφρασε την βαθιά οδύνη για την άδικη απώλεια των επτά φιλάθλων του που ταξίδευαν στη Ρουμανία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

«Ο χρόνος σταματά. Παγώνει. Τα λόγια στερεύουν. Ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό. Τα δάκρυα τρέχουν από τα μάτια. Η θλίψη σε κυριεύει, σε γονατίζει, σε διαλύει.

Μια ακόμα μαύρη μέρα. Μια ακόμα ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, που η αγάπη τους για τα τέσσερα γράμματα τους πήρε μακριά.

Αυτή η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφτασε εκεί, τους άφησε εκεί και συνέχισε παραπέρα, μα η ψυχή τους θα αναπαύεται πάντα κάτω από τις φτερούγες του Δικέφαλου Αετού.

Τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Στον αβάσταχτο πόνο τους, δεν θα είναι μόνες. Η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ θα είναι πάντα δίπλα τους για να απαλύνει όσο γίνεται αυτόν τον πόνο.

Η σκέψη μας είναι και στους τραυματίες, που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα, θα φροντίσουμε να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, θα είμαστε πάντα δίπλα τους.

Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά…».

Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

«Από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, επικοινώνησα με τις Ρουμανικές Αρχές και συγκεκριμένα με τον ομόλογο μου Υπουργό Υγείας της Ρουμανίας κ. Alexandru Rogobete και με τον Υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων κ. Raed Arafat. Οι τρεις τραυματίες έχουν συνείδηση και αυτή την στιγμή μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Περισσότερες πληροφορίες για την υγεία τους θα έχουμε σε λίγη ώρα. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε κάθε είδους βοήθεια που θα χρειαστεί ή να τους μεταφέρουμε στην Ελλάδα εάν αυτό κρίνουν οι γιατροί. Έχουμε αρίστη συνεργασία με τις Ρουμανικές Αρχές τις οποίες και ευχαριστούμε» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και προσέθεσε:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τη μεγάλη μου θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ για το τραγικό αυτό δυστύχημα».

Μητσοτάκης: Βαθιά συγκλονισμένος για το δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας

«Βαθιά συγκλονισμένος πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε 7 νέους συμπατριώτες μας. Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη», τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «τούτες τις δύσκολες στιγμές, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».

Συγκλονισμένος ο αδελφός θύματος του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Όλοι ήταν φίλοι, μαζί έκαναν τις εκδρομές»

Λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, ο αδελφός ενός εκ των θυμάτων μίλησε στο Action 24, δηλώνοντας πως ακόμα δεν έχει λάβει καμία επιβεβαιωμένη ενημέρωση για τον αδελφό του. «Έχουν γίνει τρεις ταυτοποιήσεις μόνο από τις επτά. Δεν ξέρω ακόμα τίποτα, γιατί περιμένω κι εγώ να με ενημερώσουν 100%, για να είμαι σίγουρος. Από τη Θεσσαλονίκη έφυγαν τα παιδιά», ανέφερε συγκλονισμένος.

Ο άνδρας περιέγραψε πως οι επιβάτες του μοιραίου βαν ήταν όλοι φίλοι, άνθρωποι που συνήθιζαν να ταξιδεύουν μαζί για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα. «Όλοι ήταν φίλοι, όλοι μαζί έκαναν τις εκδρομές. Τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Είχαν πάει και σε άλλα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό», είπε.

«Περιμένω, όπως σας είπα, να ταυτοποιήσουν και τα άλλα τέσσερα μέλη. Από εκεί και πέρα, άγνωστο είναι, γιατί εικασίες κάνουν όλοι. Δεν γνωρίζω κάτι», τόνισε.

Ιβάν Σαββίδης: Συγκλονίζει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία

Σε δήλωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ προχώρησε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης, έπειτα από την είδηση ότι οπαδοί του «δικεφάλου» σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Ρουμανία.

Αναλυτικά

«Μία ανείπωτη τραγωδία χτύπησε σήμερα την πόρτα μας. Είμαι συντετριμμένος για την τόσο άδικη απώλεια νέων ανθρώπων, φιλάθλων της αγαπημένης μας ομάδας, που ταξίδευαν για να σταθούν δίπλα στον ΠΑΟΚ μας.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο. Η σκέψη μου είναι με τους δικούς τους ανθρώπους. Προσεύχομαι να πάνε όλα καλά για όσους τραυματίστηκαν και δίνουν κρίσιμη μάχη αυτές τις ώρες».

