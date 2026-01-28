Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί απευθείας με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.
  • Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, όπως το εδαφικό και η τύχη του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Ζαπορίζια, δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, με τη Ρωσία να απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις.
  • Διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν απευθείας συνομιλίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μεσολάβηση των ΗΠΑ και αναμένεται να ξανασυναντηθούν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.
Enikos Newsroom

Ουκρανός ΥΠΕΞ: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν για συμφωνία τερματισμού του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί ακανθώδη ζητήματα απευθείας με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος των δυο χωρών τα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα.

Ζελένσκι: Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2027

Τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να υπάρξει διευθέτηση δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σιμπίχα σε δηλώσεις του στον ουκρανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο «Ευρωπαϊκή Αλήθεια».

Αναφερόταν στο εδαφικό και την τύχη του κατεχόμενου από τα ρωσικά στρατεύματα πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Ζαπορίζια.

Ο κ. Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν για να επιλυθούν όσα ζητήματα εκκρεμούν, διαβεβαίωσε ο κ. Σιμπίχα.

Η Ρωσία απαιτεί εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία προτού δεχτεί να συζητήσει κατάπαυση του πυρός, ειδικά την πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς—ή αλλιώς τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ—και από άλλες δυο περιφέρειες που η Μόσχα λέει πως έχει προσαρτήσει.

Το πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τον Μάρτιο του 2022, μερικές εβδομάδες μετά την εισβολή.

Ο κ. Ζελένσκι έχει απαιτήσει επανειλημμένα να συναντηθεί με τον κ. Πούτιν στο παρελθόν, κάτι που το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει γενικά με επιφύλαξη.

Το σαββατοκύριακο, διαπραγματευτές του Κιέβου και της Μόσχας διεξήγαγαν απευθείας συνομιλίες—τις πρώτες έπειτα από μήνες—στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με μεσολάβηση των ΗΠΑ. Αναμένεται να ξανασυναντηθούν την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