Ξύπνησαν «μαύρες μνήμες» από την τραγωδία του 1999 στα Τέμπη για τον ΠΑΟΚ – Οι ανατριχιαστικές ομοιότητες των 2 δυστυχημάτων

Η «κατάρα» που κυνηγάει τον ΠΑΟΚ να θρηνεί τα παιδιά του στην άσφαλτο, έπεσε ξανά βαριά πάνω από την ασπρόμαυρη ποδοσφαιρική οικογένεια. Το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία – 7 νεκροί και 3 βαριά τραυματίες – «ξύπνησε» εκείνες τις «μαύρες» μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη. Εκεί που «έσβησαν» 6 φίλαθλοι του Δικέφαλου του Βορρά και ο οδηγός του πούλμαν.

Οι ομοιότητες των δύο τροχαίων δυστυχημάτων σε Τέμπη και Ρουμανία είναι ανατριχιαστικές.

Καταρχάς μία μοιραία προσπέραση ήταν εκείνη που οδήγησε στον θάνατο τους 7 επιβάτες τόσο του πούλμαν στα Τέμπη, όσο και τους 7 επιβάτες του mini bus στη Ρουμανία.

Ανατριχιαστικός είναι και ο ίδιος αριθμός των νεκρών: 7 στα Τέμπη (6 φίλαθλοι + ο οδηγός) και 7 και στη Ρουμανία.

Η σφοδρή σύγκρουση και στα δύο δυστυχήματα, έγινε με φορτηγό, σε μετωπική στο αντίθετο ρεύμα.

Η διαφορά είναι ότι στα Τέμπη οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν από αγώνα της ομάδας τους στην Αθήνα, ενώ στη Ρουμανία πήγαιναν οδικώς στη Λυών για να παρακολουθήσουν το ματς της ομάδας τους με τους Γάλλους.

Λοβέρδος στο enikos.gr για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είναι μία μεγάλη και φρικτή τραγωδία – Οι συγγενείς μπορούν να επικοινωνούν με την ελληνική Πρεσβεία»

«Πρόκειται για μια μεγάλη, για μια φρικτή τραγωδία που μας έχει βυθίσει όλους στο πένθος» τόνισε μιλώντας στο enikos.gr, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος για το πολύνεκρο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό DN6, στην περιοχή Τιμίς. Εκεί όπου mini bus με 10 επιβάτες συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι.

Όπως είπε ο κ. Λοβέρδος, «εμείς ως υπουργείο Εξωτερικών κάνουμε ό, τι μπορούμε για να συνδράμουμε τις ρουμανικές Αρχές που έχουν τη βασική ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι «οι πρέσβεις μας στη Ρουμανία βρίσκονται καθ’ οδόν για το σημείο του δυστυχήματος και έχουν διαρκή επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων προκειμένου να ενημερώνονται».

«Δυστυχώς τα θύματα είναι Έλληνες και οι συγγενείς που αγωνιούν και θέλουν να ενημερωθούν, μπορούν να επικοινωνούν με την Ελληνική Πρεσβεία στη Ρουμανία που θα παραμείνει ανοιχτή για να παρέχει βοήθεια και πληροφορίες» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.

Αγγελούδης για το τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999

Μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας τη συγκλονιστική διάσταση του γεγονότος για τη φίλαθλη κοινότητα.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», έγραψε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Σύσσωμη η αθλητική κοινότητα της χώρας εκφράζει τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

H ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η Εκτελεστική Γραμματέας, Δόμνα Τσιώνη, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Η Ομοσπονδία απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους μεταβαίνοντας από την Ελλάδα στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα και εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και ιδίως στους ανθρώπους που βιώνουν την ανείπωτη τραγωδία πενθώντας στο πλευρό τους».

Η ανακοίνωση της Super League

«Με βαθύτατη οδύνη, σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Super League εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους οικείους των συνανθρώπων μας, φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα, στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία».